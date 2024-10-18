$50 млрд от замороженных активов РФ – это не замена репараций, - Зеленский

Пользование средствами от замороженных российских активов не станет замещением репараций, Украина в любом случае будет требовать их от России.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любом случае Украина будет требовать репарации... 50 миллиардов от замороженных активов, принятых на площадке итальянского председательства в Большой семерке, для нас важно и очень позитивно... Очень хотим, чтобы Венгрия не блокировала некоторые шаги, и тогда мы сможем получить быстрее часть из этих 50 миллиардов..., кажется, где-то 35 миллиардов... Физически мы сможем получать эти деньги с начала следующего года, об этом мы говорили с руководством ЕС... Но это не замещение репараций, это - справедливое использование части российских активов", - подчеркнул Зеленский.

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Относительно того, на что Украина планирует направить эти средства, он сказал: "У нас есть справедливое понимание партнеров..., чтобы мы могли их (эти средства - ред.) использовать и для внутреннего производства нашего оружия, там, где у нас большой дефицит, ну и помощь людям".

Напомним,на саммите G7 в Италии 14 июня лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

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Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро, а также новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.

Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.