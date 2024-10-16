За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics

В августе армия РФ оккупировала 351 километр квадратный территории Украины, в сентябре - 468 квадратных километров, это в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA War Infographics.

"В последние месяцы россия начала активно продвигаться на фронте. В первом полугодии этого года россии удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", - говорится в сообщении.

В UA War Infographics отмечают, что главные причины продвижения оккупантов - дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике.

Также смотрите: "План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО