$50 млрд от замороженных активов РФ – это не замена репараций, - Зеленский
Пользование средствами от замороженных российских активов не станет замещением репараций, Украина в любом случае будет требовать их от России.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В любом случае Украина будет требовать репарации... 50 миллиардов от замороженных активов, принятых на площадке итальянского председательства в Большой семерке, для нас важно и очень позитивно... Очень хотим, чтобы Венгрия не блокировала некоторые шаги, и тогда мы сможем получить быстрее часть из этих 50 миллиардов..., кажется, где-то 35 миллиардов... Физически мы сможем получать эти деньги с начала следующего года, об этом мы говорили с руководством ЕС... Но это не замещение репараций, это - справедливое использование части российских активов", - подчеркнул Зеленский.
Относительно того, на что Украина планирует направить эти средства, он сказал: "У нас есть справедливое понимание партнеров..., чтобы мы могли их (эти средства - ред.) использовать и для внутреннего производства нашего оружия, там, где у нас большой дефицит, ну и помощь людям".
Напомним,на саммите G7 в Италии 14 июня лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.
Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро, а также новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.
Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.
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п.с. ніхто кацапів душити не буде не тіште себе дурнуватими ідеалізованими ілюзіями, бо всім пох насправді, навіть тим українцям що втекли за кордон, їх там чмирять кацапи а не навпаки, це реальний світ а не світ рожевих поні який крутиться навколо Зелі. Багато американців задушили у вересні 46 ?
тобто кацапи винищать велику частину чоловічого, тільки не ясно свого чи нашого, адже їх у 5 разів більше + купа найманців з різних країн сателітів, населення а у нас буде все чудово, ще додайте до цього той факт що більшість працездатного населення просто звалить звідси куди подалі, від такої держави та можливого повторного вторгнення, яке дуже реальне.
Нікуди кацапи не вийдуть, захоплені землі будуть під ними, а от ми з курвщини вийдемо, бо у випадку з Афганом вся країна була налаштована проти них, і навіть знищення міліонів та стирання цілих кишлаків з лиця землі не допомогло, а тут що ? захоплені землі інтегруються в парашу, що б там хто не говорив, партизанський рух практично відсутній.
про які репарації цей дурник марить, хоча так 73% довбограїв з радістю будуть слухати ці речі.
не буде ніколи параша виплачувати репарації, а хто не вірить то хай нагуглить скільки репарацій свовок виплатив Афгану Грузії Молдові, США сербії афгану вєтнаму іраку...
п.с. репарації виплачує сторона яка була знищена на полі бою, це для дурників та домогіспідарок, щоб розуміли.
Все інше до сраки, і так раджу вам уважно прочитати ту фількіну грамоту, а не писати херню.