Силы терробороны начали служебную проверку относительно военного Салаватова насчет его причастности к вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР"
Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка относительно вероятной причастности военнослужащего Сил территориальной обороны ВС Украины старшего лейтенанта Салаватова Сергея Викторовича к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Сил ТрО.
Отмечается, что в командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".
"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Что предшествовало?
Издание hromadske обнародовало расследование, в котором говорится, что новый командир 107-го батальона ТРО Сергей Салаватов ранее имел связи с незаконным формированием "ДНР".
В 2014 году мужчина якобы распространял пророссийские посты в своих социальных сетях, а также в распоряжении редакции свидетельствуют о том, что в 2014 году Сергей Салаватов ходил на так называемый референдум и поддерживал "ДНР".
Также были якобы агентурные данные, согласно которым Салаватов 10 лет назад прошел лагерь подготовки в "ДНР" по специальности "снайпер" и стоял на блокпостах боевиков в районе Краматорска. По данным hromadske, окончательную оценку этой информации в СБУ не дали.
Сам Салаватов рассказал журналистам, что в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские сообщения с его страницы репостила бывшая супруга.
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Щоб такий сєпар пройшов через кадри і був призначений комбатом треба пряме сприяння керівництва бригади. Наприклад, НШ.
Ляшко командує підрозділом БПЛА.
Кого Ляшко може посилати "...на завдання, з яких складно повернутися у живому вигляді" окрім дронів?
Якщо ви про дрони то так - вони дійсно не повертаються.
ТОДІ НАЗВИТЬ ПРИЗВИЩЕ посадовця що протаскує до влади колобарантів.
ЦЕЙ ФСБЄШНИЙ ліфт пора знешкодити
Чому цивільна людина нам віддає якіс накази? - боєць підрозділу "Асгард" про скандальне відео
Схоже що парашутисти чи заслані казачки не знають Устава
https://youtu.be/cdYYWFaZnzU?si=Ch1D31lTCXaPwGBJ
Бо той хто призначав не міг не знати.