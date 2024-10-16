ПВО, боеприпасы для HIMARS, Stinger, Javelin и бронетехника: Пентагон раскрыл, что входит в новый пакет помощи Украине
Министерство обороны США рассказало, что входит в новый пакет помощи по безопасности Украине от США на 425 млн долларов.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ.
В Пентагоне отметили, что этот пакет предоставляется по президентскому распоряжению в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority). Содержимое передается из запасов Министерства обороны США.
"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; оружие "воздух-земля"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковое оружие",- рассказали в ведомстве.
Пакет помощи включает в себя:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- ракеты RIM-7 и средства противовоздушной обороны;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для систем HIMARS;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- транспортные средства HMMWV;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
В Пентагоне добавили, что это объявление является 67-м траншем средств, которые администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
"США будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - заявили в ведомстве.
Напомним, что 16 октября США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.
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Логіка проста: смерть зеленого НЕ зупинить війну, а після смерті лілі-путіна - війна зупиниться.
Цікаво як вони її ремонтують при такому інтенсивному використанні, коли потужні санкції. А це точно товари подвійного призначення а не з пралок.
На инфографике - размеры военной (только военной) помощи Украине с начала агрессии россии в абсолютных цифрах, верхняя картинка. Если посмотреть на нижнюю картинку, где показана помощь Украине на душу населения в странах-союзниках, то на первом месте - NB8, т.е. группа стран Балтии и Северной Европы - 485 евро на человека.
Члены группы NB8 (Nordic - Baltic Eight) - неформальный формат регионального сотрудничества, включающий Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию. На ифографике также данные по помощи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Как вы видите, на втором месте по уровню помощи Украине на душу населения находятся Нидерланды - 288 евро. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3916937-**********-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-dopomogu-ukraini.html Вчера Нидерланды еще раз обновили список своей помощи Украине .
Як тоненька сітка на танку-сараї та реб від дронів може захистити від Святого Джавеліна?
Джавелін не дрон - а по типу снаряда, від якого ні реб ні тоненькі сітки НЕ РЯТУЮТЬ.