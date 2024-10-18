Драка в соборе в Черкассах: в полицию подано 20 заявлений о травмах, госпитализированных нет
17 октября утром произошел конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального Собора в Черкассах между группами граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на месте работали следственно-оперативные группы Черкасского районного управления полиции, полиция диалога и патрульные полицейские.
"По состоянию на 08:00 часов 18 октября с заявлениями в полицию обратилось 24 граждан, из которых 20 - о получении телесных повреждений различного характера. Госпитализированных среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают всех участников инцидента. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины, под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры, проводятся следственные действия, также изучаются видеозаписи, обнародованные в соцсетях.
Что предшествовало?
Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.
Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.
Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход общины состоялся еще 12 июня.
Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства.
Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.
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"бліжній рпц" - це "бліжній круг лілі-путіна"
так що з "моралю" в трусіянскій церкві розбіжності відсутні
головне правильна подача, а не суть
Це терористи, потрібно було відкривати вогонь на ураження!
Куди котиться світ?
Ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ...?
Ви не здатні на питання відповісти, чи написали херню і не знаєте як викрутитися?
Ще раз: ви прирівнюєте кацапську секту КДБ до ПЦУ?
Хоч це проти моїх принципів, скажу вам:
Ці люди не християни, бо живуть не за законами Ісуса Христа, а це означає, що до Христа вони не мають відношення.
Читайте Євангеліє, і зрозумієте це.
Коли олігофрен викручується, вперто не бажаючи не відповісти на просте питання, називає опонента віслюком, це не образа - це жалюгідно.
Вам моє питання ще раз повторити, чи вам написати - що впертого віслюка ви у власному відображенні у дзеркалі можете побачити?