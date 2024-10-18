Расследователи Kyiv Independent идентифицировали причастных к российскому террору на Херсонщине

Отдел военных расследований Kyiv Independent в своем новом фильме-расследовании "Тени на левом берегу" идентифицировал российских полицейских, причастных к оккупационному террору России в оккупированном поселке Горностаевка на левом берегу Херсонской области.

Похищения, пытки и убийства людей, как обнаружили авторы расследования, продолжаются в Горностаевке с лета 2022 года и по сей день. В самом поселке, в бывшем помещении украинской полиции на ул. Торговой, россияне организовали застенок, через который с начала оккупации могли пройти сотни людей.

Опираясь на свидетельства жителей Горностаевки, которые смогли выехать из оккупации, журналисты утверждают, что в застенок попадают бывшие украинские военные, владельцы оружия, предприниматели, которых через заключение можно лишить имущества, а также любые граждане, которые открыто демонстрируют свою проукраинскую позицию (например, приветствием "Слава Украине!" в магазине).

Свидетели рассказали о ряде людей, которых в Горностаевке замучили до смерти. Это, в частности, Владимир Ручка и Сергей Клопот. В ноябре 2023 года оккупанты забрали на улицу Торговую 28-летнего бывшего украинского военного Руслана Руснака, который умер в результате допроса 20 ноября.

Расследователи смогли идентифицировать двух причастных к террору российских полицейских: Андрея Полевщикова, руководителя оккупационной полиции в Горностаевке, и Владимира Плюхина.

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Плюхин, как установили журналисты, - бывший украинский полицейский из Запорожской области, который перешел на сторону врага с началом полномасштабного вторжения. Один из свидетелей утверждает, что встречал его в Горностаевке еще в декабре 2022 года, когда тот охранял заключенных на улице Торговой. Другая женщина узнала Владимира Плюхина по фото как полицейского, который летом 2023 года ей угрожал. Один из российских анонимных телеграм-каналов сообщал и о причастности "В. Плюхина" к смерти Руслана Руснака в ноябре 2023 года.

Сообщалось также, что Андрея Полевщикова и еще ряд российских полицейских, причастных к организации террора в Горностаевке, после смерти Руслана Руснака начали привлекать к уголовной ответственности за "превышение должностных полномочий". Однако журналисты выяснили, что реального привлечения к уголовной ответственности не было. Полевщиков и другие полицейские из его отдела мобилизовались на войну против Украины, вместе получили ранения - и таким образом получили основания для избежания ответственности.

В фильме-расследовании говорится также о том, что ряд людей, задержанных российскими военными и полицейскими в Горностаевке, остаются пропавшими без вести. Среди них - задержанный еще в августе 2022 года Александр Слисаренко.