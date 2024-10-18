Обманул более чем на 7,2 млн грн семью погибшего военного, который является его крестником: сообщено о подозрении жителю Мукачево

44-летнему мукачевцу, который незаконно завладел деньгами родных погибшего военнослужащего, сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье следователи Главного управления полиции сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, 44-летнему мукачевцу. В ходе следствия установлено, что злоумышленник, находясь в доверительных отношениях с семьей погибшего защитника Украины, обманул их на более 7,2 миллиона гривен. Эти средства были предусмотрены как выплата от государства в связи со смертью военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, подозреваемый является крестным отцом погибшего. Он предложил матери павшего воина свою помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

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В полиции рассказали, что после открытия счета в банке мужчина убедил женщину оставить банковскую карточку у него и заверил, что начисленные средства потратит на обустройство места захоронения военного, а остальные - перечислит сыну погибшего.

Когда мужчина вернул банковскую карточку потерпевшим, выяснилось, что на счету, вместо начисленных государством 7 млн, осталось лишь 350 тыс. гривен. Злоумышленник присвоил почти всю денежную помощь.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование. Мужчина, который обманул семью погибшего защитника, находится под стражей. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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