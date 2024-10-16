За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics
В августе армия РФ оккупировала 351 километр квадратный территории Украины, в сентябре - 468 квадратных километров, это в 5,5 раз больше, чем за весь 2023 год.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA War Infographics.
"В последние месяцы россия начала активно продвигаться на фронте. В первом полугодии этого года россии удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров", - говорится в сообщении.
В UA War Infographics отмечают, что главные причины продвижения оккупантов - дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике.
Топ комментарии
+49 vitaliymkua
показать весь комментарий16.10.2024 20:37 Ссылка
+38 ирина ира #418568
показать весь комментарий16.10.2024 20:41 Ссылка
+26 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий16.10.2024 20:37 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
✘
✘
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий17.10.2024 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Павло Йовенко
показать весь комментарий17.10.2024 10:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Міла Шаталова
показать весь комментарий17.10.2024 13:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tetyana Y
показать весь комментарий17.10.2024 11:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Stable Tether
показать весь комментарий17.10.2024 13:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
адвокат офіс
показать весь комментарий17.10.2024 13:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль