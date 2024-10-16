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Новости Война
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За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics

В августе армия РФ оккупировала 351 километр квадратный территории Украины, в сентябре - 468 квадратных километров, это в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA War Infographics.

Інфографіка щодо окупації росіянами території України

"В последние месяцы россия начала активно продвигаться на фронте. В первом полугодии этого года россии удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", - говорится в сообщении.

В UA War Infographics отмечают, что главные причины продвижения оккупантов - дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике.

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Автор: 

оккупация (10188)


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Топ комментарии
+49
Дякуємо Зе. Хіба це не потужно!?
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16.10.2024 20:37
+38
9 февр. 2024 г. - Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля.
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16.10.2024 20:41
+26
Все йде по Плану з Оману...
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16.10.2024 20:37
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Слава сіруну-просирському. Виродок просере всю країну!!!!!!
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17.10.2024 09:48 Ответить
У сирського є начальник, розпорядження якого той і виконує, а як би було б інакше то прізвище командувача було якесь інше.
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17.10.2024 10:02 Ответить
виродок то зелений нарік, Якщо 73% не виправлять помилку, нас усіх буде знищено. воно встигне здриснути
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17.10.2024 13:33 Ответить
Виродки! Скільки люду загублено! Навіщо Україні Курська губєрнія? А в цей час кожного дня здавались по 2-3 населених пункта України? Схоже, що ВИКОНУЮТЬСЯ домовленості з рашкою.
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17.10.2024 11:04 Ответить
Вони окупували Донбас, який й так буде наш. Натомість ми захопили їхню Курську область.
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17.10.2024 13:27 Ответить
зеленський і єрмак виконують Оманські домовленості
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17.10.2024 13:57 Ответить
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