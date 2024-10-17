В декабре 2023 года над военной базой США летали неизвестные БПЛА, - Пентагон

В Министерстве обороны США подтвердили, что над одной из военных баз несанкционированно летали дроны неустановленного происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Военная база "действительно подверглась вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов в декабре 2023 года", - отметила Сингх.

По ее словам, количество этих вторжений каждый день было разное, но, похоже, они не имели враждебных намерений.

"Это то, за чем мы следим, но я не могу предоставить больше информации по этому поводу", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) фиксировали группы БпЛА. Их замечали и раньше, но этот случай особенный тем, что наблюдение было длительным.

Также читайте: ПВО, боеприпасы для HIMARS, Stinger, Javelin и бронетехника: Пентагон раскрыл, что входит в новый пакет помощи Украине