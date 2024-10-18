Драка в соборе в Черкассах: в полицию подано 20 заявлений о травмах, госпитализированных нет

17 октября утром произошел конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального Собора в Черкассах между группами граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на месте работали следственно-оперативные группы Черкасского районного управления полиции, полиция диалога и патрульные полицейские.

"По состоянию на 08:00 часов 18 октября с заявлениями в полицию обратилось 24 граждан, из которых 20 - о получении телесных повреждений различного характера. Госпитализированных среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают всех участников инцидента. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры, проводятся следственные действия, также изучаются видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

Что предшествовало?

Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.

Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.

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Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход общины состоялся еще 12 июня.

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.