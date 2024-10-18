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Зеленский: Странам, которые не помогали Украине, не показывали секретные приложения "Плана победы"

Президент України Володимир Зеленський

Странам, которые не помогали Украине во время полномасштабного вторжения России, не показывали тайные приложения "Плана победы".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единые новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Приложения открыты и переданы сегодня тем странам, которые конкретно имеют те пункты, чтобы усилить Украину. Если в том или ином государстве, даже наших ближних партнеров, этого нет, чтобы нас усилить, для чего давать приложение? Мы им доверяем, но для чего?", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что некоторые страны проявляют заинтересованность в просмотре документов, однако они не предоставили Украине никакой помощи во время войны, поэтому нет оснований предоставлять им доступ к этим материалам.

"Для чего им видеть закрытое приложение об оружии, если они выступают против усиления Украины оружием?" - заявил президент.

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Он также отметил, что такие страны имеют "План победы", но без приложений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) План победы (85)


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Топ комментарии
+12
І українцям теж. Цікаве порівняння.
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18.10.2024 20:20 Ответить
+8
Дитячий садок "Козюльки"...
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18.10.2024 20:26 Ответить
+6
І тому дала і тому дала а тому не дала
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18.10.2024 20:22 Ответить
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І українцям теж. Цікаве порівняння.
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18.10.2024 20:20 Ответить
А "людському ресурсові" ще треба щось показувати?
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18.10.2024 20:29 Ответить
І тому дала і тому дала а тому не дала
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18.10.2024 20:22 Ответить
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18.10.2024 20:24 Ответить
Таємний додаток мабуть включає відкати з виділених коштів...
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18.10.2024 20:22 Ответить
Оце горе то яке для тих країн!
Ну, намаін теж не показав.
А от ***** вже доповів.
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18.10.2024 20:22 Ответить
бубочка обиделась?
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18.10.2024 20:24 Ответить
Дитячий садок "Козюльки"...
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18.10.2024 20:26 Ответить
Вова, ви коли щось говорите, таке відчуття що ви марите!
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18.10.2024 20:34 Ответить
По секрету всьому світу. Знає ішак - знає і дєрмак. Воно звихнулось на своїх "планах".
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18.10.2024 20:35 Ответить
Я так розумію там таке в тих таємних пунктах,що аж дух захоплює(((от,не ***** дурної(пізно до тебе все доходить(коли мудрі політики про нату та ЄС розповідали та агітували,ти або сам дурний,або від кіркорова ,чи через нього ,гроші отримував і сміявся з того на сцені кварталу((тепер одівся в військове ,відпустив бороду і порозумнішав?((Це ж тебе попереджали про повномасштабний напад,а хоч би дороги як кімчимпук підірвав,а ти на шашлик зібрався(((
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18.10.2024 20:38 Ответить
секретній ти рф-придаток
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18.10.2024 20:41 Ответить
А вони рвались до плану?
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18.10.2024 20:48 Ответить
Він їм нахер не дався. Якщо він з першого ж пункту вже провальний, іншу маячню можна не читати.
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18.10.2024 20:57 Ответить
Оце там ядерна бомба той "План Перемоги". Всі мають його читати як настільну книгу, бо його зробив для них Потужній? Та їм всім чхати на той план, в їх країнах немає війни і не буде, бо там є ракети, там є армія, куди не сують свого носа ті, хто в цьому не розбирається. А саме головне, що вони під парасолькою НАТО.
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18.10.2024 21:03 Ответить
Тепер 100% зрозуміло чого ті хто бачив, ці секрети , забили на сполох ... не вже 🤡 зумів їх налякати ...більше ніж кремль , своєю ЯО ?
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18.10.2024 21:11 Ответить
Козир придумав і Козир повідомив х...... І вже давно.
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18.10.2024 23:53 Ответить
.... так ,якщо ірмак знає, то мордор вже проінформований .
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19.10.2024 10:00 Ответить
 
 