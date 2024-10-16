Зеленский рассчитывает на приглашение Украины в НАТО в ближайшие месяцы: о полноценном членстве речь не идет

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на получение Украиной приглашения в НАТО в течение следующих нескольких месяцев. Но пока о полноценном членстве речь не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

По данным издания, после представления "Плана победы" в парламенте 16 октября Зеленский встретился с главами фракций и групп в Раде. На встрече обсуждали "План победы", международную поддержку и вовлечение КНДР в войну.

В целом разговор шел о ключевых тезисах выступления президента.

По данным УП, Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь не идет.

Глава государства также объяснил несколько ключевых моментов: согласно его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.

Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокацию его плана.

По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Президент надеется, что на их основе мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.

Дательно о представлении "Плана победы" читайте по ссылке.