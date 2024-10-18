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Драка в соборе в Черкассах: в полицию подано 20 заявлений о травмах, госпитализированных нет

Скільки людей постраждало у Черкасах в соборі

17 октября утром произошел конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального Собора в Черкассах между группами граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на месте работали следственно-оперативные группы Черкасского районного управления полиции, полиция диалога и патрульные полицейские.

"По состоянию на 08:00 часов 18 октября с заявлениями в полицию обратилось 24 граждан, из которых 20 - о получении телесных повреждений различного характера. Госпитализированных среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Драка между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП в соборе в Черкассах: Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас полицейские устанавливают всех участников инцидента. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры, проводятся следственные действия, также изучаются видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

Что предшествовало?

Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.

Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход общины состоялся еще 12 июня.

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.

Автор: 

драка (2027) Нацполиция (16559) церковь (1325) Черкассы (853)


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Топ комментарии
+8
" прихильники РПЦ "
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
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18.10.2024 10:18 Ответить
+5
штурмували теж малими групами?
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18.10.2024 10:09 Ответить
+5
благодатний вогонь на ураження
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18.10.2024 10:32 Ответить
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штурмували теж малими групами?
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18.10.2024 10:09 Ответить
з травмвми зрозуміло а кого заарештовоно встановили організаторів і тд чи не на часі
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18.10.2024 10:10 Ответить
Церква,та служителі церкви ,котрі замінили одну із основних заповідей Божих "НЕ ВБИЙ".на "Іди в Україну і вбивай" ,благословляючи іменем Бога вбивство українського народу,видала .зматеріалізувала ,проявила в реальному земному житті свою сатанинську суть і своє служіння антихристу.
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18.10.2024 10:18 Ответить
рпц: "не убій бліжнего сказано - другіх можеш"
"бліжній рпц" - це "бліжній круг лілі-путіна"
так що з "моралю" в трусіянскій церкві розбіжності відсутні
головне правильна подача, а не суть
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18.10.2024 14:16 Ответить
головне правильна подача, а не суть-це для тих, про котрих сказано "І очі матимите ,і сліпими будете і вуха будете мати,та глухі будете " ВСЕ що подається і добре і погане.подає НЕВИДИМА СУТЬ
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18.10.2024 14:42 Ответить
Найголовніша заповідь "по ділам їх взнаєте" - цю заповідь московські попи не розповідають.
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18.10.2024 14:49 Ответить
" прихильники РПЦ "
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
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18.10.2024 10:18 Ответить
благодатний вогонь на ураження
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18.10.2024 10:32 Ответить
провославні секти вчинили біспут, хто більш провославний, дискутували за допомогою ікон та хрестів.
Куди котиться світ?
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18.10.2024 10:27 Ответить
ПЦУ - "секта"?
Ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ...?
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18.10.2024 10:50 Ответить
з точки и зору родоначальників цієї релігії євреїв то і католики і православні і мусліми всі є сектантами
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18.10.2024 11:11 Ответить
З точки зору переважної більшості релігій та релігійних течій, їхня власна є істинною, а інші - невірні (невіруючі), сектанти, єретики тощо.
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18.10.2024 13:22 Ответить
Почитай Євангеліє, а потім став питання
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18.10.2024 11:47 Ответить
Де я пропонував вам щось робити, чи питав поради - що робити мені?
Ви не здатні на питання відповісти, чи написали херню і не знаєте як викрутитися?
Ще раз: ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ?
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18.10.2024 11:55 Ответить
«Невіглас - осел, навіть гірший за нього, тому що його можна водити куди завгодно і вантажити на нього що завгодно.

Хоч це проти моїх принципів, скажу вам:
Ці люди не християни, бо живуть не за законами Ісуса Христа, а це означає, що до Христа вони не мають відношення.
Читайте Євангеліє, і зрозумієте це.
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18.10.2024 12:04 Ответить
"Принципи"? Написати якусь маячню, а потім боятися відповісти на запитання це ваші "принципи"?
Коли олігофрен викручується, вперто не бажаючи не відповісти на просте питання, називає опонента віслюком, це не образа - це жалюгідно.
Вам моє питання ще раз повторити, чи вам написати - що впертого віслюка ви у власному відображенні у дзеркалі можете побачити?
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18.10.2024 12:40 Ответить
Це не бійка у Черкасах, це агенти і ФСБешна секта показала свої зуби в тилу. Це плід політики Потужного і його мародерної зграї "слуг". Я не помилюся, коли напишу, що баканов, який керував СБУ був сектантом УПЦ МП? Там же був і радник Потужного Трофімов. То як вони могли боротися з російською, ворожою сектою в рясах в Україні? А кому вручав ордена Потужній? Хто забороняв перехід з УПЦ МП до ПЦУ? Х то не виконав закон Верховної Ради про перейменування УПЦ МП і російську церкву в Україні?
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18.10.2024 10:53 Ответить
Звичайно без прізвищ, бо баканов, трофімов то не прізвища? А Потужного не знає мабуть тільки
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18.10.2024 14:44 Ответить
Бога продавали ?
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18.10.2024 11:23 Ответить
Московський паханат - ПЦУ: 1-0.
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18.10.2024 12:51 Ответить
Вже відбили українціі станом на вечір 18-го....
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18.10.2024 14:50 Ответить
 
 