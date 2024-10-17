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Новости Помощь Украине
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Союзники по НАТО в этом году уже предоставили Украине помощь на 20,9 млрд евро. Мы на пути к выделению 40 млрд, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Союзники по НАТО уверенно продвигаются на пути выполнения финансовых обязательств по выделению Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро, поскольку только в первой половине текущего года они предоставили Украине такую помощь на сумму 20,9 миллиарда евро.

Об этом в Брюсселе во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно, что мы продолжаем доставлять военную поддержку для Украины. Я хочу объявить: союзники хорошо продвинулись на пути выполнения финансовых обязательств, взятых в Вашингтоне. Военная помощь на 20,9 миллиарда евро была доставлена в первой половине этого года, поэтому мы на пути к выделению 40 миллиардов. НАТО продолжает работать с Украиной и продвигать ее ближе к Альянсу", - сказал руководитель НАТО.

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Автор: 

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Голови МСЕК, прокурори, депутати, мусара, олігархи вже потирають свої грязні руки.
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17.10.2024 22:15 Ответить
Військова допомога західних країн Україні з початку війни, в млрд.$

1. США ... - 70,6
2. Німеччина - 20,0
3. Великобританія - 14,9
4. Швеція - 9,8
5. Даня - 9,7
6. Нідерланди - 9,4
7. Норвегія - 4,6
8. Канада - 3,0
Решта країн - 23,5
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17.10.2024 22:27 Ответить
9. Порошенко - ...
10. Зеленський - ...
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17.10.2024 23:06 Ответить
Дякуємо , але...
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18.10.2024 09:00 Ответить
 
 