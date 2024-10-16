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Новости Помощь Украине
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ПВО, боеприпасы для HIMARS, Stinger, Javelin и бронетехника: Пентагон раскрыл, что входит в новый пакет помощи Украине

Пентагон розкрив, що входить у новий пакет допомоги Україні

Министерство обороны США рассказало, что входит в новый пакет помощи по безопасности Украине от США на 425 млн долларов.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне отметили, что этот пакет предоставляется по президентскому распоряжению в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority). Содержимое передается из запасов Министерства обороны США.

"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; оружие "воздух-земля"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковое оружие",- рассказали в ведомстве.

Пакет помощи включает в себя:

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • ракеты RIM-7 и средства противовоздушной обороны;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • транспортные средства HMMWV;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Пентагоне добавили, что это объявление является 67-м траншем средств, которые администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

"США будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - заявили в ведомстве.

Напомним, что 16 октября США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Читайте также: США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1467) помощь (7863) США (27082)


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Топ комментарии
+14
і війна також
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16.10.2024 21:52
+7
Дякуємо.
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16.10.2024 22:12
+5
Цікаво що з усього вище перечисленого допоможе нам збивати плануючі каби, або ж знищувати їх носії? якщо нічого, то користі з того в даний момент так собі...
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16.10.2024 21:55
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Правила форума Совет форумчан
Це все завдяки нашому президенту.
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16.10.2024 21:49 Ответить
!
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16.10.2024 21:51 Ответить
і війна також
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16.10.2024 21:52 Ответить
У війні завжди винний агресор - російська ********* та її вожак лілі-путін.
Логіка проста: смерть зеленого НЕ зупинить війну, а після смерті лілі-путіна - війна зупиниться.
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17.10.2024 11:23 Ответить
То були фвгові джавеліни,лідер нації нормальні в байдена вибиває.
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16.10.2024 22:47 Ответить
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16.10.2024 22:24 Ответить
Цікаво що з усього вище перечисленого допоможе нам збивати плануючі каби, або ж знищувати їх носії? якщо нічого, то користі з того в даний момент так собі...
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16.10.2024 21:55 Ответить
А хто збирається їх збивати якщо французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів, та і взагалі вся авіаоніка їх ******** літаків із заходу.

Цікаво як вони її ремонтують при такому інтенсивному використанні, коли потужні санкції. А це точно товари подвійного призначення а не з пралок.
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16.10.2024 22:07 Ответить
Так відмовся. P. S. Їблани невдячні
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17.10.2024 14:00 Ответить
каби це що, єдина ваша проблема? зараз 70% втрат ЗСУ від москальськоЇ арти
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17.10.2024 14:06 Ответить
від арти можна сховатись і з укріплень будинків стримувати ворога, від кабів це зробити неможливо, зараз застосування РФ кабів по всій лінії 700-800 шт. в тиждень, як тільки кацаби засікають дронами скупчення наших військ в тій чи іншій будівлі туди летить каб 250-1500 кг. залежно від того чи іншого укріплення... рештки людей не находять, останніх часом щораз більше пропавших "безвісті"... тому і фронт сиплеться бо нема за що заціпитись...
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17.10.2024 15:05 Ответить
кабів 700 за тиждень, а арта навалює по 8000 в день, каб на відміну від арти дуже не точний. І фронт не сиплеця!!! Якщо він посиплеця, то кацапи маршем займуть все лівобережжя. Хоча тобі ж все це до сраки, ти тут гроші заробляєш.
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17.10.2024 16:54 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ukraine-lidery/ Олег Пономарь: Военная помощь Украине: лидеры (инфографика):
На инфографике - размеры военной (только военной) помощи Украине с начала агрессии россии в абсолютных цифрах, верхняя картинка. Если посмотреть на нижнюю картинку, где показана помощь Украине на душу населения в странах-союзниках, то на первом месте - NB8, т.е. группа стран Балтии и Северной Европы - 485 евро на человека.
Члены группы NB8 (Nordic - Baltic Eight) - неформальный формат регионального сотрудничества, включающий Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию. На ифографике также данные по помощи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Как вы видите, на втором месте по уровню помощи Украине на душу населения находятся Нидерланды - 288 евро. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3916937-**********-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-dopomogu-ukraini.html Вчера Нидерланды еще раз обновили список своей помощи Украине .
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16.10.2024 22:01 Ответить
Нахиба нам те Джавелины? Которые против танков-сараев уже не ефективны зато забирают львиную долю суммы помощи. Нам бы лучше побольше касетных боеприпасов. Потому что если помощь от США прекратится то у Европы таких боеприпасов нету а если и есть то они не дадут из за своей либерасни
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16.10.2024 22:07 Ответить
Думаю що такий запит нашого генштабу був, вони ці списки із стелі не малюють.
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16.10.2024 22:09 Ответить
згоден
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16.10.2024 22:18 Ответить
вам, которые в свой диван стреляют, Джавелины точно не нужны. Но солдаты на фронте просят побольше.
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16.10.2024 23:07 Ответить
Просили, а тільки це було в 22-гому році.
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17.10.2024 05:03 Ответить
Нічого не зрозумів?
Як тоненька сітка на танку-сараї та реб від дронів може захистити від Святого Джавеліна?
Джавелін не дрон - а по типу снаряда, від якого ні реб ні тоненькі сітки НЕ РЯТУЮТЬ.
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17.10.2024 11:28 Ответить
Дякуємо.
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16.10.2024 22:12 Ответить
Привезуть на склади в місто Новокогутівня ...Вони завжди туди все привозять для розподілу на напрямки фронту
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16.10.2024 22:14 Ответить
Дякуємо.
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17.10.2024 07:40 Ответить
 
 