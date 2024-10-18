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$50 млрд от замороженных активов РФ – это не замена репараций, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Пользование средствами от замороженных российских активов не станет замещением репараций, Украина в любом случае будет требовать их от России.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любом случае Украина будет требовать репарации... 50 миллиардов от замороженных активов, принятых на площадке итальянского председательства в Большой семерке, для нас важно и очень позитивно... Очень хотим, чтобы Венгрия не блокировала некоторые шаги, и тогда мы сможем получить быстрее часть из этих 50 миллиардов..., кажется, где-то 35 миллиардов... Физически мы сможем получать эти деньги с начала следующего года, об этом мы говорили с руководством ЕС... Но это не замещение репараций, это - справедливое использование части российских активов", - подчеркнул Зеленский.

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Относительно того, на что Украина планирует направить эти средства, он сказал: "У нас есть справедливое понимание партнеров..., чтобы мы могли их (эти средства - ред.) использовать и для внутреннего производства нашего оружия, там, где у нас большой дефицит, ну и помощь людям".

Напомним,на саммите G7 в Италии 14 июня лидеры договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов. Средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

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Совет ЕС 9 октября согласовал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро, а также новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.

Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) россия (96139) репарации (34) замороженные активы (295)


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Топ комментарии
+2
Клоун а що наші війська вже стоять під москвою ?
про які репарації цей дурник марить, хоча так 73% довбограїв з радістю будуть слухати ці речі.
не буде ніколи параша виплачувати репарації, а хто не вірить то хай нагуглить скільки репарацій свовок виплатив Афгану Грузії Молдові, США сербії афгану вєтнаму іраку...
п.с. репарації виплачує сторона яка була знищена на полі бою, це для дурників та домогіспідарок, щоб розуміли.
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18.10.2024 22:51 Ответить
+1
Ему кто-нибудь рассказал что для этого нужно вначале победить и заставить рашку подписать капитуляцию? А для победы нужно собственное оружие, очень много собственного оружия. Не асфальт, не бассейны, не стадионы, не Евровидение с цирком, а оружие с боеприпасами.
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18.10.2024 22:18 Ответить
+1
"Ми могли їх (ці кошти - ред.) використовувати і для внутрішнього виробництва нашої зброї, там, де в нас великий дефіцит, ну і допомога людям". Людьми вони, звичайно, вважають самих себе. Ось туди і піде левова частина тих коштів.
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18.10.2024 22:34 Ответить
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репарации будут, если кремль будет в руинах.....
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18.10.2024 22:10 Ответить
Скажи "паляниця".
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18.10.2024 22:18 Ответить
Репарації будуть. І сплачувати їх будуть декілька поколінь самоідентифікуючихся прикметником "російськомовні", або "руські".
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18.10.2024 22:21 Ответить
Ему кто-нибудь рассказал что для этого нужно вначале победить и заставить рашку подписать капитуляцию? А для победы нужно собственное оружие, очень много собственного оружия. Не асфальт, не бассейны, не стадионы, не Евровидение с цирком, а оружие с боеприпасами.
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18.10.2024 22:18 Ответить
ага піди переможи країну яка може стерти в порох всі твої міста за декілька хвилин.
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18.10.2024 22:53 Ответить
Не може. Навіть ******* ***** розуміє наслідки - кацапів на всій планеті будуть відловлювати як скажених тварин і душити. Жодний не виживе...
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19.10.2024 01:53 Ответить
Пару ударов тактикой по скоплениям войск, никто в мире и не пикнет или сделают вид… смена правительства.. дружба и протекторат с востока, Япония пример…
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19.10.2024 08:08 Ответить
зараз звісно не може, але коли параші буде грозити поразка, то цілком, тому ці мантри про репарації це казачки для дурачків.
п.с. ніхто кацапів душити не буде не тіште себе дурнуватими ідеалізованими ілюзіями, бо всім пох насправді, навіть тим українцям що втекли за кордон, їх там чмирять кацапи а не навпаки, це реальний світ а не світ рожевих поні який крутиться навколо Зелі. Багато американців задушили у вересні 46 ?
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19.10.2024 11:32 Ответить
Чи оголосили кацапи про поразку коли виводили війська з Афганістану? Ні! Заявили що вже "виконали свій інтернаціональний обовязок" і повернулися на болота. Те ж саме буде і в нашому випадку. Для кацапів поразка, як вони її собі уявляють, це ворожий стяг над крємльом. Нам це не потрібно. Кацапи знищивши велику частину вланого чоловічого населення відповзуть на свою територію і оголосять що "цілі СВО досягнуті". Безумовно, вони не визнають поразку і відмовляться платити репарації. Але ... санкції і зовнішня ізоляція змусть їх платити. Нікуди не дінуться. Навіть в випадку розвалу федерації "нові держави" будуть визнані коли погодяться виплачувати свою пропорційну частку репарацій Україні. "Московський улус" без колоній це голодранці які до кінця будуть намагатися проїдати награбоване в колоніях і шукати нових рабів в Африці...
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19.10.2024 17:07 Ответить
вам би промови на марафоні писати, відчувається рука падальяка.
тобто кацапи винищать велику частину чоловічого, тільки не ясно свого чи нашого, адже їх у 5 разів більше + купа найманців з різних країн сателітів, населення а у нас буде все чудово, ще додайте до цього той факт що більшість працездатного населення просто звалить звідси куди подалі, від такої держави та можливого повторного вторгнення, яке дуже реальне.
Нікуди кацапи не вийдуть, захоплені землі будуть під ними, а от ми з курвщини вийдемо, бо у випадку з Афганом вся країна була налаштована проти них, і навіть знищення міліонів та стирання цілих кишлаків з лиця землі не допомогло, а тут що ? захоплені землі інтегруються в парашу, що б там хто не говорив, партизанський рух практично відсутній.
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19.10.2024 17:41 Ответить
Ну... по перше, за рівнем споживання кацапів реально до війни було 89-92 мільйонів. Не 146 як вони оголошували. По друге, ***** засекретив кількість втрат в "мирний час" після того як в ДАПі, який штурмували довше сталінградської битви - 242 дня - втрати кацапні склали 18,6 до одного ЗСУ. При цьому гектари кладовищ "шахтьоров" ніхто взагалі не рахував. По третє, Україну ніхто кацапам не подарує. Сюди вже інвестовано стільки що спрацьовує перше правило бізнесу - "захищай свої інвестиції". По четверте, навіть якщо вбють всіх поголовно українців кацапам все одно цю територію не віддадуть. Бо ця земля стане непридатною для життя і буде перетворена на бампер. Таке собі поле бою над яким будуть збивати все і вбивати всіх. І ще - який на *** "партизанський рух"? Його ніколи не було. Всі "партизани" на окупованій території України в Другу Світову були засланцями НКВД, тобто диверсантами які виконували накази з москви. І москві було по*** що за одного німецького солдата розстрілювали 10 українців, а за одного офіцера сто...
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19.10.2024 18:46 Ответить
"Ми могли їх (ці кошти - ред.) використовувати і для внутрішнього виробництва нашої зброї, там, де в нас великий дефіцит, ну і допомога людям". Людьми вони, звичайно, вважають самих себе. Ось туди і піде левова частина тих коштів.
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18.10.2024 22:34 Ответить
*** , як же він бісить. Може тільки мене?
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18.10.2024 22:36 Ответить
ХєрпідуН звичайний. В живій природі харчується тим що зміг вкрасти у тупих лохів які самі ж вибирають його вожаком, а те що не з'їдає закопує під деревом в іншому лісі за десятки кілометрів.
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18.10.2024 22:36 Ответить
Клоун а що наші війська вже стоять під москвою ?
про які репарації цей дурник марить, хоча так 73% довбограїв з радістю будуть слухати ці речі.
не буде ніколи параша виплачувати репарації, а хто не вірить то хай нагуглить скільки репарацій свовок виплатив Афгану Грузії Молдові, США сербії афгану вєтнаму іраку...
п.с. репарації виплачує сторона яка була знищена на полі бою, це для дурників та домогіспідарок, щоб розуміли.
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18.10.2024 22:51 Ответить
Такі клоун. Але сьогодні, а це потрібно було робити ще в 2014-му, варто подати позов до гарантів в Міжнародний суд за недотримання ними зобов'язань по пункту 2 Будапештського меморандуму. Сума позову це економічні збитки України від російської агресії плюс ( не знаю як оцінити, люба сума не буде завеликою) компенсація за людські втрати і страждання. Те що тільки рашка порушила не знімає відповідальності з інших підписантів меморандуму, оскільки вони спільно взяли на себе спільні зобов'язання. Якщо по фінансовій стороні судовий розгляд і затягнеться надовго, Україна може отримати миттєвий результат дипломатичний - позов змусить в першу чергу США до більш суттєвої військової допомоги, бо цей позов дасть добрячий копняк по іміджу світового лідера. Думаю держдеп, Макрон і уряд Великобританії зроблять все можливе, щоб їхні країни не фігурували в позові, а тільки рашка.
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19.10.2024 13:38 Ответить
піди подай на рашку в суд клоун, адже вона гарантувала тим меморандумом що не буде нападати.
Все інше до сраки, і так раджу вам уважно прочитати ту фількіну грамоту, а не писати херню.
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19.10.2024 14:32 Ответить
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19.10.2024 22:36 Ответить
Людина, яка сидить незаконно (немає рішення КС України) в кріслі президента, також не може бути заміною президента.
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19.10.2024 08:54 Ответить
 
 