Украина призвала НАТО к обмену разведданными относительно участия военных КНДР в войне, - Умеров

Украина предоставила Североатлантическому Альянсу разведывательную информацию об участии военных Северной Кореи в войне на стороне России. Киев попросил поделиться соответствующими данными разведсообществ стран-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время брифинга в Брюсселе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства рассказал, что Украина попросила НАТО обменяться разведданными относительно участия войск из Северной Кореи в войне.

"Мы им предоставили доказательства, мы высказались, что очень будем рады обмениваться информацией, получить также от партнеров IP4 (Индо-Тихоокеанская четверка - Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Япония, - ред.) их информацию по Северной Корее и предоставим информацию от нас. Но мы это выразили им, что мы уже имеем какие-то доказательства, то есть обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки сейчас обменялись данными",- сказал Умеров.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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