Туск о "Плане победы": Среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии относительно его оценки

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии в контексте оценки "Плана победы", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе вечером в четверг.

"Я не сказал бы, что среди лидеров стран ЕС есть полная гармония в контексте оценки "Плана победы", который представил Владимир Зеленский, но этого никто и не ожидал. То есть здесь не произошло ничего нового - вы знаете, каждая страна имеет свое мнение по поводу войны и российской агрессии. На самом деле, этот план содержит только один главный тезис - перспективу членства в НАТО", - сказал Туск.

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План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.