ПВО, боеприпасы для HIMARS, Stinger, Javelin и бронетехника: Пентагон раскрыл, что входит в новый пакет помощи Украине

Министерство обороны США рассказало, что входит в новый пакет помощи по безопасности Украине от США на 425 млн долларов.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне отметили, что этот пакет предоставляется по президентскому распоряжению в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority). Содержимое передается из запасов Министерства обороны США.

"Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; оружие "воздух-земля"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехника; и противотанковое оружие",- рассказали в ведомстве.

Пакет помощи включает в себя:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты RIM-7 и средства противовоздушной обороны;

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для систем HIMARS;

боеприпасы класса "воздух-земля";

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

транспортные средства HMMWV;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты, тепловизоры и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Пентагоне добавили, что это объявление является 67-м траншем средств, которые администрация Джо Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

"США будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - заявили в ведомстве.

Напомним, что 16 октября США объявили оборонный пакет для Украины на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Читайте также: США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон