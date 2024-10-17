Залужный о Курской операции: Командование учло все необходимые линии для ее проведения

Украинское командование учло все необходимые линии для проведения операции в Курской области России.

Такое мнение на мероприятии Chatham House высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он заявил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что "украинское командование скорее всего учло все необходимые линии для ее проведения".

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По словам Залужного, операция Сил обороны в Курской области демонстрирует то, как Украина "продолжает быть самым активным деятелем развития военной науки".

"И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится", - подчеркнул Залужный.

Комментируя ситуацию на фронте, дипломат сказал, что она "ровно такая, какой может быть в результате тех действий и тех условий, в которых сейчас находится Украина". В частности, он сравнил, сколько Россия тратит на военные цели и сколько Украина получает помощи от партнеров.

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"Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому", - добавил Залужный.

По его словам, он "знает точно, что ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем".