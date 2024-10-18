Силы терробороны начали служебную проверку относительно военного Салаватова насчет его причастности к вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР"

Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка относительно вероятной причастности военнослужащего Сил территориальной обороны ВС Украины старшего лейтенанта Салаватова Сергея Викторовича к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Сил ТрО.

Отмечается, что в командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Что предшествовало?

Издание hromadske обнародовало расследование, в котором говорится, что новый командир 107-го батальона ТРО Сергей Салаватов ранее имел связи с незаконным формированием "ДНР".

В 2014 году мужчина якобы распространял пророссийские посты в своих социальных сетях, а также в распоряжении редакции свидетельствуют о том, что в 2014 году Сергей Салаватов ходил на так называемый референдум и поддерживал "ДНР".

Также были якобы агентурные данные, согласно которым Салаватов 10 лет назад прошел лагерь подготовки в "ДНР" по специальности "снайпер" и стоял на блокпостах боевиков в районе Краматорска. По данным hromadske, окончательную оценку этой информации в СБУ не дали.

Сам Салаватов рассказал журналистам, что в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские сообщения с его страницы репостила бывшая супруга.

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