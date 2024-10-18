Некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают. Просто ее нет, - Зеленский

Некоторые западные страны отвергают первый пункт "Плана победы", который заключается в приглашении Украины в НАТО. В то же время они не предлагают никаких альтернатив.

Об этом заявил в интервью Единым новостям президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У них [союзников, выступающих против североатлантической интеграции Украины] нет других гарантий. У них нет альтернативы тому, что предложила наша сторона. Просто ее нет", - высказался глава государства, отвечая на вопрос, какие варианты завершения войны в Украине имеет Запад.

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По словам Зеленского, страны-союзники могут говорить о замораживании конфликта, но "вопрос: Что будет послезавтра?"

Президент в очередной раз подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину ничего не помешает в случае замораживания конфликта снова мобилизовать все силы и "повторить 2022 год".

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"И здесь никто ничего не гарантирует, никто руку вверх не поднимает", - сказал Зеленский.