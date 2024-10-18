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Новости мобилизации
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У партнеров Украины иногда возникают вопросы относительно мобилизации мужчин с 18 лет, - Умеров

Умєров прокоментував заяви про нібито тиск США щодо мобілізації з 18 років

Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что западные партнеры иногда обсуждают вопрос, почему Украина не мобилизует граждан от 18 до 25 лет. Однако давления насчет снижения мобилизационного возраста не было.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, союзники пытаются понять, почему Украина не мобилизует граждан моложе 25 лет.

Умеров отметил, что украинская власть, объясняет, что таким было условие Верховной Рады, позволившей правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.

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"Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации - ред.), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", - пояснил министр обороны.

Относительно возможности изменений в закон о мобилизации глава Минобороны подчеркнул, что государство работает согласно законодательству, где "четко определено - с 25 и выше".

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал... Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады", - добавил Умеров.

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Напомним, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко писал, что политики США из Демократической и Республиканской партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста, в частности в отношении тех, кому от 18 до 25 лет.

По его словам, президент "не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

Автор: 

США (27118) мобилизация (2809) Умеров Рустем (567)


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Топ комментарии
+26
А а мене виникає питання куди Україна поділа своє озброєння, та в яку чорну діру засмоктується західна гуманітарка?
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18.10.2024 13:11 Ответить
+21
То вони десятиліттями БРЕХАЛИ, що МВФ "вимагає підвищення податків".
Тепер вони БРЕШУТЬ, що "партнери вимагають зниження мобілізаційного віку".
Взагалі-то, НІЧОГО в їхній БРЕХНІ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ!

і жодного разу не сказали, що "партнери вимагають МЕНШЕ КРАСТИ!"
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18.10.2024 13:11 Ответить
+17
А в мене виникає питання щодо партнерів, які передають Україні 1% свого озброєння і хочуть щоб Україна воювала не технікою, а людьми.
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18.10.2024 13:07 Ответить
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А "Що у вас в армії дідки-каліки за п'ятдесят в армії роблять?" - партнери не питали?
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18.10.2024 14:32 Ответить
А цікаво тоді "як він виходить із периметру"?
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18.10.2024 14:36 Ответить
У більшості країн світу обов'язкового призиву на військову службу зараз немає. У нас є, не встигли, чи не спромоглися скасувати, як хотіла Тимошенко, і це добре, у орків начебто скасуваний, і це ще краще -
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription
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18.10.2024 14:56 Ответить
поправка, у орків якийсь гібридний призив є, але не для всіх
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18.10.2024 14:59 Ответить
Знову ці виродки хочуть перекласти свою бездарність на країни Заходу ,так хто зірвав мобілізацію ? ,хто не будував фортефікаційних споруд ?,хто посіяв недовіру до армії ?саме ця горе команда зробила те що ворог за два місяці захопив в 5 раз більші території чим за весь 2023 рік.
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18.10.2024 15:09 Ответить
А не спрашивают почему ещё квартал не мобилизован...?
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18.10.2024 15:58 Ответить
ну так бо напевно ви вже розказуєте, шо пенсій через 20 років не буде, бо нікому буде на неї працювати. І тому що не буде кому відбудувати державу. А ще - 18-25 - то ваш лохторат. Ржати нікому буде. Ось і вся причина
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18.10.2024 16:53 Ответить
ниці потвори. Зброї не дають, то затикайте дирки 18 річними. ОК, вони скінчаться, а далі що?????
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18.10.2024 18:09 Ответить
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