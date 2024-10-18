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Украина может повлиять на КНДР через Китай, - "слуга народа" Мережко

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін

Для влияния на Северную Корею Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, необходимо усиление санкционного давления со стороны демократических стран для воздействия на КНДР, которая помогает РФ и является соучастником в войне.

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Однако можно рассмотреть и другой вариант - обращение к Китайской Народной Республике, поскольку Северная Корея "в значительной степени зависит от Китая, и он имеет там значительное влияние", отметил Мережко.

Также нардеп выразил скепсис относительно того, нужно ли Украине перестать признавать Северную Корею как суверенное государство, поскольку это не повлияет на ее существование.

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"Украина уже разорвала дипломатические отношения с КНДР, но это не влияет на признание или непризнание государства. В международном праве доминирует декларативная теория признания, согласно которой непризнание государства не влияет на факт его существования", - пояснил он.

Автор: 

Китай (3037) КНДР (1224) Мережко Александр (51)


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Топ комментарии
+15
Боже, які ж вони кончені! Та без дозволу Китаю, той Ин і перднути не може, а тут зброя, ракети, а зараз вже і м'ясо! Ці придурки з "кружок араХламідії" позакінчуівали за 2 тижня "Буковельські університети" і думають, що вони оФуітєльні дипломати і "мастери гри". Люди, що ж ви зробили з Україною? Яка ж ганьба від цієї босоти.
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18.10.2024 18:17 Ответить
+10
та то ж слуга - або запроданець або недоумок
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18.10.2024 18:17 Ответить
+7
У Китаю і так все добре. Примруживши очі,він вдає нейтральність,підтримуючи рашку. І на хуха Китаю впливати на Північну Корею? Рівень дебілкуватості депутатів ВР дуже високий. Без соцопитувань.
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18.10.2024 18:16 Ответить
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Рашка залежить від Китаю - пупс залежить - а на Китаи як вплинути? - друга економіка світу
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18.10.2024 18:15 Ответить
та то ж слуга - або запроданець або недоумок
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18.10.2024 18:17 Ответить
Чому завжди « або»
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18.10.2024 23:34 Ответить
Какой то гигант мысли этот Мережко, или просто Китай его давно на куй не посылал
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18.10.2024 18:16 Ответить
У Китаю і так все добре. Примруживши очі,він вдає нейтральність,підтримуючи рашку. І на хуха Китаю впливати на Північну Корею? Рівень дебілкуватості депутатів ВР дуже високий. Без соцопитувань.
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18.10.2024 18:16 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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18.10.2024 18:17 Ответить
Боже, які ж вони кончені! Та без дозволу Китаю, той Ин і перднути не може, а тут зброя, ракети, а зараз вже і м'ясо! Ці придурки з "кружок араХламідії" позакінчуівали за 2 тижня "Буковельські університети" і думають, що вони оФуітєльні дипломати і "мастери гри". Люди, що ж ви зробили з Україною? Яка ж ганьба від цієї босоти.
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18.10.2024 18:17 Ответить
Починай впливати!
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18.10.2024 18:17 Ответить
Як? Припинити купувати на ''Алі''? Після того як увели податки на посилки скоро так і буде.
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18.10.2024 18:22 Ответить
Безугла дуркує через мережко?
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18.10.2024 18:23 Ответить
А може він з нею курнув з одної цигарки - от і епідемія запалення мотажної піни в черепному мусорному контейнері...
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18.10.2024 18:28 Ответить
А ще краще через Галактичний Розум - Зеля сказав і у Сі діарея.
****Ь, і ця тупа макака - голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики! Хоча здається у мені вже назрівають проблеми с захисниками честі і гідності приматів....
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18.10.2024 18:25 Ответить
Чому не через Східний Тимор?! Там була важлива надзустріч з великими гравцями глобального півдня
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18.10.2024 18:28 Ответить
Пам'ятаю як арахамідя хотів вплинути на Китай , не погано вплинув!!! То ж " слугам д'....а" ліпше не відкривати свого писка!!!
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18.10.2024 18:34 Ответить
ще один зедебіл
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18.10.2024 18:50 Ответить
Може. Але для цього треба мати добрі відносини з Китаєм. Розумне теля дві цицьки сосе. А в нас дебіли суцільні.
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18.10.2024 19:16 Ответить
Україна з Ізраїлем зараз смокчуть дві цицки… Південна Корея схоже третю почне смоктати. Але є нюанс - всі ці цицьки китайські. Не розуміти це можуть тільки пришелепки
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18.10.2024 21:31 Ответить
Ти трохи тупий
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18.10.2024 22:08 Ответить
Ти трохи розумний
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20.10.2024 09:46 Ответить
Наївний ідіот, усе що можна сказати про цього депутата.
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18.10.2024 19:29 Ответить
Що вони там в команді Зеленського курять...?
Щось міцне...
Конкретно ''штирить''...
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18.10.2024 19:37 Ответить
Нове дно пробите!!!! Навіть коли здається що дна немає ці потвори знову його находять і пробивають!!!
П.С. може вже старію і забуваю що піндоси у всьому винні бо завжди бздять щось робити, а не цей ЕТАЛОН МИСЛЕННЯ слуга мережко....
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18.10.2024 19:48 Ответить
Так Китай їх і відправив, чи слуги вважають що корейський пупс є самостійним гравцем. Краще б налагодили відносини з Тайванем та Південною Кореєю, чим стелитись перед Сі.
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18.10.2024 20:07 Ответить
Наївний чи недолугий?
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18.10.2024 20:11 Ответить
Пропоную єрмакв відправити в кндр на переиовини, разом з "гарантом"! У них великий досвід переиовин і багато планів! 😁
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18.10.2024 20:12 Ответить
Мережко, це мабуть той апалогет анального секса ?!!
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18.10.2024 20:45 Ответить
Слуга народу = ворог України
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18.10.2024 21:27 Ответить
 
 