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Фицо считает, что "План победы" Зеленского может якобы спровоцировать Третью мировую войну

Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "План победы" президента Украины Владимира Зеленского "является противоречивым". Он сомневается, что членство Украины в НАТО является хорошей идеей.

Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине, Фицо выразил поддержку европейской интеграции Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Однако он считает, что членство в НАТО, которое является одним из пунктов "Плана победы" Зеленского, может якобы спровоцировать Третью мировую войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине закончится в ближайшее время, - премьер Словакии Фицо

По его словам, это противоречивый План, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции по этому документу.

Глава словацкого правительства заявил, что ему не нравятся предложения, которые, по его убеждению, провоцируют открытые дебаты, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способные поражать цели на российской территории.

Автор: 

Фицо Роберт (194) План победы (85)


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Топ комментарии
+11
Які вони з органом нікчемні. Блазні *****
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18.10.2024 20:51 Ответить
+9
Словаччина в НАТО є загрозою 3-світової війни.
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18.10.2024 20:52 Ответить
+8
Такі як Фіцо її вже спровокували.
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18.10.2024 20:49 Ответить
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Такі як Фіцо її вже спровокували.
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18.10.2024 20:49 Ответить
А Словаччина в НАТО правда ж гарно?
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18.10.2024 20:50 Ответить
Які вони з органом нікчемні. Блазні *****
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18.10.2024 20:51 Ответить
Словаччина в НАТО є загрозою 3-світової війни.
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18.10.2024 20:52 Ответить
Еще один прыщ подсалупный вылез. Так третья мировая уже идет. Украина уже воюет с десятками стран Оси Зла.
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18.10.2024 20:52 Ответить
Дешева вистава ..
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18.10.2024 20:53 Ответить
перекрий те йому газ - заспіває по іншому
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18.10.2024 20:58 Ответить
Всуп до НАТО Швеції - не спровокував.
Вступ до НАТО Фінляндії (що збільшило кордони НАТО-московія вдвічі) - не спровокував
Я вже не кажу про вступ до НАТО Польщі, Литви, Латвії та Естонії....
Наявність спільного кордону з головним ворогом московії - США - і, за сумісництвом, найсильнішою країною НАТО - теж не спровокував...

За логікою фіцо-орбана азійський тарган на кухні в голові ботоксного недомірка спровокує хімічну і бактеріологісну атаку по всіх країнах Азії...
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18.10.2024 21:04 Ответить
До фрази:
"Обличчя Зеленського неодмінно приведе до ІІІ Світової війни"
вже недовго залишилось.
Хвороба прогресує, і дуже швидко прогресує. На жаль.
Але на похованні Фицо та Орбана сумувати не будемо. Зовсім.
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18.10.2024 21:04 Ответить
Та то у Фіцика передозування лікарствами після поранення...
Марить бідолаха....
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18.10.2024 21:06 Ответить
третій клоун
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18.10.2024 21:06 Ответить
Недострелений, закрий іпало, бо наступного разу хлопи не промахнуться.
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18.10.2024 21:17 Ответить
Нет предпосылок для такой войны. Основные игроки: Англия, Германия, Франция, Япония, США, Китай у тех нет намёка на противоречия, после которых возможна война. Современная ситуация и близко не похожа на картину 80 - 100 летней давности.
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18.10.2024 21:18 Ответить
от звідки ви це все отак "авторитетно" берете? ви були на засіданнях цк кпк? володієте їхньою закритою документацією? ви хоч якесь увлення про цілі і стратегії китаю маєте?
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18.10.2024 21:30 Ответить
Про Китай слышал - за 5000 лет ни одной войны не выиграли. С чего бы вдруг захотеть теперь напасть даже на юридически китайский Тайвань. Они не посмеют.
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18.10.2024 21:33 Ответить
китай офіційний учасник антигітлерівської коаліції і відповідно переможець в 2 св. в. якшо шо.
що там вони посміють чи ні, від ваших думок не залежить аж ніяк.
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18.10.2024 21:40 Ответить
Китайская экономика сильно зависит от экспорта. Нет причин для войны, собственно об этом.
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18.10.2024 21:42 Ответить
це логіка дрібного лавочника: тому алкашу не вигідно громити мою наливайку, бо де ж він тоді буде опохмелятися.
китаю начхати на економіку, китай прагне світового домінування.
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18.10.2024 21:53 Ответить
точно, комуністи дбають про благополуччя людей і про мир в усьому світі. візьміть +5 до соціального рейтингу.
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18.10.2024 22:39 Ответить
Дебил, 3-я мировая началась 08.08.2008 с нападения параши на Грузию.
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18.10.2024 21:19 Ответить
У дружбанів цієї Фіци,кацапів,є примовка: куда Конь с копитом,туда і Рак с клєшньой. Недобита,маленька,корумпована політична проститутка Фіцо,вирішила,що вона світовий топ-політик і теж лізе базікати про глобальні питання....
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18.10.2024 21:25 Ответить
Кончене (
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18.10.2024 21:29 Ответить
А не пога б
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18.10.2024 21:30 Ответить
проститут кишеньковий по виклику(корабельний сосун)
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18.10.2024 22:41 Ответить
жалко не здох цей фіцо
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18.10.2024 22:51 Ответить
Черти бесятся...
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18.10.2024 23:25 Ответить
фіцо усвідомлює що формулювання "згода усіх" має риторичну подопльоку і його особистого схвалення Україна явно не потребує, з усією повагою до Словаччини і словаків, НАТО формувалося за потенціалом озброєння і викликів які представляв совок, в 2004 му Словаччині пощастило з географічним розташуванням, всілякі фіцо плутають - Україну в НАТО дійсно чекають, бо вона внє блоку стала нічним жахом для тих проти кого НАТО і створювалось і багато кому поламала амбіції раз і назавжди... а з приводу третьої світової - з цим питанням фіцо з орбаном і трампом налякано разом можуть поїхати до Сі в Китай, дуже сумніваюсь що Сі дозволить кнурособакам навіть на росіі щось ядерне підірвать
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18.10.2024 23:32 Ответить
Фіцо шматок лайна.
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19.10.2024 14:28 Ответить
 
 