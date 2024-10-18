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Филатов просит Костина, Клименко и Малюка проверить слив персональных данных из баз МВД и их появление в анонимных телеграм-каналах

Борис Філатов

Мэр Днепра Борис Филатов просит генерального прокурора Андрея Костина, министра внутренних дел Игоря Клименко и главу СБУ Василия Малюка проверить, как произошла утечка персональных данных людей из баз Миграционной службы, причастен ли к этому Владислав Гавриленко из департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, были ли у него сообщники и как правоохранительные структуры связаны с анонимными телеграм-каналами, где публикуют фейки против всех неугодных власти.

Свое официальное обращение Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Официально.

Обращение к генеральному прокурору Андрею Костину, министру внутренних дел Игорю Клименко и председателю СБУ Василию Малюку.

Уважаемые коллеги.

Вынужден снова обратиться к вам публично и официально (хотя после прошлого раза прошла уже неделя тишины).

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Пока же вы отмалчиваетесь, напомню, что кампания по дискредитации меня лично и горсовета Днепра в целом, координируется и синхронизируется не только анонимными телеграм-каналами, имеющими, в частности, российских владельцев, но и вашими подчиненными.

Не буду комментировать аморальность того, что происходит. Например, когда выкладывают фотографию моей покойной матери, которая умерла еще в 2012 году, и утверждают под ним, что она жива, а я ее бросил и не помогаю.

Впрочем, и вы, и я, и еще куча людей знают, что вы знаете, кто стоит за этими телеграм-каналами. Что ваши подчиненные постоянно используют их в своих информационных провокациях против всех неугодных - местного самоуправления, антикоррупционных активистов и независимой прессы.

Когда вы это замалчиваете и делаете вид, что ничего не видите, вы также несете моральную ответственность. Как бывший сотрудник Службы безопасности Украины и Офиса Президента Артем Шило или его преемник в СБУ Анатолий Лойф и другие сотрудники печально известного департамента защиты нацгосударственности.

Глубина морального дна, которое пробили ваши подчиненные, просто необъятна.

А вы при этом молчите и выбираете бездействие.

Однако я не собираюсь осуждать вас. Пусть это делают Бог и народ Украины.

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Я обращаюсь к вам с сугубо официальным заявлением. Ведь доподлинно известно, что фотографии невинных людей, в том числе и покойных, которые постоянно публикуют анонимные телеграм-каналы, взяты из баз Миграционной службы именно сотрудниками МВД.

К примеру, Владиславом Гавриленко из департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

В интересах бандитов и шантажистов он неоднократно выкачивал персональные данные людей, оставляя в системе свои следы и электронный лог.

Поэтому прошу срочно провести служебное расследование, чтобы выяснить:

1 Есть ли у Гавриленко сообщники и действует ли он по указанию главы ГСР Андрея Рубеля, который также причастен к преследованию сотрудников горсовета Днепра?

2 Какие еще персональные данные военных, членов их семей или сотрудников ГУР выкачивали из баз Миграционной службы работники МВД и куда потом их передавали?

3. Предоставить обществу исчерпывающую информацию о том, каким образом ваши подчиненные, в том числе и те, которые якобы занимаются защитой нацгосударственности, координируют свои действия с владельцами анонимных телеграм-каналов. Ведь фамилии последних уже неоднократно публиковались в прессе и всем известны. Как и то, что эти владельцы имеют российские паспорта и при этом охраняются сотрудниками, например, СБУ.

Так что это? Работа пятой колонны в пределах Украины? Или попытка расправиться с неугодными?

Еще раз обращаю ваше внимание, что это - официальное и публичное обращение, в отношении которого должно быть возбуждено уголовное дело.

Ответственностью за введение в заблуждение предупрежден.

P.S. Не хотел писать, но все же: степень морального разложения "правоохранительной" системы Украины поражает.

И я каждый раз буду повторять, что во время войны она превратилась в банду мародеров, которые не гнушаются вообще ничем", - заявил Филатов.

Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка
Звернення мера Дніпра Бориса Філатова до генепрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка

Автор: 

Филатов Борис (561) фейк (684) Клименко Игорь (402) Костин Андрей (181) Малюк Василий (80)


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Топ комментарии
+19
Головний організатор та бенефіціар цих зливів - Зеленський та його підлеглі з ОП.
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18.10.2024 00:32 Ответить
+17
Зеленій пошесті перешкоджають гарно жити і красти ,
всі мери наших міст - бо це єдині посадовці , яких вони не можуть
прибрати , так як вони обрані громадянами міста 😡
Пану Філатову побажаю сил і терпіння в цих наклепницких відносинах
із цими покидьками 🙁
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18.10.2024 00:32 Ответить
+16
Отак Зєля найближчим часом почне торгувати даними з ''Дії'' та ''Резерву''...
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18.10.2024 00:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це Філатову до татарова, він "джокєрами" керує.
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18.10.2024 00:19 Ответить
Ха-ха-ха, всю історію незалежності, після кожного зливу даних, чиновники гордо били себе п'яткою в груди і казали, що "факти не виявлено, захищено на 400%". А через тиждень в продажу з'являлись ще свіжіші бази даних податкової, поліції.....
Не бачу жодної причини, що зараз буде інакше.
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18.10.2024 00:22 Ответить
зелена диджіталізація продовжує свою впевнену ходу до прірви....
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18.10.2024 09:12 Ответить
Й**ані зермаки !
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18.10.2024 00:22 Ответить
Слава зебілам(73%)
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18.10.2024 00:24 Ответить
Отак Зєля найближчим часом почне торгувати даними з ''Дії'' та ''Резерву''...
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18.10.2024 00:26 Ответить
Видаляйте той непотріб
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18.10.2024 04:40 Ответить
Щось ви подоляцькі обмільчали
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18.10.2024 05:25 Ответить
Мацковські куратори не дозволять, це ж їхня власність
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18.10.2024 05:22 Ответить
Головний організатор та бенефіціар цих зливів - Зеленський та його підлеглі з ОП.
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18.10.2024 00:32 Ответить
Зеленій пошесті перешкоджають гарно жити і красти ,
всі мери наших міст - бо це єдині посадовці , яких вони не можуть
прибрати , так як вони обрані громадянами міста 😡
Пану Філатову побажаю сил і терпіння в цих наклепницких відносинах
із цими покидьками 🙁
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18.10.2024 00:32 Ответить
Їм теж треба було головою думати, коли допомогали блазню прийти до влади. У єдиному пориві.
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18.10.2024 06:36 Ответить
Філатов якраз не допомагав.
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18.10.2024 08:25 Ответить
А також у сил у ремонті тротуарів та зупинок транспорту. Це ж головне зараз.
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18.10.2024 06:58 Ответить
Мера Чернігова зелені підкацапники прибрали. Цікаво що вони придумали з ним зробити коли пройде рік від відсторонення.
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18.10.2024 01:24 Ответить
Прокурори і судді дають приклад зради
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18.10.2024 03:22 Ответить
Я не розумію, чого Філатов лазить по якихось інтернет-помийках, замість того, щоб займатися благоустрієм міста. На місці торгового комплексу "Озерка" немає безплатного паркувального майданчика, як це робиться в Європі. Знесіть старий цирк та зробіть парковку на 500 авто, - як це робиться в Европі. На центральних вулицях повно місь, де можна ноги поламати, лежить асфальт у ямах ще 60 років минулого сторіччя. На кладовищах процвітає рекет, підзаховати - давай 1-3 тис долларів, відкрити торгову точку - плати 3 тис доларів "у фонд міста". Все місто розмальовано платними парковками навіть там де ніколи не було плотного трафіку і можна було без проблем паркуватися. На особистій сторінці цього недомера постійно маит, образи в= на адресу містян та районних керівників міськрад. Боря , тобі не місце на посаді, бо ти позориш українське суспільство своїм хамським вихованням.
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18.10.2024 08:14 Ответить
Хочеш когось з ЗЕлуплених замість Філатова, так так і скажи.
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18.10.2024 08:27 Ответить
ти хочеш
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18.10.2024 08:54 Ответить
На відміну від тебе та таких "розумників", як ти, я ще задовго від виборів 2019р. закликав недолугих зрозуміти, яка небезпека для України ховається під маскою блазня ЗЕлупи.
От наприклад один з моїх банерів:
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18.10.2024 09:17 Ответить
Ще один банер, бо тобі, мабуть, мало буде:
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18.10.2024 09:20 Ответить
бачу фаната зешобли
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18.10.2024 09:31 Ответить
ти ще й брехуняка, "порношлюхи" не було.В остатку -ти гебнява миша, пардон, кріса.
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18.10.2024 09:32 Ответить
а "порноактріса" тобі більше подобається?
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18.10.2024 11:15 Ответить
знову брехня, не було.
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18.10.2024 11:33 Ответить
В ОПу перекочувало чисто містечкове понятіє - ізмордуєм і обплюйом.
Борис.! Тримайся.
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18.10.2024 15:01 Ответить
Накінець назвав фіо безпосередніх постачальників інфи для балаганщиків з Банкової. Прийде час і будуть звиватися вужами, як Сашко Дубінський в СІЗО.
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18.10.2024 15:08 Ответить
АБИ УСІ МЕНОРЩИКИ ЗІГРАЛИ У ЯМУ.
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18.10.2024 18:53 Ответить
Філатов пробив по базам, хто пробивав дані по ньому, і поскаржився на Владислава Гавриленка із департаменту стратегічних розслідувань, бо той залишив логи в системі... А звідки у Філатова службова інформація про ці логи? Виходить що одне діло коли ти використовуєш свою владу проти інших, і зовсім інше коли берутся за тебе...
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19.10.2024 00:05 Ответить
 
 