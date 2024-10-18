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Новости Война
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Украина призвала НАТО к обмену разведданными относительно участия военных КНДР в войне, - Умеров

Умєров просить НАТО поділитися даними щодо участі КНДР у війні на боці РФ

Украина предоставила Североатлантическому Альянсу разведывательную информацию об участии военных Северной Кореи в войне на стороне России. Киев попросил поделиться соответствующими данными разведсообществ стран-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства рассказал, что Украина попросила НАТО обменяться разведданными относительно участия войск из Северной Кореи в войне.

"Мы им предоставили доказательства, мы высказались, что очень будем рады обмениваться информацией, получить также от партнеров IP4 (Индо-Тихоокеанская четверка - Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Япония, - ред.) их информацию по Северной Корее и предоставим информацию от нас. Но мы это выразили им, что мы уже имеем какие-то доказательства, то есть обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки сейчас обменялись данными",- сказал Умеров.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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Автор: 

КНДР (1224) НАТО (10070) Умеров Рустем (565)


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Топ комментарии
+4
Та нехай дерьмак у ***** спитає.
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18.10.2024 16:33 Ответить
+3
Та нашо тобі те NATO - он зеленский у раді заявив - воюють на боці рашистів. Спитай у нього.
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18.10.2024 16:32 Ответить
+3
Умєров.Ти що не віриш самому "зе" і Буданофу???
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18.10.2024 16:39 Ответить
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Та нашо тобі те NATO - он зеленский у раді заявив - воюють на боці рашистів. Спитай у нього.
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18.10.2024 16:32 Ответить
Давайте не сратись в тяжкі часи, в нас таке вже було.
Критикуєш - пропонуй.
Або пропонуйте конкретні пропозиції з цифрами, або ви дурак, або бот пуйловський
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18.10.2024 16:51 Ответить
Та нехай дерьмак у ***** спитає.
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18.10.2024 16:33 Ответить
Увлєкса парєнь? На кого пашешь?
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18.10.2024 16:46 Ответить
А ти, панянка? На дерьмака?
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18.10.2024 17:23 Ответить
Дааа, а якби не кравчук з кучмою, Україна могла б, просто знищити кндр, і НАТО ділилося б, тільки спогадами про неї...
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18.10.2024 16:36 Ответить
2 тисячі термоядерних боєголовок, невже це багато?
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18.10.2024 16:48 Ответить
Так, прокакали ядерний арсенал Кравчук і Кучма, але кожен наступний през приймав країну з її проблемами і ніхто навіть не пнувся щось відновити. Все тому, що за діяльність на посаді нема практиично ніякої віідповідальності.
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18.10.2024 17:30 Ответить
Умєров.Ти що не віриш самому "зе" і Буданофу???
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18.10.2024 16:39 Ответить
Зелені в@бл@дки хоч щось можуть робити тихо, а не 3,14здіти на весь Світ про такі речі?!
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18.10.2024 16:41 Ответить
НАТО буде тільки спостерігати, як Україна б"ється з кацапами,корейцями,іранцями,китайцями і т.д. та висловлювати кожного разу обєспокоєность,стурбованість,занепокоєність! А чого ви чекаєте від блоку сцикунів?
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18.10.2024 16:49 Ответить
Де ви ...лядь берете таких уйо керівників як умеров, єрмак, мавпочка арахамло, без ума безуглу і т.д. про говнокомандувача я вже промовчу, ви що їх з якогось непотрібу клонуєте?
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18.10.2024 17:00 Ответить
73%- ****...
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18.10.2024 17:04 Ответить
 
 