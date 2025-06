США ввели санкции против Китая и РФ за совместное производство дронов "Гарпия"

Минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OFAC вводит санкции против трех организаций и одного физического лица из-за их участия в разработке и производстве российского ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия "Гарпия", - отмечается в сообщении.

Проект "Гарпия" спроектирован и разработан специалистами из КНР. Эти дроны производятся на заводах Китая в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями перед тем, как они попадают в РФ и применяются затем по Украине.

Таким образом, санкции США введены против китайской компании Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., которая производит двигатель L550E для дронов "Гарпия". Кроме того, в список ограничений внесена организация Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, которая связана с российской оборонной промышленностью, а также российская компания Торговый дом "Вектор" и ее директор Артем Ямщиков.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что введенные санкции являются частью постоянных усилий США по выявлению и препятствованию деятельности лиц и организации в КНР и России, направленной на приобретение РФ передовых технологий в обход ограничений.