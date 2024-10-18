У партнеров Украины иногда возникают вопросы относительно мобилизации мужчин с 18 лет, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что западные партнеры иногда обсуждают вопрос, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет. Однако давления насчет снижения мобилизационного возраста не было.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, союзники пытаются понять, почему Украина не мобилизует граждан моложе 25 лет.

Умеров отметил, что украинская власть, объясняет, что таким было условие Верховной Рады, позволившей правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.

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"Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации - ред.), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", - пояснил министр обороны.

Относительно возможности изменений в закон о мобилизации глава Минобороны подчеркнул, что государство работает согласно законодательству, где "четко определено - с 25 и выше".

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал... Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады", - добавил Умеров.

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Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко писал, что политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении тех, кому от 18 до 25 лет.

По его словам, президент "не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".