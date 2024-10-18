Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО - это единственная гарантия безопасности для нее.
Об этом в контексте ядерного разоружения Украины 1994 года он заявил в интервью Единым новостям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, аргумент такой, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность территориальной целостности Украины. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств", - сказал он.
По мнению Зеленского, членство в НАТО лучше, чем "любое оружие, особенно такое угрожающее".
Президент добавил, что "Украина отдала все и не получила ничего", поскольку "подписанты Будапештского меморандума не остановили Россию" в 2014 году.
Напомним, Украина отдала ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. В обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире Украина получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании относительно ее суверенитета и территориальной целостности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шантажувати НАТО тим, що Україна в іношму випадку зробить ядерну бомбу - це верх ідиотизма.
Скоріше Україна зробить ядерку, чим нас візьмуть у нато.
А у НАТО Україну при Зеленському не візьмуть нізащо - к НАТО не беруть агентів кремля.
Ну а скинута ОДНА бомба нічого не вирішить а тільке загидить якусь частину теріторії противника. а в болотах тієї загиженої теріторії!!!! до біса і вони не переймаються тим...
https://x.com/i/status/1847164962206372089
П.С. а місце європейського вимагача грошей вже занято Угорщіною, і Орбан за своє місце під сонцем буде битися до кінця....
Справа, як в одному старому анекдоті, явно не в яйцях...
А якщо серйозно, то де ж ви такі Боневтіки беретеся? Чим ти краще за будьякого українця закордоном? Тим, що пишеш тут коменти із місцевого дивана, а не закордонного?
Схоже, тактика Зебобо із пересварення всіх українців успішно працює.
Кстати под Харьковым взрывали такие например "Факел (ядерный взрыв)" что бы просто пожар потушить...
Хоча я особисто вважаю що пуйло(якщо Захід не прийме до нього мір які прийняли до Насрали і інших терористів) все рівно почне з США ядерну війну через років так 5,коли рашка модернізує і відремонтує свій ядерний арсенал.