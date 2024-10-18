Украина может повлиять на КНДР через Китай, - "слуга народа" Мережко

Для влияния на Северную Корею Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, необходимо усиление санкционного давления со стороны демократических стран для воздействия на КНДР, которая помогает РФ и является соучастником в войне.

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Однако можно рассмотреть и другой вариант - обращение к Китайской Народной Республике, поскольку Северная Корея "в значительной степени зависит от Китая, и он имеет там значительное влияние", отметил Мережко.

Также нардеп выразил скепсис относительно того, нужно ли Украине перестать признавать Северную Корею как суверенное государство, поскольку это не повлияет на ее существование.

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"Украина уже разорвала дипломатические отношения с КНДР, но это не влияет на признание или непризнание государства. В международном праве доминирует декларативная теория признания, согласно которой непризнание государства не влияет на факт его существования", - пояснил он.