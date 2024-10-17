США, Корея и Япония будут следить за исполнением санкций против КНДР

США, Южная Корея и Япония представили новую Группу, которая будет мониторить выполнение санкций против КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что механизм под названием Многосторонняя группа по мониторингу санкций был создан в марте этого года.

Эта инициатива возникла после того, как Россия отклонила предложение обновить состав экспертов ООН, которые уже более 15 лет контролировали выполнение санкций, нацеленных на сдерживание ядерной и ракетной программ КНДР. Китай воздержался от голосования.

По словам представителя Южной Кореи, новая группа возьмет на себя обязанности экспертов ООН, включая составление регулярных отчетов о соблюдении санкций. К участию привлечены также Великобритания, Франция, Германия и другие государства.

Официальный запуск группы был объявлен на пресс-конференции в Сеуле 16 октября заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом, вице-министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии, а также послами восьми стран.

Ким Хонг-Кюн, вице-министр иностранных дел Южной Кореи, подчеркнул важность быстрого реагирования на нарушение санкций. Он отметил, что хотя союзники будут продолжать работу над восстановлением мониторинга ООН, новая группа открыта для всех стран, готовых способствовать выполнению санкций.

Кэмпбелл указал, что вето России, вероятно, было связано с докладом ООН о поставках военной техники и боеприпасов Северной Кореей для войны в Украине. Он отметил, что создание новой группы является значительным шагом в правильном направлении.

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Несмотря на то, что инициативе может не хватать легитимности, которую предоставляют операции под эгидой ООН, она позволит более эффективно мониторить действия Северной Кореи без вмешательства России и Китая, которые часто уменьшают подозрения относительно Пхеньяна, отмечает Итан Хи-Сок Шин, эксперт по правам человека.

Шин также отметил необходимость применения санкций против лиц и компаний, которые способствуют нарушениям прав человека в Северной Корее.

Напомним, национальная ассамблея КНДР внесла изменения в Конституцию, признающие Республику Корея "враждебным государством".