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Зеленский рассчитывает на приглашение Украины в НАТО в ближайшие месяцы: о полноценном членстве речь не идет

Членство України в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский рассчитывает на получение Украиной приглашения в НАТО в течение следующих нескольких месяцев. Но пока о полноценном членстве речь не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

По данным издания, после представления "Плана победы" в парламенте 16 октября Зеленский встретился с главами фракций и групп в Раде. На встрече обсуждали "План победы", международную поддержку и вовлечение КНДР в войну.

В целом разговор шел о ключевых тезисах выступления президента.

По данным УП, Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь не идет.

Глава государства также объяснил несколько ключевых моментов: согласно его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.

Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокацию его плана.

По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Президент надеется, что на их основе мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.

Дательно о представлении "Плана победы" читайте по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) членство в НАТО (1529)


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Топ комментарии
+13
Повторю те що сказав в 2019- Україна підписала собі смертний вирок. Саме в 2019.
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16.10.2024 16:47
+10
Ну так він і не політик, не вчений, не бізнесмен. Зеленський- шоумен. Не так давно найпопулярніший комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ. Його справа- це медійний продукт. Ляпати язиком, засмічувати народу мізки.
Чекати чогось розумного від нього міг хіба що імбецил.
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16.10.2024 16:56
+6
Нажаль, а нас імбецилів виявилося 73% з голосувавших. І це стало вироком державі.
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16.10.2024 17:47
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16.10.2024 16:43 Ответить
Повторю те що сказав в 2019- Україна підписала собі смертний вирок. Саме в 2019.
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16.10.2024 16:47 Ответить
Це той план перемоги, який в Америці не підтримали? То який сенс це читати народу, якщо воно не підтримане партнерами і відповідно до цього не буде виконуватись? поїздити по вухам?
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16.10.2024 16:47 Ответить
Великий сподіватор
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16.10.2024 16:48 Ответить
Очікує, мріє, хоче... аби щось язиком ляпати, та наріду засмічувати мізки
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16.10.2024 16:49 Ответить
Ну так він і не політик, не вчений, не бізнесмен. Зеленський- шоумен. Не так давно найпопулярніший комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ. Його справа- це медійний продукт. Ляпати язиком, засмічувати народу мізки.
Чекати чогось розумного від нього міг хіба що імбецил.
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16.10.2024 16:56 Ответить
Нажаль, а нас імбецилів виявилося 73% з голосувавших. І це стало вироком державі.
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16.10.2024 17:47 Ответить
Дайте ему селёдки.
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16.10.2024 16:51 Ответить
Клоун завжди залишається клоуном(
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16.10.2024 16:51 Ответить
Коли вже йому нарешті хтось скаже, як смішно він виглядає з цим планом і з цим напольйонським обличчям?
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16.10.2024 16:52 Ответить
А ти хоча б кацапських агентів з свого охвісу розігнав? Чи ти гадаєш в НАТО приймуть з кацапськими ''крисами'' у вищих ешелонах влади!
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16.10.2024 16:56 Ответить
Як же ж так, тільки но 2 дні тому одне державне рило заявило, що ніяких корейців у війні на боці РФ нема?...
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16.10.2024 16:59 Ответить
Вже весь світ знудило від тих планів
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16.10.2024 16:59 Ответить
атакамси з ф 16 від партнерів вже получили тапер пісю провступ в
НАТО дадуть нонбхати
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16.10.2024 17:02 Ответить
Він не хай розраховує на шибеницю
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16.10.2024 17:11 Ответить
Грає варʼята, сподівалки нереалістичні на фоні нічаво нє дєланія
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16.10.2024 17:14 Ответить
А ось НАТО не розраховує.....

«Немає новин»: посол США при НАТО відреагувала на деякі пункти плану перемоги Зеленського.

Щодо запрошення України до НАТО, топдипломатка не бачить ознак, що його можуть надати в найближчому майбутньому.

«Ми заявили цього літа на 75-му ювілейному саміті (НАТО у Вашингтоні - ред.), що Україна йде незворотнім шляхом членства і що вона приєднається до альянсу. Та зараз ми не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення у короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми на зв'язку з нашими друзями в Україні, обговорюючи з ними подальше її наближення до альянсу», - резюмувала Сміт.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vstup-nato-dalekobiynist-smit/33160986.html
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16.10.2024 17:34 Ответить
Починає вимальовуватися план зеленої перемоги. Західні союзники запрошують Україну в НАТО, а Україна погоджується на заморозку по лбз , зелупа подає це лохторату як велику перемогу засіває це усе гречкою, заливає олією і готується до виборів. Прикол полягає втому що запрошення це не вступ, але лохторату про це не скажуть, а сам він навряд чи допетрає. Тим часом ***** розкаже *****станцям що вони перемогли "захвачениє зємлі отстоялі" все що записали в конституцію захопимо згодом. Кацапи почнуть підготовку до нового етапу війни, а ми будемо вирішувати куди вкладати кошти в дорого чи в армію?, герой С.Бандера чи ні?, та яка ж в Україні має бути мова українська чи кацапська? Настане день виборів і українці будуть вибирати між зелупою,притулою,гордоном та доктором комаровським. ***** перечитав все що написав і почав мріяти про військову хунту! Боже дай нам сил та розуму, щоб пережити всю цю *****!
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16.10.2024 17:46 Ответить
Мінування всіх АЕС України,у випадку приближення кацапів-підрив,от і все.
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16.10.2024 18:01 Ответить
Ну и накуя нам это недоНАТО?? Давайте вове отрежем пипирку-будет не мужик,но и не баба
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16.10.2024 18:05 Ответить
Зеленський може рахувати тільки бабло за свої виступи .
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16.10.2024 18:11 Ответить
Нам це запрошення нічого не дасть.
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16.10.2024 19:25 Ответить
Воно дурне на всю голову
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16.10.2024 19:37 Ответить
 
 