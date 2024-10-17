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Новости Помощь Украине
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США, Германия, Франция и Италия хотят союза относительно разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по РФ, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США, Германия, Франция и Италия хотят достичь союза между собой в вопросе разрешения Украине применять дальнобойное оружие по целям на территории РФ.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Среди лидеров тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии (США, Германии, Франции и Италии), были и очень позитивные сигналы, но мы должны понимать, что эти страны хотят союза между ними внутри относительно предоставления Украине разрешения применять это оружие", - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что очень бы хотел, чтобы Соединенные Штаты, как главный донор обороны Украины, были положительными и более решительными.

"Для нас это важно", - акцентировал Президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) оружие (10257) разрешение (150)


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Вже шось нюхнув - Шольц прийняв рішення - ніяких ракет. Тай Байден проти використання своїх. Треба мати свої, булу б. Скорочував все.
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17.10.2024 17:05 Ответить
Плюс - обов'язковий ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ від орбана + фіцо. Без цього ніяк не можна!
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17.10.2024 17:08 Ответить
А на яку відстань б'є зроблений "баригою" ракетний комплекс "Нептун"? А "Сапсан-Грім 2"? То невже не можна було за 5 років зробити ці ракети та бити стільки, скільки побажає душа і по кацапах і по їх аеродромах і по складах, то хто зава;ає? Невже США і Європа заставляють виділяти кошти на марафон і офіс президента і "велике крадівництво" замість армії?
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17.10.2024 17:10 Ответить
а Англия?...блин.. разберите их, в Украине соберите, наклейте мейд ин Юкрейн и пускайте себе...
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17.10.2024 17:11 Ответить
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17.10.2024 17:17 Ответить
URUPSWL-RWATRF [of the Union regarding Ukraine's permission to strike with long-range weapons against the Russian Federation]
а що, звучить непогано
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17.10.2024 18:22 Ответить
 
 