США, Германия, Франция и Италия хотят союза относительно разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США, Германия, Франция и Италия хотят достичь союза между собой в вопросе разрешения Украине применять дальнобойное оружие по целям на территории РФ.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Среди лидеров тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии (США, Германии, Франции и Италии), были и очень позитивные сигналы, но мы должны понимать, что эти страны хотят союза между ними внутри относительно предоставления Украине разрешения применять это оружие", - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что очень бы хотел, чтобы Соединенные Штаты, как главный донор обороны Украины, были положительными и более решительными.

"Для нас это важно", - акцентировал Президент.