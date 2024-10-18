Туск о "Плане победы": Среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии относительно его оценки
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии в контексте оценки "Плана победы", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе вечером в четверг.
"Я не сказал бы, что среди лидеров стран ЕС есть полная гармония в контексте оценки "Плана победы", который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового - вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии. На самом деле, этот план содержит только один главный тезис - перспективу членства в НАТО", - сказал Туск.
План победы Зеленского
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
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По Фрейду.
А щодо наглості та відсутності конкретики... А чого ми чекали від блазня-самодура, та приведеної ним нікчемної зграї голодних пацюків? Вони хапають поки є, а там хоч трава не рости...
пан зеник не дасть збрехати.
але, саме з цього часу, українці мають відлік кацапської неволі!
А найкращим для нашої перемоги, як на мене, було б спровокувати путлера на дії типу "другого Перл-Харбору", після яких ніхто ані в США, ані на Заході в цілому вже не зможе відмовчатися без абсолютної "втрати обличчя".
Не можуть навіть дійти згоди чи повна фігня цей план, чи не повна фігня.
І тоді буде повна гармонії і повнрнення гетто і не одного.
Суки!
Так зневажати Україну, щоб не бути вдячним українцям яке саме Європу спасають своїми життями від Бузенвальдів і реміксів вживу з гетто від «можем павтарить»😡😡😡😡😡