Зеленский: Странам, которые не помогали Украине, не показывали секретные приложения "Плана победы"

Странам, которые не помогали Украине во время полномасштабного вторжения России, не показывали тайные приложения "Плана победы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Приложения открыты и переданы сегодня тем странам, которые конкретно имеют те пункты, чтобы усилить Украину. Если в том или ином государстве, даже наших ближних партнеров, этого нет, чтобы нас усилить, для чего давать приложение? Мы им доверяем, но для чего?", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что некоторые страны проявляют заинтересованность в просмотре документов, однако они не предоставили Украине никакой помощи во время войны, поэтому нет оснований предоставлять им доступ к этим материалам.

"Для чего им видеть закрытое приложение об оружии, если они выступают против усиления Украины оружием?" - заявил президент.

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Он также отметил, что такие страны имеют "План победы", но без приложений.