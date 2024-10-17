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США ввели санкции против Китая и РФ за совместное производство дронов "Гарпия"

Воїни ЗСУ збили дрон Гарпія

Минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OFAC вводит санкции против трех организаций и одного физического лица из-за их участия в разработке и производстве российского ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия "Гарпия", - отмечается в сообщении.

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Проект "Гарпия" спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями перед тем, как они попадают в РФ и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., которая производит двигатель L550E для дронов "Гарпия". Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая связана с российской оборонной промышленностью, а также российская компания Торговый дом "Вектор" и ее директор Артем Ямщиков.

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При этом в Вашингтоне подчеркнули, что введенные санкции являются частью постоянных усилий США по выявлению и препятствованию деятельности лиц и организации в КНР и России, направленной на приобретение РФ передовых технологий в обход ограничений.

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Китай (3034) россия (96095) санкции (11440) США (27090) дроны (4074)


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зараз би США надати дозволи та засоби Україні, щоб вгатити по параші з кретичними наслідками - Джо став би героєм, а Камала перемогла б на виборах!
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17.10.2024 19:59 Ответить
Ого! Двигатель на мопед стоит 16 000 долларов.
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17.10.2024 22:29 Ответить
 
 