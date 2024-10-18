Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО - это единственная гарантия безопасности для нее.

Об этом в контексте ядерного разоружения Украины 1994 года он заявил в интервью Единым новостям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, аргумент такой, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность территориальной целостности Украины. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств", - сказал он.

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По мнению Зеленского, членство в НАТО лучше, чем "любое оружие, особенно такое угрожающее".

Президент добавил, что "Украина отдала все и не получила ничего", поскольку "подписанты Будапештского меморандума не остановили Россию" в 2014 году.

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Напомним, Украина отдала ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. В обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире Украина получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании относительно ее суверенитета и территориальной целостности.