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Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО - это единственная гарантия безопасности для нее.

Об этом в контексте ядерного разоружения Украины 1994 года он заявил в интервью Единым новостям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, аргумент такой, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность территориальной целостности Украины. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств", - сказал он.

Читайте также: Некоторые союзники против вступления Украины в НАТО, но альтернативы не предлагают. Просто ее нет, - Зеленский

По мнению Зеленского, членство в НАТО лучше, чем "любое оружие, особенно такое угрожающее".

Президент добавил, что "Украина отдала все и не получила ничего", поскольку "подписанты Будапештского меморандума не остановили Россию" в 2014 году.

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Напомним, Украина отдала ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. В обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире Украина получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании относительно ее суверенитета и территориальной целостности.

Автор: 

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (20835) членство в НАТО (1533) ядерное оружие (1352)


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Топ комментарии
+15
Зеля, піди у відставку зі своєю зеленою шоблою-це буде найдієвіший крок до НАТО!
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18.10.2024 19:49 Ответить
+14
краще б було якби наш потужний лідер й далі займався членством по піаніно
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18.10.2024 19:45 Ответить
+10
От клятий барига пороз закріпив в конституції курс на нато...
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18.10.2024 19:42 Ответить
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От клятий барига пороз закріпив в конституції курс на нато...
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18.10.2024 19:42 Ответить
Клятому баризі треба було в країні реформи робити а не ціни на газ та електрику піднімати
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18.10.2024 19:55 Ответить
з такими людьми тяжко щось робити..
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18.10.2024 19:57 Ответить
З якими такими???
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18.10.2024 19:59 Ответить
з прозебiльними
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18.10.2024 20:04 Ответить
З тими що працювати не хочуть а марять дешевими тарифами
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19.10.2024 09:29 Ответить
Нехай трактор працює він залізний
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19.10.2024 13:24 Ответить
Так і бачу, насосом ручним підіймає
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18.10.2024 20:27 Ответить
Для простого наріду реформи-це коли банани на вербах ростуть.Совок в головах треба розгрібати
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19.10.2024 09:28 Ответить
краще б було якби наш потужний лідер й далі займався членством по піаніно
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18.10.2024 19:45 Ответить
Тим більше, що ядерна зброя Україні не світить.
Шантажувати НАТО тим, що Україна в іношму випадку зробить ядерну бомбу - це верх ідиотизма.
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18.10.2024 19:48 Ответить
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18.10.2024 19:49 Ответить
Ну це совєтнік нашого потужного лідора... Можна навіть не сумніватися яке лайно в голові найвеличнішого і на які теми вони дискутують в свойому кружке по інтересах...
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18.10.2024 19:52 Ответить
Шольц це ти?
Скоріше Україна зробить ядерку, чим нас візьмуть у нато.
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18.10.2024 19:52 Ответить
Це звучить так - скоріше рак на горі свисне, ніж Україна зробить ядерну зброю.
А у НАТО Україну при Зеленському не візьмуть нізащо - к НАТО не беруть агентів кремля.
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18.10.2024 19:54 Ответить
На коліні у підвалі?ну і якщо щось і зробиш і пульнеш 2-3 в сторону рашки то вона нас своєю ядеркою перепаше за 2-3 г.Навіть якщо ти їх трохи і зібєш то буде ядерний вибух І що далі?
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19.10.2024 09:32 Ответить
Зеля, піди у відставку зі своєю зеленою шоблою-це буде найдієвіший крок до НАТО!
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18.10.2024 19:49 Ответить
Хренпіде
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18.10.2024 19:51 Ответить
Та так - з таким планом перемоги та з марофором де перемога вже буде завтра.
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18.10.2024 19:55 Ответить
він спокійно піде, але куди підуть інші..?
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18.10.2024 20:00 Ответить
2м вниз
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18.10.2024 20:24 Ответить
Краще ЯЗ може бути тільки ЯЗ!!!
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18.10.2024 19:49 Ответить
Тобто ви думаєто що примінити ЯЗ наш лІдор зможе?
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18.10.2024 19:51 Ответить
а що, яз вже буде за його каденції?
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18.10.2024 20:02 Ответить
Добре, перефразую, ну і хто, в розумі і притомному стані, дасть наказ використати зброю Судного Дня? Ви ж розумієте що старт умовної ракети з умовною!!!(так-так розвідкі інших країн вже не будуть розбиратися там ядерна боєголовка чи імітація) ядерною боєголовкою тут же запусте протоколи "отвєтного удара" і полетить це добро в усі сторони....
Ну а скинута ОДНА бомба нічого не вирішить а тільке загидить якусь частину теріторії противника. а в болотах тієї загиженої теріторії!!!! до біса і вони не переймаються тим...
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18.10.2024 20:15 Ответить
І що далі...? Послухайте розумну людину. І нарешті подумайте до чого може призвести цей дешевий зелений п..здьож про ЯЗ.

https://x.com/i/status/1847164962206372089
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18.10.2024 19:57 Ответить
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18.10.2024 19:51 Ответить
Це ницi на мiзки люди, з ницим саавецьким дитинством, котрi в дитинствi вволю не iли, а теперечки далекi вiд культури споживання iжi. До того ж , мати такий пентюх з лайном, вказуе на те , що це ледацюги звичайнi.
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18.10.2024 22:36 Ответить
... ЗЫ... про таких кацапи кажуть, мол, мешок дерьма.
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18.10.2024 22:38 Ответить
I не соромлятья ж самi себе... Такий , як не нахилиться , то пердне, бо в такому пузi творяться бурхливi процеси окислення, а ви ще те лайно своiм нахилянням й збовтуете... Там такий за кiлькiстю Н2S видiляеться, що за 24 роки вiзитiв до туалету отримаеш його смертельну дозу. ЗЫ... ишаки падорванные , а в 40-50 лет вашей сердечно-сосудистой системе и двигательно опорному комплексу - кранты, шо меня и успокаивает , ступни.
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18.10.2024 22:47 Ответить
Время таких как Порох тянется если не до 80, то до 100 лет. Картер не даст соврать. Зенарики-обжоры имеют красную метку в 50 лет, by-by duriki.
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18.10.2024 22:51 Ответить
Вчора багато хто повірив, що Зеленський про ЯЗ серьозно. Навіть у рф істерили. А то була просто красива фігура мови. НАТО. НАТО....В НАТО нас навіть запросити бояться, що в принципі ніщо. Путін же уважно спостерігає, не можно його хвилювати, а то нападе. При таких обставинах хороводи з НАТО будемо водити десятиліттями. Та чи доживемо з такими обережними партнерами?
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18.10.2024 19:52 Ответить
Вибачаюсь але я би сказав ржали та за животики хватались.... Це "язиковєдєніє" вже нікого не введе в оману. Томі ніхто і не візьме нас в НАТО бо з такою корупцією тільке в БРІКС до расєюшкі...
П.С. а місце європейського вимагача грошей вже занято Угорщіною, і Орбан за своє місце під сонцем буде битися до кінця....
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18.10.2024 20:20 Ответить
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18.10.2024 19:54 Ответить
на НАТО надійся, але думай про себе..
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18.10.2024 19:55 Ответить
Ядерна зброя - найкращий гарант! це повинен вирішувати народ україни, сини якого кожен день гинуть у нерівній битві, а не клоуни з 95-го.
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18.10.2024 19:56 Ответить
Ага, в 2019 році "ядерна зброя" була "Володимир Зеленьський" - результат вже відомий - Ж.О.П.А.
Справа, як в одному старому анекдоті, явно не в яйцях...
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18.10.2024 20:23 Ответить
той хто втік до польщі права голосу не має.
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18.10.2024 21:29 Ответить
О! вже бачу любітєля шашличков... Вітаю! Не забудьте щє про великАга єрмака якусь привітульку написати...
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18.10.2024 23:45 Ответить
А з якого уя таким як ти втікачам давати право щось вирішувати в Україні? Ти втік і кинув батьківщину на призволяще. Я б ще й громадянства позбавляв.
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18.10.2024 23:48 Ответить
Та ну нащо ці полуміри - оголосити ворогом народу і обов'язково розстріляти, хоча б заочно. А майно відібрати. І поділити.
А якщо серйозно, то де ж ви такі Боневтіки беретеся? Чим ти краще за будьякого українця закордоном? Тим, що пишеш тут коменти із місцевого дивана, а не закордонного?
Схоже, тактика Зебобо із пересварення всіх українців успішно працює.
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19.10.2024 00:04 Ответить
Так чому він втік а не захищав своє майно та землю? Може вони йому непотрібні? Чи хитрожопий дума краще хай хтось на смерть йде, а він в Польщі відсидить? Я, доречі, під Оріховом.
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19.10.2024 00:12 Ответить
Що і як яз зможе гарантувати?
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19.10.2024 09:34 Ответить
спитай путіна. як його не бомбить весь світ, хоча він всесвітнє зло. те саме спитай лупоглазого корейця.
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19.10.2024 10:06 Ответить
Тьху плядь
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19.10.2024 11:01 Ответить
Зеля хоче народу впарити якусь вундервафлю??????
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18.10.2024 19:58 Ответить
Зебобо може впарити хіба що вечірній гундосик, шалену коропцію та підвищення податків.
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18.10.2024 20:55 Ответить
Та скільки можна втирати наріду про НАТО? Там сказали, що з яйцями по 17 грн. і єрмаками-татаровими в двері НАТО Украна не пролізе.
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18.10.2024 19:58 Ответить
Нато як і термоядерна зброя кінець ілюзіям путлера знищити Україну. Тільки в Нато Україну ніхто не жде.
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18.10.2024 20:01 Ответить
А ми йдемо в нато чи тільки піздимо і на місці топчемося?
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19.10.2024 09:35 Ответить
Ядерна зброя це засіб самогубства. ******* зброя має знищувати або робити недієздатними ворогів, а не вбивати все живе на планеті. Що не ясно? Вчені напевне вже можуть запропонувати багато варіантів які не призводять до екоциду і винищення людства як виду.
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18.10.2024 20:03 Ответить
І Ізраіль зараз доказує що високорозвинена країна може знищіти своїх ворогів і ті нічого не можуть зробити. Початок цієї історіі був для Ізраіля, скажімо так, важким - я так думаю - саме із-за того що Бібі дуже вірив путлєру....
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18.10.2024 20:26 Ответить
О, диванные физики подтянулись. На рашке рвануло недавно 20 000 тонн боеприпасов на складе. Чем это отличается от Хиросимы? Ответ - при ядерном взрыве на волну идет только 30%, 60 процентов идет на "свет". И там был заряд 17к тонн, тоесть взрыв склада почти в 3 раза мощнее. Сколько диванных имбецилов сможет дать правильный ответ на эту задачу?
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18.10.2024 21:08 Ответить
Радіація...
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18.10.2024 21:11 Ответить
При взрыве термоядерного заряда, когда идет реакция синтеза запускаемая ядерным зарядом, радиация такая что через неделю можно приезжать и делать шашлыки в огромном кратере от взрыва. А ядерные заряды вообще не стоят на вооружении разве что какие то "тактические" с мизерным килотажем, там вообще ниочем.
Кстати под Харьковым взрывали такие например "Факел (ядерный взрыв)" что бы просто пожар потушить...
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18.10.2024 21:26 Ответить
Хоч би місяць поблехував((а казав нелох(((
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18.10.2024 20:03 Ответить
А ще краще і НАТО і ядерна зброя. Який сенс в подібних заявах?...
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18.10.2024 20:35 Ответить
Я бы поспорил. Беззубого НАТО уже никто не боится даже Ын. А вот только от мысли что у Украины может появиться ЯО у рашистов началась массовая острая диарея и истерика
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18.10.2024 20:41 Ответить
Дурня.Ми не потягнемо яз.І що змінить її наявність?
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19.10.2024 09:37 Ответить
А чи не приведе ядерна зброя України до скорішого вступу до НАТО? Може треба попробувати?
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18.10.2024 21:04 Ответить
Придурок его и не читал тот Будапешский меморандум. Как и 95% идиотов, которые как мантру городят бред про "гарантии безопастности".... Будапешский меморандум как говорится "виконан у повному обсязі і навіть в 100500 раз більше."
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18.10.2024 21:05 Ответить
Вже давно треба було повернути свою ЯЗ яку в нас вкрали у будапешті. Порох мав це зробити ще у 2014 році а не їздити на перемовини до мінсків-х...ів
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18.10.2024 22:43 Ответить
І що нам дасть яз крім санкцій на нас же наложених?
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19.10.2024 09:38 Ответить
Дипломатія це дуже добре. Але мені цікаво, що було б, якби партнери зробили публічну спільну заяву: приймемо Україну в НАТО через місяць після відставки президента і уряду.
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18.10.2024 22:56 Ответить
Неужто голубую кровь - низзя мокнуть в ее же испражнения???
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18.10.2024 23:08 Ответить
Набагато більше, ніж тобі за вилизування зеленої сраки
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18.10.2024 23:17 Ответить
То ж сам вава.
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18.10.2024 23:20 Ответить
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18.10.2024 23:54 Ответить
да по-моему, Запад не имеет права допустить еще одного ускорительного майдана, бо то будет подстрекательством..
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18.10.2024 23:06 Ответить
Нічого подібного.НАТО це збіговище ссиклів і торгашів.А ядерна зброя на віки прогарантує шо ніяке рашонацистське і інше гівно не полізе більше на нас війною.
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19.10.2024 02:06 Ответить
Яким чином "гарантує"?Що вїбемо по москві?А як зібють над нашою територією?Як пускові розібють ?Що далі?
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19.10.2024 09:41 Ответить
Сам факт що на москву і інші міста рашки можуть полетіти ядерні ракети буде запобіжником повторної війни.А взагалі ще перед війною треба було замінувати південні АЕС і погрожувати підірвати їх у разі нападу рашки з Криму.Тоді би вся війна втратила для них сенс.До речі цей варіант треба тримати в рукаві,якщо риже чмо виграє вибори і почне здавати нас рашці.
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19.10.2024 13:31 Ответить
"Ядерні ракети"?На "міста"?Тобто ракет багато і рознести всі міста?Нагадаю що два зами голови сбу виявилися агентами рашки а радник голови гру ексрадник голови госдуми.То якщо ракети і полетять то хрен знає куда.Виготовши яз ми одразу попадемо під санкції єс,не побачемо тоді ні грошей ні зброї.Зеленський з єрмаком тупо маніпулюють інформ простором.Щоб люди мали про що поговорити
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19.10.2024 13:47 Ответить
СБУ ракети не запускає.Цим займаються інші люди.Але фактор ЯЗ це запобіжник.Якщо він не спрацьовує тоді ми в любому випадку обнуляємо всю європейську частину рашки,що фактично буде початком її кінця.Краще бути під санкціями,але з ЯЗ ніж бути без санкцій і через 10 років повністю перетворити всю країну на розбомблений Донбас.
Хоча я особисто вважаю що пуйло(якщо Захід не прийме до нього мір які прийняли до Насрали і інших терористів) все рівно почне з США ядерну війну через років так 5,коли рашка модернізує і відремонтує свій ядерний арсенал.
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19.10.2024 23:41 Ответить
Охриніти.А як довго ми провоюємо під санкціями,тобто в першу чергу без допомого євроти?1 день?1 тиждень?
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22.10.2024 18:26 Ответить
 
 