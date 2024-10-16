Зеленский рассчитывает на приглашение Украины в НАТО в ближайшие месяцы: о полноценном членстве речь не идет
Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на получение Украиной приглашения в НАТО в течение следующих нескольких месяцев. Но пока о полноценном членстве речь не идет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".
По данным издания, после представления "Плана победы" в парламенте 16 октября Зеленский встретился с главами фракций и групп в Раде. На встрече обсуждали "План победы", международную поддержку и вовлечение КНДР в войну.
В целом разговор шел о ключевых тезисах выступления президента.
По данным УП, Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь не идет.
Глава государства также объяснил несколько ключевых моментов: согласно его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.
Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокацию его плана.
По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Президент надеется, что на их основе мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.
Дательно о представлении "Плана победы" читайте по ссылке.
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Чекати чогось розумного від нього міг хіба що імбецил.
НАТО дадуть нонбхати
«Немає новин»: посол США при НАТО відреагувала на деякі пункти плану перемоги Зеленського.
Щодо запрошення України до НАТО, топдипломатка не бачить ознак, що його можуть надати в найближчому майбутньому.
«Ми заявили цього літа на 75-му ювілейному саміті (НАТО у Вашингтоні - ред.), що Україна йде незворотнім шляхом членства і що вона приєднається до альянсу. Та зараз ми не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми на зв'язку з нашими друзями в Україні, обговорюючи з ними подальше її наближення до альянсу», - резюмувала Сміт.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vstup-nato-dalekobiynist-smit/33160986.html