РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10803 посетителя онлайн
Новости
2 635 52

Некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают. Просто ее нет, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Некоторые западные страны отвергают первый пункт "Плана победы", который заключается в приглашении Украины в НАТО. В то же время они не предлагают никаких альтернатив.

Об этом заявил в интервью Единым новостям президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У них [союзников, выступающих против североатлантической интеграции Украины] нет других гарантий. У них нет альтернативы тому, что предложила наша сторона. Просто ее нет", - высказался глава государства, отвечая на вопрос, какие варианты завершения войны в Украине имеет Запад.

Читайте также: Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров

По словам Зеленского, страны-союзники могут говорить о замораживании конфликта, но "вопрос: Что будет послезавтра?"

Президент в очередной раз подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ничего не помешает в случае замораживания конфликта снова мобилизовать все силы и "повторить 2022 год".

Читайте также: В ближайшее время в Украину прибудет делегация США с откликом на "План победы", - Зеленский

"И здесь никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) членство в НАТО (1533)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
показать весь комментарий
18.10.2024 18:24 Ответить
+8
Так нас з фсбешними кротами в ОПі, і чиновниками крадіями ніхто в жодні блоки-союзи не прийме!
показать весь комментарий
18.10.2024 18:30 Ответить
+7
Ублюдище ти зелене, ти хоч раз читав критерії для вступу в НАТО?
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є вова,є
показать весь комментарий
18.10.2024 18:22 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
показать весь комментарий
18.10.2024 18:24 Ответить
Та неправильно мислять українці. Зєльоний лідор вчергове розводить довірливих і недалеких українських громадян
показать весь комментарий
18.10.2024 18:33 Ответить
А чому Ви важаете що мислите правильно? А судьи хто ? Мрскалі
показать весь комментарий
18.10.2024 18:38 Ответить
Ви розумієте, скільки часу потрібно для збагачення урану для однієї ядерної бомби?))) Якби ви хоть трошки розуміли в цьому, ви таке не писали, і якщо ми знайдемо мілліарди доларів, які не розкрадуть, і якщо про це не дізнається Рф, Сша, Магате, а це вже не реально))) можливо років через 10, а всі ці условія виконати, при управлінні зелених не можливо, це зроблено для того щоб відвернути від нас союзників, а хто цього домагається? Ось чія це робота.
показать весь комментарий
18.10.2024 19:01 Ответить
Так що треба починати вже вчора , щоб завтра все було.
Надо как Израиль "у нас (этого самого) НЕТ, но....если надо...."
показать весь комментарий
18.10.2024 19:03 Ответить
В Ізраілі всіх би шпионів повбивали б самі євреї,
показать весь комментарий
18.10.2024 19:07 Ответить
Цей "український" народ, хоче чужими руками жар загрібати,долбограї знову ведуться на казочки 😡
показать весь комментарий
18.10.2024 21:24 Ответить
Альтернатива? - стратегічне партнерство зі США - але воно ім треба
показать весь комментарий
18.10.2024 18:25 Ответить

показать весь комментарий
18.10.2024 18:31 Ответить
Президентські вибори-2019. Другий тур

На карті результат голосування за Порошенка і Зеленського по кожній дільниці

https://texty.org.ua/d/2019/president_elections_v2/?src=top_projects_banner&from=113648

наголосували? тепер не голосуйте..

а то, як не цар поганий, то бояри - не ті..
показать весь комментарий
18.10.2024 18:47 Ответить
З такими союзничками і ворогів не треба! А НАТО не хоче у них спитати: в разі війни вони зможуть бути краще Українців?
показать весь комментарий
18.10.2024 18:28 Ответить
Назови хоть одного союзника та дай посилання на договір
показать весь комментарий
18.10.2024 18:43 Ответить
Так нас з фсбешними кротами в ОПі, і чиновниками крадіями ніхто в жодні блоки-союзи не прийме!
показать весь комментарий
18.10.2024 18:30 Ответить
без них візьмуть..

головне на боятися «баз НАТО» , «негрів на танках»..
та «бандерівців»..
показать весь комментарий
18.10.2024 18:51 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BB1%D1%8F @ВолодимирМартиненко-л1я https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgwHWCVtJjYrdyafgeF4AaABAg 2 часа назад

Не дивимося на всіх а робимо своє в тому числі і ядерку я думаю українці задонатять
показать весь комментарий
18.10.2024 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B9 @АннаМаслій https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=Ugzd9lQD04NARjjSKSl4AaABAg 3 часа назад

Так за нами,українцями ,не заіржавіє!!!!Скинемось на перший ядерний арсенал!!!!Причому за одну добу!
показать весь комментарий
18.10.2024 18:32 Ответить
Ядерна бомба вже в Україні! - росіяни істерять від заяви про НАТО і ядерку
https://youtu.be/J2Sd9WC9jZE?si=Aa3471fLYcYp4XnF
показать весь комментарий
18.10.2024 18:33 Ответить
Марія, ви зараз граєте на путіна. Йому того і треба, щоб українці бажали створити яд. бомбу. Це буде йому виправдання перед цивілізованим світом у намаганні знищення України і українців. Мовляв, расєї треба безпека від таких неадекватних сусідів.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:50 Ответить
а що для хла краще: яд.бомба чи НАТО?

нейтральною, та без зброї, Україна вже була..
показать весь комментарий
18.10.2024 18:54 Ответить
А Вам не набридло лякати весь світ хутиним? Тобто КНДР і Ірану можно, а українцям ЗЯСЬ ?
показать весь комментарий
18.10.2024 18:54 Ответить
А ви не знаєте, що КНДР та Іран - це союзники путіна?
Але я про інше. путін завжди шукав виправдання (перед світовими лідерами) своєї агресії. Так навіщо йому допомагати?
До того ж. Для створення яд. зброї треба час, а головне - вміти збагачувати уран, а не слуг народа.
показать весь комментарий
18.10.2024 19:07 Ответить
Ви мабуть не в курсі як знищують міста України
Рубіжне
показать весь комментарий
18.10.2024 19:27 Ответить
Бахмут

показать весь комментарий
18.10.2024 19:28 Ответить
Соледар
показать весь комментарий
18.10.2024 19:29 Ответить
Рубіжне
показать весь комментарий
18.10.2024 19:32 Ответить
Ой дебіли.Невиправні ідійоти.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:34 Ответить
Ми та задонатимо, але ж вони усе вкрадуть.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:48 Ответить
Союзники? Так є союзники, окремі держави і їм повага і шана, а решта ******** натівський, які себе не збираються захищати, для чого вони потрібні НАТО????
показать весь комментарий
18.10.2024 18:32 Ответить
НАТО створено, щоб себе захищати, і це працює. Ніхто на них не нападає, якими би вони були некомпетентними.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:42 Ответить
****, понабирали клоунів...та почитайте для початку статут НАТО. Там прописано, що не приймають в члени НАТО країни, які ведуть військові дії на своїй території та мають інші військові конфлікти. Все, крапка. У нас кончені - створили кучу державних структур і посад, які до речі оплачуються на вищому рівні +стаж держслужби хз за що), і всі носяться з тією мрією про НАТО, як з писаною торбою...
показать весь комментарий
18.10.2024 18:33 Ответить
Не треба тут мацковські меседжи писати
КИПР І ТУРЦІЯ У НАТО ? Але між ними є північний Кипр
показать весь комментарий
18.10.2024 18:34 Ответить
Вони вже були у НАТО до кіпра.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:50 Ответить
80% дурників стабільно присутні серед будь якої популяції людей. Українці не виключення
показать весь комментарий
18.10.2024 18:37 Ответить
Ублюдище ти зелене, ти хоч раз читав критерії для вступу в НАТО?
Ні під один із критеріїв Україна не підходить, **** ти ЗЕлена, ні під один! І головне, твоя команда крадіїв перекриває всі критерії.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:33 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2024 18:42 Ответить
невже, "да ладно" і хто?
Це потрібно записати на "шварценбух".
От зарази, а він такий хороший, обкурений, просто цяця.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:50 Ответить
не парся ,це юмор
показать весь комментарий
18.10.2024 18:54 Ответить
А чому в них має бути альтернатива? Рашка на них напала, чи на кого? Чи в них є якісь реальні зобов'язання перед нами? Хто йому винуватий, що він не готувався до нападу. Замість асфальту, мав зробити реформу армії, поставивши реальних польових командирів на керівні позиції та збільшити склад, то і рашка сиділа би мовчки або ж відгребла моментально. Але ніт, треба було просрати все і тепер мати претензії до країн, які нам взагалі нічого не винні.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:40 Ответить
чому нема , а ЯО
показать весь комментарий
18.10.2024 18:41 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2024 18:47 Ответить
Хто з них бреше?

Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров Джерело:
показать весь комментарий
18.10.2024 18:48 Ответить
Україна в НАТО буде мати найкраще підготовлену армію, яка зміцнить силу НАТО.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:49 Ответить
Альтернатива є - коридор з білорусії для кацапських танків в бік Естонії, Литви , Латвії і Польщі 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
18.10.2024 18:50 Ответить
Альтернативи немає поки зелена плесінь у владі.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:53 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4724512-putyn-vyskazalsia-po-povodu-ukraynskoho-yadernoho-oruzhyia Путин высказался по поводу "украинского ядерного оружия"

Глава Кремля верит в то, что Украина не сможет тайно изготовить ядерное оружие, хотя это "несложно в современном мире".
показать весь комментарий
18.10.2024 18:56 Ответить
на це пиде два тижня
показать весь комментарий
18.10.2024 18:57 Ответить
Партнери і жінок хочуть на фронт . Де дозвіл на биття по раше дальнобійними ? Де самі дальнобійні ?
показать весь комментарий
18.10.2024 18:59 Ответить
 
 