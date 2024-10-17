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Новости Война
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Залужный о Курской операции: Командование учло все необходимые линии для ее проведения

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Украинское командование учло все необходимые линии для проведения операции в Курской области России.

Такое мнение на мероприятии Chatham House высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он заявил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что "украинское командование скорее всего учло все необходимые линии для ее проведения".

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По словам Залужного, операция Сил обороны в Курской области демонстрирует то, как Украина "продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки".

"И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится", - подчеркнул Залужный.

Комментируя ситуацию на фронте, дипломат сказал, что она "ровно такая, какой может быть в результате тех действий и тех условий, в которых сейчас находится Украина". В частности, он сравнил, сколько Россия тратит на военные цели и сколько Украина получает помощи от партнеров.

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"Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому", - добавил Залужный.

По его словам, он "знает точно, что ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем".

Автор: 

Залужный Валерий (659) Курск (1143)


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Топ комментарии
+14
Загальні слова людини що знаходиться на держслужбі, саме так має казати дипломат.
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17.10.2024 17:40
+13
Слухай, рускій, ну от нафіга тобі чужий генерал?!
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17.10.2024 17:48
+12
Хотелось бы также услышать мнение Залужного о том, что происходит сейчас в Донбассе и почему Донбасс стал менее важным для Украины, чем курщина. Это следует из того, что о курщине Залужный сказал, а о Донбассе- нет...
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17.10.2024 17:42
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Загальні слова людини що знаходиться на держслужбі, саме так має казати дипломат.
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17.10.2024 17:40 Ответить
Точно. Недипломат сказал бы: непонятная совершенно затея и чем закончится-хер его знает. Скорее всего ничем хорошим, но нам в телемарафоне будут объяснять как это было здорово и о#уенно, и как это стратегически дальновидно.
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17.10.2024 19:05 Ответить
Неточно.
Не дипломат може бути ким завгодно: політиком що веде боротьбу за владу, журналістом, блогером, медіашльондрою влади, провладним політиком, пересічним громадянином, ідіотом, корисним ідіотом *****, олігофреном тощо...
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17.10.2024 19:11 Ответить
Дипломат тоже может быть кем-угодно.
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17.10.2024 19:15 Ответить
Посол України в Великої Британії - це голос держави Україна.
Якщо посол з якогось переляку починає думати що він може бути ким завгодно та казати що йому заманеться - його держава відкликає з посади посла.
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17.10.2024 19:30 Ответить
Не упирай особо на слово "государство". Государство - это набор институтов. И как этот набор себя ведёт по отношению к гражданам, то с чего бы мне восторгаться, как его дипломат косяки этого государства замыливает?
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17.10.2024 19:59 Ответить
Ви не зрозуміли написаного?
Я саме відповів на ваше невігластво: "Дипломат тоже может быть кем-угодно".
Ви вимагаєте від Залужного перестати бути українським послом і стати українським політиком.
Українська держава - це народ, а інституції - це набір інструментів демократичної держави.
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17.10.2024 20:06 Ответить
А в чём "невiгластво"? Это вы не поняли написанного. Например, Лавров и Небензя подходят под определение "шльондра" из вашего списка.

И где там у меня про то, чтобы дипломату "казати, шо заманеться" и чтобы Залужный разговаривал как политик? Не додумывайте.
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18.10.2024 11:14 Ответить
Я ваших галюцинацій не бачу, бачу слова що написані.
Ви написали херню, тепер викручуєтеся? Марно.

На моє: "Неточно. Не дипломат може бути ким завгодно: політиком що веде боротьбу за владу, журналістом, блогером, медіашльондрою влади, провладним політиком, пересічним громадянином, ідіотом, корисним ідіотом *****, олігофреном тощо..."
Ви відповіли: "Дипломат тоже может быть кем-угодно." - як це ще трактувати як не заперечення мого допису, і твердження того що дипломат може бути ким завгодно (з мого списку) та чомусь посол Залужний має казати щось щоби саме вам сподобатися, а не робити свою роботу (служити дипломатом)?

"А в чём "невiгластво"?"
У цьому: "Дипломат тоже может быть кем-угодно", та у незрозумілих вимогах до посла України в ВБ.

"Например, Лавров и Небензя подходят под определение "шльондра" из вашего списка"
Читати вмієте? Там написано: "медіашльондрою влади". Ви в кусі - що таке "медіа"?
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18.10.2024 11:39 Ответить
Хотелось бы также услышать мнение Залужного о том, что происходит сейчас в Донбассе и почему Донбасс стал менее важным для Украины, чем курщина. Это следует из того, что о курщине Залужный сказал, а о Донбассе- нет...
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17.10.2024 17:42 Ответить
тому що дамбас вже проданий в омані був.. а от запорізька частина і херсонська - предмет для торгів. в уяві "потужного лідера" - курщину можна обміняти.. тільки от пуйлу воно нах не впало
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17.10.2024 17:49 Ответить
Бо для захисту Донбасу треба обороняти міста і селища, які москалі зносять під роль, а на курщині ліси, що створює гарні умови для оборонної операції і навіть якщо москалі зітруть в 0 декілька своїх населених пунктів то нас це не турбує. Правда сама операція запізнилася десь на рік-півтора.
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17.10.2024 17:57 Ответить
В Донбасі нічого не відбувається, а на окупованому Донбасі хазяйнують кацапи та повзуть далі.

"Коментуючи ситуацію на фронті, дипломат сказав, що вона "рівно така, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Зокрема, він порівняв, скільки Росія витрачає на військові цілі і скільки Україна отримує допомоги від партнерів."
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17.10.2024 18:11 Ответить
Т.е. опять виноваты партнёры???
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17.10.2024 21:33 Ответить
1. Чому - "в Донбасі", а не "на Донбасі"?
2. Залужний має право дорікати партнерам.
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17.10.2024 21:41 Ответить
Ти маєш на увазі Зеленського, чи Залужного?
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17.10.2024 17:48 Ответить
Слухай, рускій, ну от нафіга тобі чужий генерал?!
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17.10.2024 17:48 Ответить
Кацапчик, а він тобі що повинен розповісти що він знав і що він це планував?????? Вже після того як закінчиться ця грьобана війна може напиши якісь мемуари, а на разі він сказав як сказав!!!!
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17.10.2024 18:15 Ответить
Не тобі ссикуняки з Італії вказувати на те що мені робити!А дії такі- після приїзду до Лондона зібрати пресс конференцію і на весь світ заявити про ******** в ОП! А він ссиканув!Обмінія свій спокій на мовчання!
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17.10.2024 18:28 Ответить
А який від того буде зиск Україні?
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17.10.2024 18:50 Ответить
По перше ти чмо перед тим як когось ображати думай, по друге я приїхав на початку вторгнення, але за віком ні хто не брав, а то що ти поплюжиш Залужного ти ЧМО!!! А ти щеня тільки ніки можеш міняти!!! Ти чому не на фронті????...
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17.10.2024 19:34 Ответить
Схоже дописувач "громов віталій", забув що зайшов під іншим нікнеймом, бо звертались не до нього, а дописувач "громов віталій", відповів ніби йому особисто щось написав дописувач "alex orly".
Ще можна було би зрозуміти, дуже якщо постаратись, якби дописувач "громов віталій", поставив "подобається" під дописом дописувача "Berezkos", але ж ніт.
дописувач "громов віталій", може бути дійсно московитом, або може навіть безуглою
(яка (безугла)тільки й шукає яким чином спаплюжити ім'я Валерія Федоровича Залужного,)
, це чисто технологія, видно неозброєним оком.
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17.10.2024 20:05 Ответить
Або монголоїди або безугла, це точно!!! Одразу образи, не думаючи, в нас теж бувають такі відповіді але не так часто, а у монголоїдів це норма!!!
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17.10.2024 21:16 Ответить
Д о чого ці коментарі? тебе зламали або купили теплою посадою! і ти в 51 рік тупо замовк і пішов у відставку в воюючій державі!
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17.10.2024 18:02 Ответить
Харизма вже не та...
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17.10.2024 18:10 Ответить
Тебе зняв чмо зЄлєпукін, твої дії???? Тебе не допускають ні вштаб, ні в МО!!! Як Кривоноса, що робиш??? Отож, ліпше хай буде послом ще й Великий Британії !!!
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17.10.2024 18:21 Ответить
Залужний переможе ще у першому турі виборів
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17.10.2024 18:50 Ответить
ПРосто наш народ привык к лапше на ухах что им вешают блогеры и политики а потом то менеджеры то комики к власти приходят.Верить можно только тем кто на фронте воюет.
Вот один ушел по ранению в 56 лет и выложил весь расклад.Советую всем посмотреть полностью.

https://www.youtube.com/watch?v=spomFKmZhSA&ab_channel=PolitekaOnline
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17.10.2024 19:09 Ответить
Коли Залужний мав величезну перевагу в солдатах, він був військовим генієм. Як тільки москалі почали активну мобілізацію, геніальність випарувалася.
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17.10.2024 18:10 Ответить
А коли це Залужний мав "величезну перевагу в солдатах"?
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17.10.2024 18:18 Ответить
Коли звільнив Куп'янськ і Херсон.
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17.10.2024 18:22 Ответить
Назвете цифри кількості особового складу воюючих сторін?
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17.10.2024 18:26 Ответить
Угруповання вторгнення у русні приблизно 200 тисяч було. У розрахунку швидку на капітуляцію противника. За спогадами з обох сторін в їх лініях оборони були величезні провали. Тупо не вистачало піхоти.
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17.10.2024 18:46 Ответить
Скористатись пройь0бами супротивника - неабиякий талан
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17.10.2024 18:58 Ответить
І скільки українських воїнів проти них воювало?
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17.10.2024 19:02 Ответить
52657
Зрозуміло я не знаю точні цифри, ніхто їх не знає. Але я знаю, що говорили бійці, що говорили експерти. Перевага була в рази.
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17.10.2024 19:10 Ответить
Ті експерди з твоєї палати, чи з сусідньої?
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17.10.2024 19:19 Ответить
Тобто - ви не знаєте про що кажете і при тому стверджуєте про "величезну перевагу Залужного у солдатах"?
Яки "експерти", "експерти" - з чого?
******* війна виграється "величезною перевагою в солдатах"?
Я вас не питав точну цифру. Але "величезна перевага" - це не перевага навіть в рази, це перевага на порядок, або - на порядки.
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17.10.2024 19:23 Ответить
"Не знаю" але "знаю"? Ти точно не клоун?
Спочатку на 60.000 бойового складу ЗСУ (210.000 загального), наступало 200.000 (загально 1.1 млн) орків плюс 40-50.000 ордло. Перевага 1 до 4. Далі вирівняли і в найкращий період було приблизно 250.000 на 400.000 це осінь 22-го. Зараз десь 1 до 3-х і збільшується...
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17.10.2024 19:30 Ответить
06.06.2022 У повномасштабній війні України проти рф беруть участь десь 700 тис. українських військовослужбовців. Про це у https://www.facebook.com/katya.pavlichenko/posts/pfbid02aX7fG25fFeZVeQ4ySuvLTTfwwxEyB3WrbhQrriHi9z86eU6TymQUybeqmo64wdijl Фейсбуці повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, передає Укрінформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3501062-blizko-700-tisac-ukrainskih-vijskovih-berut-ucast-u-vijni-z-rosieu.html
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17.10.2024 19:44 Ответить
Ну а загальна кількість рос армії 1,5 мільйона. Україна ніколи не мала чисельної переваги. В кращому випадку 1 до 2-х і це ще не враховуючи кратну перевагу в ББМ та літаках...
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17.10.2024 20:09 Ответить
Україна ніколи не мала чисельної переваги.
Це версія телемарафону.
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17.10.2024 20:21 Ответить
Телемарафон - це як останній аргумент?
Ви хоч розумієте що загальну чисельність Сил оборони потрібно ділити як мінімум на три (по стандартам НАТО - ще більше число). От тоді получиться більш реальна цифра тих хто на нулі та десь біля нуля. Ну хто вам сказав що воюють одночасно всі хто носить військовий однострій? На одного воїна що саме воює має бути не менше чотирьох що мають забезпечувати його діяльність.
Чому ви не розумієте елементарні речі, але пишете та сперечаєтеся ніби ви знаєте те що інші не можуть збагнути?

Україна мала чисельну перевагу особового складу при наступі у районі Роботине. Та перевага складала десь 1,14 до 1, тобто - на 14% (для наступу у лоба потрібна не менше ніж 3 до 1, і мова звичайно не лише про кількість особового складу). А величезна перевага у ворога завжди була у повітрі (літаки гвинтокрили і розвідка) та у засобах ураження.
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17.10.2024 23:10 Ответить
На одного воїна що саме воює має бути не менше чотирьох що мають забезпечувати його діяльність.

Це правило для обох сторін.
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18.10.2024 00:11 Ответить
Не здався... Боєць!...

Тобто - ви нарешті спроможетеся порівняти загальну кількість Сил оборони України та загальну чисельність кацапів вдягнутих у однострій?
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18.10.2024 00:21 Ответить
Я порівнюю кількість солдатів, задіяних у війні. Плюсувати гарнізони на Камчатці не збираюся.
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18.10.2024 00:31 Ответить
Ні, ви будете впиратися у вашому невігластві намагаючись викрутитися.

Порівнювати чисельність бойових підрозділів окупаційної армії ворога що ведуть бойові дії на фронті та резерви на другій та третій лінії із загальною чисельністю Сил оборони України?
Ну - удачі.
Далі вже немає сенсу про щось розмовляти.
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18.10.2024 01:13 Ответить
Якби москалі мали перевагу в кількості солдатів, яких можна використовувати в Україні, то вони не проводили б термінову мобілізацію 300 тисяч бійців і не будували б "лінію Суровікіна". Л - логіка
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18.10.2024 09:04 Ответить
Треба ще якість тих військових рахувати, тоді було багато мотивованих що самі пішли воювати, та професійних які пройшли АТО і мали хорошу підготовку а не 1.5 місяці.

До того при ньому, у орків ще не було стільки кабів та дронів, вони лиш починали їх використовувати.
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17.10.2024 18:25 Ответить
В 51 год Залужный служит Украине в тех условиях и на том месте, куда его даже не назначили, а вынудили пойти.
Или он должен был обидится, надуть губки, хлопнуть дверью и уйти в никуда писать обличительные посты в твиттере?
Вероятно, он был бы эффективнее в ЗСУ. Но в ЗСУ его не пускают, как еще до 20 только генералов.
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17.10.2024 18:28 Ответить
Тепер чекаємо від безуглої якусь х**ню.
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17.10.2024 18:11 Ответить
Сергей Трофимов 7c913dc7 Чому В Донбасі а не НА Донбасі ? Ти шо кремлєбот ?
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17.10.2024 18:13 Ответить
, ви кого та про що спитати хотіли?
За 10 років інструментарієм форуму не навчилися користуватися?
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17.10.2024 18:31 Ответить
А може Залужний просто потролив Зелю і Сирника ("військово-політичне керівництво ") ,хто його знає.
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17.10.2024 18:20 Ответить
Чи не краще запитати генералів Муженко, Кривоніс, Галушко про Курську операцію?
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17.10.2024 18:21 Ответить
Вони всі відсторонений від служби!!! Тільки як експерти можуть щось казати!!! Кривонос вже висловлювався на каналі ютуба!!!
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17.10.2024 21:27 Ответить
справжній дипломат. Буде Президентом.
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17.10.2024 18:32 Ответить
Залужний - Наш Президент.

Вибори
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17.10.2024 18:47 Ответить
Президент без Партії, без грошей?...
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17.10.2024 19:23 Ответить
Гроші зберем. За два дні. Валерію не треба в Україну і повертатись до своєї перемоги на виборах
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17.10.2024 20:08 Ответить
https://zn.ua/war/zaluzhnyj-byl-protiv-nastuplenija-ukrainy-na-kurskuju-oblast.html Залужный был против наступления Украины на Курскую область - Politico
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17.10.2024 19:01 Ответить
Виявляється не проти.
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17.10.2024 19:18 Ответить
Сьогодні ваше завдання топити Залужного?
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17.10.2024 19:37 Ответить
Чому такий висновок?

Чи стаття брехня?
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17.10.2024 20:03 Ответить
Це доволі просте запитання. Де ви побачили якійсь висновок?
А ось ви на запитання відповідаєте запитаннями.
Я не присутній на Ставці ВГК і не знаю проти чого там був Залужний. В Залужного був прямий Начальник - ВГК, і Залужний виконував його накази та рішення.
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17.10.2024 20:18 Ответить
"Сьогодні ваше завдання топити Залужного?"
нема такого завдання

за логікою не сходятся одні факти з іншими - тому й цікаво, де правда
можливо таке бути, що всі брешуть, одні більше, інші менше
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17.10.2024 20:32 Ответить
Яки саме факти - не сходяться, і що саме ви вважаєте "фактом"?
У вас чиїсь слова не збігаються зі словами Залужного? Чиї саме слова?
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17.10.2024 20:37 Ответить
А ви якого кольору покидьок - коричневого?
Хто "поклав" - Зеленський?
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17.10.2024 19:40 Ответить
Олігофрене, спробуйте спочатку на питання відповісти.
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17.10.2024 21:23 Ответить
це саме той випадок, коли мовчання Залужного, могло бути золотом.Після сказаного ним ,вже ні.
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17.10.2024 19:38 Ответить
Єдинномарафонна дурня. Мовчав би краще.
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17.10.2024 19:45 Ответить
от куда вы эксперты знаете чем он там занимается? может хотите вы его там заменить?
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17.10.2024 20:03 Ответить
Чем бы там он не занимался но место боевого генерала в строю,а не на гражданском поприще
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17.10.2024 20:41 Ответить
На жаль він уже не генерал... Шапіто...
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17.10.2024 23:09 Ответить
 
 