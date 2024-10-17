В декабре 2023 года над военной базой США летали неизвестные БПЛА, - Пентагон
В Министерстве обороны США подтвердили, что над одной из военных баз несанкционированно летали дроны неустановленного происхождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
"Военная база "действительно подверглась вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов в декабре 2023 года", - отметила Сингх.
По ее словам, количество этих вторжений каждый день было разное, но, похоже, они не имели враждебных намерений.
"Это то, за чем мы следим, но я не могу предоставить больше информации по этому поводу", - сообщила пресс-секретарь.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) фиксировали группы БпЛА. Их замечали и раньше, но этот случай особенный тем, что наблюдение было длительным.
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Серебристого металла,
Много стало в наши дни.
Неопознанной куйни! (с)
В попі яйця тарахтіли.
Десь так. І жодних недобрих намірів)
Несанкціоновані безпілотники над секретним об'єктом.
І нато бі висновок « схоже в них не було ворожих намірів ».
Це просто жесть!
А які бувають на секретному об'єкті якщо хтось туди проникає без дозволу?
Занепад Глобального Заходу викликає вже не серьозну стурбованість, а страх за існування життя на планеті.
В данному випадку мова йде про тих в кого немає ні першого ні другого.