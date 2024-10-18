Филатов просит Костина, Клименко и Малюка проверить слив персональных данных из баз МВД и их появление в анонимных телеграм-каналах

Мэр Днепра Борис Филатов просит генерального прокурора Андрея Костина, министра внутренних дел Игоря Клименко и главу СБУ Василия Малюка проверить, как произошла утечка персональных данных людей из баз Миграционной службы, причастен ли к этому Владислав Гавриленко из департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, были ли у него сообщники и как правоохранительные структуры связаны с анонимными телеграм-каналами, где публикуют фейки против всех неугодных власти.

Свое официальное обращение Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Официально.

Обращение к генеральному прокурору Андрею Костину, министру внутренних дел Игорю Клименко и председателю СБУ Василию Малюку.

Уважаемые коллеги.

Вынужден снова обратиться к вам публично и официально (хотя после прошлого раза прошла уже неделя тишины).

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Пока же вы отмалчиваетесь, напомню, что кампания по дискредитации меня лично и горсовета Днепра в целом, координируется и синхронизируется не только анонимными телеграм-каналами, имеющими, в частности, российских владельцев, но и вашими подчиненными.

Не буду комментировать аморальность того, что происходит. Например, когда выкладывают фотографию моей покойной матери, которая умерла еще в 2012 году, и утверждают под ним, что она жива, а я ее бросил и не помогаю.

Впрочем, и вы, и я, и еще куча людей знают, что вы знаете, кто стоит за этими телеграм-каналами. Что ваши подчиненные постоянно используют их в своих информационных провокациях против всех неугодных - местного самоуправления, антикоррупционных активистов и независимой прессы.

Когда вы это замалчиваете и делаете вид, что ничего не видите, вы также несете моральную ответственность. Как бывший сотрудник Службы безопасности Украины и Офиса Президента Артем Шило или его преемник в СБУ Анатолий Лойф и другие сотрудники печально известного департамента защиты нацгосударственности.

Глубина морального дна, которое пробили ваши подчиненные, просто необъятна.

А вы при этом молчите и выбираете бездействие.

Однако я не собираюсь осуждать вас. Пусть это делают Бог и народ Украины.

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Я обращаюсь к вам с сугубо официальным заявлением. Ведь доподлинно известно, что фотографии невинных людей, в том числе и покойных, которые постоянно публикуют анонимные телеграм-каналы, взяты из баз Миграционной службы именно сотрудниками МВД.

К примеру, Владиславом Гавриленко из департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В интересах бандитов и шантажистов он неоднократно выкачивал персональные данные людей, оставляя в системе свои следы и электронный лог.

Поэтому прошу срочно провести служебное расследование, чтобы выяснить:

1 Есть ли у Гавриленко сообщники и действует ли он по указанию главы ГСР Андрея Рубеля, который также причастен к преследованию сотрудников горсовета Днепра?

2 Какие еще персональные данные военных, членов их семей или сотрудников ГУР выкачивали из баз Миграционной службы работники МВД и куда потом их передавали?

3. Предоставить обществу исчерпывающую информацию о том, каким образом ваши подчиненные, в том числе и те, которые якобы занимаются защитой нацгосударственности, координируют свои действия с владельцами анонимных телеграм-каналов. Ведь фамилии последних уже неоднократно публиковались в прессе и всем известны. Как и то, что эти владельцы имеют российские паспорта и при этом охраняются сотрудниками, например, СБУ.

Так что это? Работа пятой колонны в пределах Украины? Или попытка расправиться с неугодными?

Еще раз обращаю ваше внимание, что это - официальное и публичное обращение, в отношении которого должно быть возбуждено уголовное дело.

Ответственностью за введение в заблуждение предупрежден.

P.S. Не хотел писать, но все же: степень морального разложения "правоохранительной" системы Украины поражает.

И я каждый раз буду повторять, что во время войны она превратилась в банду мародеров, которые не гнушаются вообще ничем", - заявил Филатов.









