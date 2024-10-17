Залужный о Курской операции: Командование учло все необходимые линии для ее проведения
Украинское командование учло все необходимые линии для проведения операции в Курской области России.
Такое мнение на мероприятии Chatham House высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он заявил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что "украинское командование скорее всего учло все необходимые линии для ее проведения".
По словам Залужного, операция Сил обороны в Курской области демонстрирует то, как Украина "продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки".
"И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится", - подчеркнул Залужный.
Комментируя ситуацию на фронте, дипломат сказал, что она "ровно такая, какой может быть в результате тех действий и тех условий, в которых сейчас находится Украина". В частности, он сравнил, сколько Россия тратит на военные цели и сколько Украина получает помощи от партнеров.
"Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому", - добавил Залужный.
По его словам, он "знает точно, что ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем".
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Не дипломат може бути ким завгодно: політиком що веде боротьбу за владу, журналістом, блогером, медіашльондрою влади, провладним політиком, пересічним громадянином, ідіотом, корисним ідіотом *****, олігофреном тощо...
Якщо посол з якогось переляку починає думати що він може бути ким завгодно та казати що йому заманеться - його держава відкликає з посади посла.
Я саме відповів на ваше невігластво: "Дипломат тоже может быть кем-угодно".
Ви вимагаєте від Залужного перестати бути українським послом і стати українським політиком.
Українська держава - це народ, а інституції - це набір інструментів демократичної держави.
И где там у меня про то, чтобы дипломату "казати, шо заманеться" и чтобы Залужный разговаривал как политик? Не додумывайте.
Ви написали херню, тепер викручуєтеся? Марно.
На моє: "Неточно. Не дипломат може бути ким завгодно: політиком що веде боротьбу за владу, журналістом, блогером, медіашльондрою влади, провладним політиком, пересічним громадянином, ідіотом, корисним ідіотом *****, олігофреном тощо..."
Ви відповіли: "Дипломат тоже может быть кем-угодно." - як це ще трактувати як не заперечення мого допису, і твердження того що дипломат може бути ким завгодно (з мого списку) та чомусь посол Залужний має казати щось щоби саме вам сподобатися, а не робити свою роботу (служити дипломатом)?
"А в чём "невiгластво"?"
У цьому: "Дипломат тоже может быть кем-угодно", та у незрозумілих вимогах до посла України в ВБ.
"Например, Лавров и Небензя подходят под определение "шльондра" из вашего списка"
Читати вмієте? Там написано: "медіашльондрою влади". Ви в кусі - що таке "медіа"?
"Коментуючи ситуацію на фронті, дипломат сказав, що вона "рівно така, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна". Зокрема, він порівняв, скільки Росія витрачає на військові цілі і скільки Україна отримує допомоги від партнерів."
2. Залужний має право дорікати партнерам.
Ще можна було би зрозуміти, дуже якщо постаратись, якби дописувач "громов віталій", поставив "подобається" під дописом дописувача "Berezkos", але ж ніт.
дописувач "громов віталій", може бути дійсно московитом, або може навіть безуглою
(яка (безугла)тільки й шукає яким чином спаплюжити ім'я Валерія Федоровича Залужного,)
, це чисто технологія, видно неозброєним оком.
Вот один ушел по ранению в 56 лет и выложил весь расклад.Советую всем посмотреть полностью.
https://www.youtube.com/watch?v=spomFKmZhSA&ab_channel=PolitekaOnline
Зрозуміло я не знаю точні цифри, ніхто їх не знає. Але я знаю, що говорили бійці, що говорили експерти. Перевага була в рази.
Яки "експерти", "експерти" - з чого?
******* війна виграється "величезною перевагою в солдатах"?
Я вас не питав точну цифру. Але "величезна перевага" - це не перевага навіть в рази, це перевага на порядок, або - на порядки.
Спочатку на 60.000 бойового складу ЗСУ (210.000 загального), наступало 200.000 (загально 1.1 млн) орків плюс 40-50.000 ордло. Перевага 1 до 4. Далі вирівняли і в найкращий період було приблизно 250.000 на 400.000 це осінь 22-го. Зараз десь 1 до 3-х і збільшується...
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3501062-blizko-700-tisac-ukrainskih-vijskovih-berut-ucast-u-vijni-z-rosieu.html
Це версія телемарафону.
Ви хоч розумієте що загальну чисельність Сил оборони потрібно ділити як мінімум на три (по стандартам НАТО - ще більше число). От тоді получиться більш реальна цифра тих хто на нулі та десь біля нуля. Ну хто вам сказав що воюють одночасно всі хто носить військовий однострій? На одного воїна що саме воює має бути не менше чотирьох що мають забезпечувати його діяльність.
Чому ви не розумієте елементарні речі, але пишете та сперечаєтеся ніби ви знаєте те що інші не можуть збагнути?
Україна мала чисельну перевагу особового складу при наступі у районі Роботине. Та перевага складала десь 1,14 до 1, тобто - на 14% (для наступу у лоба потрібна не менше ніж 3 до 1, і мова звичайно не лише про кількість особового складу). А величезна перевага у ворога завжди була у повітрі (літаки гвинтокрили і розвідка) та у засобах ураження.
Це правило для обох сторін.
Тобто - ви нарешті спроможетеся порівняти загальну кількість Сил оборони України та загальну чисельність кацапів вдягнутих у однострій?
Порівнювати чисельність бойових підрозділів окупаційної армії ворога що ведуть бойові дії на фронті та резерви на другій та третій лінії із загальною чисельністю Сил оборони України?
Ну - удачі.
Далі вже немає сенсу про щось розмовляти.
До того при ньому, у орків ще не було стільки кабів та дронів, вони лиш починали їх використовувати.
Или он должен был обидится, надуть губки, хлопнуть дверью и уйти в никуда писать обличительные посты в твиттере?
Вероятно, он был бы эффективнее в ЗСУ. Но в ЗСУ его не пускают, как еще до 20 только генералов.
За 10 років інструментарієм форуму не навчилися користуватися?
Вибори
Чи стаття брехня?
А ось ви на запитання відповідаєте запитаннями.
Я не присутній на Ставці ВГК і не знаю проти чого там був Залужний. В Залужного був прямий Начальник - ВГК, і Залужний виконував його накази та рішення.
нема такого завдання
за логікою не сходятся одні факти з іншими - тому й цікаво, де правда
можливо таке бути, що всі брешуть, одні більше, інші менше
У вас чиїсь слова не збігаються зі словами Залужного? Чиї саме слова?
Хто "поклав" - Зеленський?