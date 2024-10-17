Участие военных КНДР в войне против Украины требует твердой реакции мира, - Сибига

Привлечение Россией военных из КНДР для участия в войне против Украины означает ее масштабирование и рост угроз, это требует твердой реакции мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии акцентировал, что, по данным украинской разведки, речь идет не о северокорейских наемниках, а о регулярных войсках КНДР.

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"Это означает эскалацию войны против Украины, рост угроз, масштабирование этой войны... Это на самом деле угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира", - сказал Сибига.

Он добавил, что это касается также поставки Ираном баллистических ракет России, поскольку вместе эти факторы могут существенно влиять на ситуацию на поле боя.

"Поэтому мы должны эту реальность пресекать. Я имею в виду дополнительные санкции, наращивание военной помощи Украине. И я снова хотел бы подчеркнуть необходимость, и мы призываем наших партнеров, принять уже сейчас решение о применении Украиной дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ", - отметил Сибига.

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Министр также отметил, что в Кремле за счет втягивания других стран в войну пытаются решить внутриполитические проблемы и снять напряженность, поскольку там понимают, насколько чувствительным в российском обществе является вопрос мобилизации.