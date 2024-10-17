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Участие военных КНДР в войне против Украины требует твердой реакции мира, - Сибига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Привлечение Россией военных из КНДР для участия в войне против Украины означает ее масштабирование и рост угроз, это требует твердой реакции мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии акцентировал, что, по данным украинской разведки, речь идет не о северокорейских наемниках, а о регулярных войсках КНДР.

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"Это означает эскалацию войны против Украины, рост угроз, масштабирование этой войны... Это на самом деле угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира", - сказал Сибига.

Он добавил, что это касается также поставки Ираном баллистических ракет России, поскольку вместе эти факторы могут существенно влиять на ситуацию на поле боя.

"Поэтому мы должны эту реальность пресекать. Я имею в виду дополнительные санкции, наращивание военной помощи Украине. И я снова хотел бы подчеркнуть необходимость, и мы призываем наших партнеров, принять уже сейчас решение о применении Украиной дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ", - отметил Сибига.

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Министр также отметил, что в Кремле за счет втягивания других стран в войну пытаются решить внутриполитические проблемы и снять напряженность, поскольку там понимают, насколько чувствительным в российском обществе является вопрос мобилизации.

Автор: 

КНДР (1223) санкции (11440) Сибига Андрей (483)


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Топ комментарии
+6
Будуть дууууже занепокоєні.))))
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17.10.2024 17:58
+6
захід ****** і цей момент, і дочекається що вісь зла стане такою товстою, що буде на ній крутити весь демократичний світ.
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17.10.2024 18:07
+2
а казали, що сибіга, ********* жосткій.
і воно ж туди ж.
на табуретку біля єрмачини.
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17.10.2024 17:59
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Будуть дууууже занепокоєні.))))
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17.10.2024 17:58 Ответить
а казали, що сибіга, ********* жосткій.
і воно ж туди ж.
на табуретку біля єрмачини.
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17.10.2024 17:59 Ответить
захід ****** і цей момент, і дочекається що вісь зла стане такою товстою, що буде на ній крутити весь демократичний світ.
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17.10.2024 18:07 Ответить
Ага. Будет твердая озабоченность и не более. Мир будет реагировать только тогда когда Украина будет разбирать всю инфраструктуру Сосии по кирпичам.
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17.10.2024 18:12 Ответить
можна навіть сказати твердої ерекції але це всерівно нічого не змінить)
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17.10.2024 18:47 Ответить
стосовно Вови - да.
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17.10.2024 18:50 Ответить
такої ж твердої як і з інших питань, коли лише ковтались і жувались соплі?
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17.10.2024 18:49 Ответить
Да залишите ви хлопців в спокою, вони пожерти приїхали, а не воювати, а якщо остануться живи їх свої вб'ють щоб вони не розповіли як жили в ху... лостані
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17.10.2024 18:50 Ответить
Україні ВЛАСНУ Ядерку!!!
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17.10.2024 19:02 Ответить
на відміну від західних імпотентів з їхньою "деескалаією" Ізраіль послідовно усуває загрози своєму існуванню. Яхья Сінвар знищений, з чим ізраїльтян вітаю.
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17.10.2024 19:11 Ответить
хіба тих жертв і руйнувань, що понесла Україна, замало? Захід це виродки, які згодні зі знищенням України, аби їм самим жилось добре. Україні ВЛАСНУ Ядерку!!!
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17.10.2024 20:35 Ответить
 
 