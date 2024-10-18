РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7890 посетителей онлайн
Новости
8 495 21

Силы терробороны начали служебную проверку относительно военного Салаватова насчет его причастности к вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР"

Сергій Салватов

Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка относительно вероятной причастности военнослужащего Сил территориальной обороны ВС Украины старшего лейтенанта Салаватова Сергея Викторовича к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Сил ТрО.

Отмечается, что в командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Что предшествовало?

Издание hromadske обнародовало расследование, в котором говорится, что новый командир 107-го батальона ТРО Сергей Салаватов ранее имел связи с незаконным формированием "ДНР".

В 2014 году мужчина якобы распространял пророссийские посты в своих социальных сетях, а также в распоряжении редакции свидетельствуют о том, что в 2014 году Сергей Салаватов ходил на так называемый референдум и поддерживал "ДНР".

Также были якобы агентурные данные, согласно которым Салаватов 10 лет назад прошел лагерь подготовки в "ДНР" по специальности "снайпер" и стоял на блокпостах боевиков в районе Краматорска. По данным hromadske, окончательную оценку этой информации в СБУ не дали.

Сам Салаватов рассказал журналистам, что в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские сообщения с его страницы репостила бывшая супруга.

Также читайте: Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб

Автор: 

проверка (821) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Ох€рітельна новина: - Нам нічого невідомо. Якби ж ми щось знали. Але ж ми нічого не знаємо...
показать весь комментарий
18.10.2024 00:39 Ответить
+11
Якщо комусь лінь шукати - то https://hromadske.ua/suspilstvo/232964-kombatom-tro-pryznachyly-leytenanta-zi-zviazkamy-u-dnr-rozsliduvannia ось розслідування журналістів . Н-да, з такими кадрами, перемога дійсно "все ближче"...
показать весь комментарий
18.10.2024 01:00 Ответить
+9
Ну якшо нашим спецслужбам простий лейтенант загадка то уявіть чим може "дихати"вищий командний склад ЗСУ..які там можуть бути 'сюрпризи"
показать весь комментарий
18.10.2024 04:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох€рітельна новина: - Нам нічого невідомо. Якби ж ми щось знали. Але ж ми нічого не знаємо...
показать весь комментарий
18.10.2024 00:39 Ответить
Не працює служба внутрішньої безпеки , іі просто нема
показать весь комментарий
18.10.2024 02:47 Ответить
У таких батах бешники не з'являються. Там працюють контрики.
Щоб такий сєпар пройшов через кадри і був призначений комбатом треба пряме сприяння керівництва бригади. Наприклад, НШ.
показать весь комментарий
18.10.2024 07:59 Ответить
Там про Олега Ляшко спливла новина, що він самодур, не поважає нікого у підрозділі, де його поставили головним, і не цурається послати людей на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді.
показать весь комментарий
18.10.2024 00:53 Ответить
Дуже тупий вкид, по шаблону.
Ляшко командує підрозділом БПЛА.
Кого Ляшко може посилати "...на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді" окрім дронів?
Якщо ви про дрони то так - вони дійсно не повертаються.
показать весь комментарий
18.10.2024 07:57 Ответить
"Там" це де? Біля під'їзду одна баба сказала?
показать весь комментарий
18.10.2024 08:32 Ответить
Якщо комусь лінь шукати - то https://hromadske.ua/suspilstvo/232964-kombatom-tro-pryznachyly-leytenanta-zi-zviazkamy-u-dnr-rozsliduvannia ось розслідування журналістів . Н-да, з такими кадрами, перемога дійсно "все ближче"...
показать весь комментарий
18.10.2024 01:00 Ответить
Війна, велика плинність кадрів, агенти кремля просочуються, головне - якщо не буде заарештований та не допутаний, значить агенти просочилися ще вище.
показать весь комментарий
18.10.2024 02:19 Ответить
Вони там давно вже були .
показать весь комментарий
18.10.2024 06:53 Ответить
Зазначається, що в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР". Джерело:

ТОДІ НАЗВИТЬ ПРИЗВИЩЕ посадовця що протаскує до влади колобарантів.
ЦЕЙ ФСБЄШНИЙ ліфт пора знешкодити
показать весь комментарий
18.10.2024 02:45 Ответить
Ось знову зашквар

Чому цивільна людина нам віддає якіс накази? - боєць підрозділу "Асгард" про скандальне відео
Схоже що парашутисти чи заслані казачки не знають Устава

https://youtu.be/cdYYWFaZnzU?si=Ch1D31lTCXaPwGBJ
показать весь комментарий
18.10.2024 02:50 Ответить
Ну якшо нашим спецслужбам простий лейтенант загадка то уявіть чим може "дихати"вищий командний склад ЗСУ..які там можуть бути 'сюрпризи"
показать весь комментарий
18.10.2024 04:35 Ответить
Мені цікаво, Ви вже забули про призначення Сирським нового командуючого безпілотними системами ?
показать весь комментарий
18.10.2024 07:42 Ответить
І в цьому випадку спецслужби повинні були цього не допустити
показать весь комментарий
18.10.2024 07:59 Ответить
Призначення цього сєпара у часі збігається з призначенням нового НШ-довбодятла у цю ж бригаду.
показать весь комментарий
18.10.2024 07:54 Ответить
А усіх причетних до його призначення теж посодють якщо перевірка зробить висновок: "Так, сєпар"?
Бо той хто призначав не міг не знати.
показать весь комментарий
18.10.2024 08:45 Ответить
Яки СБУ займалося своїми обов'язками по вилову зрадників і колоборантів, а не пресуванням українців, то таких випадків практично не було б. Ганьба спецслужбам.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:17 Ответить
Одно его мардовское погонялово должно напягать.
показать весь комментарий
18.10.2024 10:41 Ответить
"Політика"...
показать весь комментарий
18.10.2024 16:44 Ответить
За какие заслуги ст.лейтенант стал ком.батальена?
показать весь комментарий
18.10.2024 18:57 Ответить
 
 