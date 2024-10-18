Суд признал виновными в государственной измене 5 судей из Крыма и перебежчика из Луганской области, - ГБР

На этой неделе по материалам ГБР суд вынес приговор в отношении шести предателей. Также Бюро направило в суд обвинение в отношении двух перебежчиков, одному лицу сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Кого из судей признали виновными

По материалам ГБР в государственной измене признаны виновными пять бывших судей из Крыма, которые с 2024 года работают на оккупантов (ч. 1. ст. 111 УК Украины). Это:

бывшая судья Раздольненского районного суда,

двое экс-судей Джанкойского межрайонного суда,

бывшие судьи Сакского межрайонного и

Евпаторийского городского судов.

Они были назначены на должности в незаконно созданных оккупантами так называемых "судах республики Крым". Экс-судьи способствовали переходу судов Крыма на отправление правосудия на основании законодательства РФ и подавлению сопротивления оккупации полуострова. В частности, экс-судья Раздольненского районного суда принимала незаконные решения в отношении политзаключенного Владимира Балуха.

Какие наказания получили судьи-предатели?

Четверо из них получили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с конфискацией имущества. Экс-судья Евпаторийского городского суда заочно приговорена к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

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Перебежчики-правоохранители

К 15 годам лишения свободы приговорен бывший правоохранитель из Лутугино Луганской области. После захвата города российскими войсками он начал служить в так называемой "полиции лнр" в должности заместителя начальника отдела участковых инспекторов.

Мужчина помогал представителям оккупационной власти проводить обыски и фильтрационные мероприятия, допрашивал родственников украинских военнослужащих. Оккупанты даже выдали ему так называемое "служебное жилье" - в ноябре 2022 года ему вручил ключи от квартиры так называемый министр внутренних дел ЛНР.

Суд признал экс-правоохранителя виновным в государственной измене, участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также по статье коллаборационизм (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) будут судить бывшую помощницу судьи из Макеевки Донецкой области.

Фигурантка пошла на сотрудничество с оккупантами еще в 2014 году. В 2023 году, на основании указа президента рф, женщина заняла должность судьи в так называемом "приморском райсуде Мариуполя" и начала "вершить правосудие" по российскому законодательству.

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В суд направлено обвинение по статьям дезертирства и коллаборационизма в отношении бывшего правоохранителя из Луганской области, который работает в оккупационных силовых структурах (ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Мужчина сбежал с места службы с началом полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Он пошел служить в так называемую автоинспекцию оккупантов в Марковском районе. Он участвует в "профилактических акциях" и навязывает гражданам соблюдение законов рф.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении бывшему главному инспектору Харьковской таможни. Во время оккупации Купянска женщина добровольно согласилась работать на россиян в должности начальника архивного отдела оккупационной администрации.

Женщина выполняла организационные и административные функции, а во время освобождения Харьковщины покинула город и сбежала на неподконтрольную территорию.

Бывшая работница таможни обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Напомним, что санкции статей государственной измены и коллаборационизма могут предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют Донецкая, Ивано-Франковская и Харьковская областные прокуратуры, Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны, прокуратура АР Крым и г. Севастополя.