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Новости
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КНДР, вероятно, отправила в РФ гражданский персонал, а не войска, – Минобороны Южной Кореи

Путін відвідає КНДР з метою пошуку подальшої військової підтримки, - The Guardian

В Министерстве обороны Южной Кореи предположили, что Северная Корея, возможно, предоставила России гражданский персонал, а не прислала свои войска для войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил заместитель министра обороны Ким Сон Хо, который принимал участие во встрече министров обороны НАТО.

"Мы говорим, что это важно, поскольку вполне возможно, что Северная Корея предоставила персонал, а не военные силы", - сказал он.

Также он добавил, что определить, идет ли речь о персонале или военных, можно будет после сбора, анализа и оценки дополнительной информации.

По его словам, если развертывание войск Северной Кореи будет подтверждено, это будет свидетельствовать о значительном развитии ее отношений с Москвой и продемонстрирует "отчаянные попытки" режима КНДР получить гарантии безопасности от России.

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"Если они действительно направили свои войска, это означает, что Север чувствует настоятельную необходимость сделать это, чтобы сохранить свой режим и получить защиту от России", - добавил Ким.

Также он добавил, что торговля оружием с Россией - это также "акт, порожденный отчаянием".

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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В свою очередь 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

Кроме того, издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Автор: 

КНДР (1224) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+5
а якщо відправлять солдатів з півн. кореї вбивати українців, це щось змінить для Заходу чи Південної Кореї?

корейські ракети й снаряди вже прилітають . Півд. Корея як сцялась передавати щось Україні, так і сциться.

p.s. Чим більше півн.-корейського мотлоху прилетить на голови українців, тим менше його прилетить на півд. Корею. з солдатами так само.
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18.10.2024 14:59 Ответить
+5
*****, Китай и КНДР договорились что вместе они сначала помогут ***** захватить Украину а потом ***** уже им поможет разобраться с Тайванем и южной кореей.
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18.10.2024 15:01 Ответить
+4
Еще одни дебилы которые в упор не хотят замечать реальность чтобы реагировать на нее. Уже даже видео есть как етот цивильный персонал на полигоне с автоматами бегает.
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18.10.2024 14:58 Ответить
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з..батися хочуть від "раю"
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18.10.2024 14:51 Ответить
Еще одни дебилы которые в упор не хотят замечать реальность чтобы реагировать на нее. Уже даже видео есть как етот цивильный персонал на полигоне с автоматами бегает.
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18.10.2024 14:58 Ответить
*****, Китай и КНДР договорились что вместе они сначала помогут ***** захватить Украину а потом ***** уже им поможет разобраться с Тайванем и южной кореей.
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18.10.2024 15:01 Ответить
По ЧЯ останнім часом погано. Продавили за канал, і все завдяки безперервним штурмам.
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18.10.2024 15:46 Ответить
Лол, в КНДР призивають в армію на 10 років, для чоловіків. І здається 5 для жінок.
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18.10.2024 14:58 Ответить
а якщо відправлять солдатів з півн. кореї вбивати українців, це щось змінить для Заходу чи Південної Кореї?

корейські ракети й снаряди вже прилітають . Півд. Корея як сцялась передавати щось Україні, так і сциться.

p.s. Чим більше півн.-корейського мотлоху прилетить на голови українців, тим менше його прилетить на півд. Корею. з солдатами так само.
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18.10.2024 14:59 Ответить
кароче, вскритіе покаже кого прислали.
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18.10.2024 15:00 Ответить
хто пам'ятає, 7 років назад була історія з півн корейським солдатом з елітного підрозділу, навіть син генерала якогось там, який перебіг через кордон до південної кореї. причина цього вчинку, солдат дуже хотів шоколадку. в ПК солодощів немає. так ось лікар що лікував цього бійця розповідав про стан здоров'я елітного бійця і що в ньому знайши. за 20 років моєї карьєри я тільки в книжках бачив щось подібне.. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/17/north-korean-defector-parasitic-worm-parasites-south-korea
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18.10.2024 15:09 Ответить
отправила мальчиков в трусиках
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18.10.2024 15:44 Ответить
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18.10.2024 15:49 Ответить
Пончик відправив свою розвідку. Він же параноїк. А війська йому і самому потрібні, як він без військ буде брати південну Корею та Гамерику.
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18.10.2024 16:11 Ответить
 
 