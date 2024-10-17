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Новости
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В декабре 2023 года над военной базой США летали неизвестные БПЛА, - Пентагон

Дрон (фото ілюстративне)

В Министерстве обороны США подтвердили, что над одной из военных баз несанкционированно летали дроны неустановленного происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Военная база "действительно подверглась вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов в декабре 2023 года", - отметила Сингх.

По ее словам, количество этих вторжений каждый день было разное, но, похоже, они не имели враждебных намерений.

"Это то, за чем мы следим, но я не могу предоставить больше информации по этому поводу", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) фиксировали группы БпЛА. Их замечали и раньше, но этот случай особенный тем, что наблюдение было длительным.

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Автор: 

беспилотник (3738) военная база (218) Пентагон (1468) США (27090)


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Топ комментарии
+8
Занепад держави починається із гордості за власну ганьбу.
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17.10.2024 03:42
+3
Військова база. Секретний об'єкт.
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
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17.10.2024 06:38
+2
Американцям соромно про таке заявлляти. От ттака велич.
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17.10.2024 04:42
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Занепад держави починається із гордості за власну ганьбу.
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17.10.2024 03:42 Ответить
Американцям соромно про таке заявлляти. От ттака велич.
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17.10.2024 04:42 Ответить
Велич - це коли не боїшся визнавати власні промахи. А ось дрібнота і закомплексованість - це їх приховувати
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17.10.2024 05:21 Ответить
Над селом куйня летала,
Серебристого металла,
Много стало в наши дни.
Неопознанной куйни! (с)
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17.10.2024 05:17 Ответить
Гусі лебеді летіли
В попі яйця тарахтіли.

Десь так. І жодних недобрих намірів)
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17.10.2024 08:50 Ответить
Військова база. Секретний об'єкт.
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
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17.10.2024 06:38 Ответить
У цему випадку головне - це гаряче серце та холодний розум... тобто не брати в руки тяжкого, а в голову дурного.
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17.10.2024 08:43 Ответить
Це для тих в кого є серце і є голова.
В данному випадку мова йде про тих в кого немає ні першого ні другого.
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17.10.2024 08:49 Ответить
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17.10.2024 08:48 Ответить
Спочатку надувні кулі літали, тепер дрони. Чиї даже не треба до ворожки ходити. А наступним ''балістика'' прилетить, без ''ворожих намірів''.
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17.10.2024 09:34 Ответить
 
 