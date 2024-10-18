Фицо считает, что "План победы" Зеленского может якобы спровоцировать Третью мировую войну
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "План победы" президента Украины Владимира Зеленского "является противоречивым". Он сомневается, что членство Украины в НАТО является хорошей идеей.
Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине, Фицо выразил поддержку европейской интеграции Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Однако он считает, что членство в НАТО, которое является одним из пунктов "Плана победы" Зеленского, может якобы спровоцировать Третью мировую войну.
По его словам, это противоречивый План, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции по этому документу.
Глава словацкого правительства заявил, что ему не нравятся предложения, которые, по его убеждению, провоцируют открытые дебаты, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способные поражать цели на российской территории.
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