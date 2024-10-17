Союзники по НАТО в этом году уже предоставили Украине помощь на 20,9 млрд евро. Мы на пути к выделению 40 млрд, – Рютте

Союзники по НАТО уверенно продвигаются на пути выполнения финансовых обязательств по выделению Украине военной помощи на сумму 40 миллиардов евро, поскольку только в первой половине текущего года они предоставили Украине такую помощь на сумму 20,9 миллиарда евро.

Об этом в Брюсселе во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно, что мы продолжаем доставлять военную поддержку для Украины. Я хочу объявить: союзники хорошо продвинулись на пути выполнения финансовых обязательств, взятых в Вашингтоне. Военная помощь на 20,9 миллиарда евро была доставлена в первой половине этого года, поэтому мы на пути к выделению 40 миллиардов. НАТО продолжает работать с Украиной и продвигать ее ближе к Альянсу", - сказал руководитель НАТО.

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