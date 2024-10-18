Некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают. Просто ее нет, - Зеленский
Некоторые западные страны отвергают первый пункт "Плана победы", который заключается в приглашении Украины в НАТО. В то же время они не предлагают никаких альтернатив.
Об этом заявил в интервью Единым новостям президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У них [союзников, выступающих против североатлантической интеграции Украины] нет других гарантий. У них нет альтернативы тому, что предложила наша сторона. Просто ее нет", - высказался глава государства, отвечая на вопрос, какие варианты завершения войны в Украине имеет Запад.
По словам Зеленского, страны-союзники могут говорить о замораживании конфликта, но "вопрос: Что будет послезавтра?"
Президент в очередной раз подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ничего не помешает в случае замораживания конфликта снова мобилизовать все силы и "повторить 2022 год".
"И здесь никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает", - сказал Зеленский.
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Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
На карті результат голосування за Порошенка і Зеленського по кожній дільниці
https://texty.org.ua/d/2019/president_elections_v2/?src=top_projects_banner&from=113648
наголосували? тепер не голосуйте..
а то, як не цар поганий, то бояри - не ті..
головне на боятися «баз НАТО» , «негрів на танках»..
та «бандерівців»..
Не дивимося на всіх а робимо своє в тому числі і ядерку я думаю українці задонатять
Так за нами,українцями ,не заіржавіє!!!!Скинемось на перший ядерний арсенал!!!!Причому за одну добу!
https://youtu.be/J2Sd9WC9jZE?si=Aa3471fLYcYp4XnF
нейтральною, та без зброї, Україна вже була..
Але я про інше. путін завжди шукав виправдання (перед світовими лідерами) своєї агресії. Так навіщо йому допомагати?
До того ж. Для створення яд. зброї треба час, а головне - вміти збагачувати уран, а не слуг народа.
Рубіжне
КИПР І ТУРЦІЯ У НАТО ? Але між ними є північний Кипр
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
Це потрібно записати на "шварценбух".
От зарази, а він такий хороший, обкурений, просто цяця.
Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров Джерело:
Глава Кремля верит в то, что Украина не сможет тайно изготовить ядерное оружие, хотя это "несложно в современном мире".