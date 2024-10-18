КНДР, вероятно, отправила в РФ гражданский персонал, а не войска, – Минобороны Южной Кореи

В Министерстве обороны Южной Кореи предположили, что Северная Корея, возможно, предоставила России гражданский персонал, а не прислала свои войска для войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил заместитель министра обороны Ким Сон Хо, который принимал участие во встрече министров обороны НАТО.

"Мы говорим, что это важно, поскольку вполне возможно, что Северная Корея предоставила персонал, а не военные силы", - сказал он.

Также он добавил, что определить, идет ли речь о персонале или военных, можно будет после сбора, анализа и оценки дополнительной информации.

По его словам, если развертывание войск Северной Кореи будет подтверждено, это будет свидетельствовать о значительном развитии ее отношений с Москвой и продемонстрирует "отчаянные попытки" режима КНДР получить гарантии безопасности от России.

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"Если они действительно направили свои войска, это означает, что Север чувствует настоятельную необходимость сделать это, чтобы сохранить свой режим и получить защиту от России", - добавил Ким.

Также он добавил, что торговля оружием с Россией - это также "акт, порожденный отчаянием".

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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В свою очередь 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в частности пехоту.

Кроме того, издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.