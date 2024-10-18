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Скепсис относительно членства Украины в НАТО остался у немцев, позиция США стала намного ближе, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

В вопросе получения приглашения на вступление в НАТО скепсис остался у Германии, а позиция Соединенных Штатов ближе, чем раньше.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы много говорили о будущем Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Она важна, потому что я считаю, на сегодня скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с Соединенными Штатами, чем когда-то были. Гораздо ближе", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) членство в НАТО (1533)


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Топ комментарии
+7
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18.10.2024 22:49 Ответить
+5
Морди вже мертвих виродків 155 бригади. Які розстрілювали наших полонених, знімали на камеру та викладали в інтернет https://t.me/pecherymordora356

ДШБ ЗСУ слово тримає
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18.10.2024 22:53 Ответить
+4
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість.
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18.10.2024 22:53 Ответить
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18.10.2024 22:49 Ответить
"...позиція Сполучених Штатів є ближчою, ніж раніше..."

Німці просто більш прямолінійні і менш дипломатичні, ніж США. Німці просто сказали - "не на часі". А США сказали те саме, але іншими словами - точно обіцяємо, але при умовах. А умови ті Вова Зеленський не зможе виконати ні за яких обставин. Бо товариш полковник з ФСБ не дозволить.
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18.10.2024 22:52 Ответить
Обіцянка цяцянка, а дурневі радість.
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18.10.2024 22:53 Ответить
А шо не так... Разве зебил устранил коррупцию? шо блеет Евросоюзом с НАТОй.
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18.10.2024 22:59 Ответить
DW

Ніхто не очікував, що на самітах в ЄС і НАТО відразу буде почута офіційна реакція блоків на план Зеленського, кажуть в кулуарах європейські політики і дипломати. Це цілком у стилі Брюсселя - вислухати, обмінятися думками та попередніми висновками за лаштунками, а потім повернутися додому та обговорити план зі своїми експертними групами з урахуванням власних національних інтересів.

Але згодом країнам доведеться знайти та висловити спільну позицію ЄС щодо "плану перемоги" України, кажуть оглядачі.
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18.10.2024 22:53 Ответить
Морди вже мертвих виродків 155 бригади. Які розстрілювали наших полонених, знімали на камеру та викладали в інтернет https://t.me/pecherymordora356

ДШБ ЗСУ слово тримає
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18.10.2024 22:53 Ответить
Интересно, а чем наша ядерка будет потом мешать в НАТО, все равно это будет привязка к западным технологиям.
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18.10.2024 22:57 Ответить
Дайош ЯЗ!!
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18.10.2024 23:01 Ответить
Через рік Шольц піде і позиція Німеччини зміниться
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18.10.2024 23:03 Ответить
Через рік ми маємо кримський міст розх--ти нашою ядерною зброєю
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18.10.2024 23:04 Ответить
Якшо хтось проти
То діючі політики
Байден,Камала,Шольці і т.д.
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18.10.2024 23:19 Ответить


І що далі...? Послухайте розумну людину. І нарешті подумайте до чого може призвести цей дешевий зелений п..здьож про ЯЗ.

https://x.com/i/status/1847164962206372089
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18.10.2024 23:22 Ответить
ти би краще спистав цього трампіста - чи сам Трамп хоче вступу України в НАТО, чи не хоче?
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19.10.2024 12:11 Ответить
Може Шольц впізнав в путінє гітлера і на нього навалила ностальгія по «гуманізму» фашизму на теренах Німеччини?
Іншого пояснення в мене не має, бо бути цілим канцлером цілої Німеччини не може бути людина настільки безвідповідальна, яка своїми діями укріплює путінскьку вседозволеність.
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18.10.2024 23:18 Ответить
Підр* ло оманський !!!
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18.10.2024 23:28 Ответить
США тільки перевалить через вибори, як їх позиція одразу зміниться. А зараз, поки в них Президент "кульгава качка", нічого особливого не буде.
Погадаю на кофейній гущі - оберуть Камалу, Байден в період листопад-початок січня, прийме ряд не самих популярних рішень, щоб вони не давили на президенство наступниці, а республіканців лихоманитиме в пошуках нового лідера, і палки в колеса допомозі вони не вставлятимуть так активно, як зараз. А, і ще Трамп верещатиме десь до середини наступного року, але на нього вже ніхто не зважатиме.
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18.10.2024 23:29 Ответить
Шольц - ти ще репарації за 2гу світову Україні маєш виплатити сцикло погане
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18.10.2024 23:53 Ответить
Цапюра детектед
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19.10.2024 06:54 Ответить
Ізраїль не в НАТО, але тримає під контролем весь Близький Схід. Зєля не хоче створювати власний ВПК, але бігає по закордонах з протягнутою рукою. Може краще не побиратись десь, а поміняти зєлю на нормального? На виборах?
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19.10.2024 06:51 Ответить
Чому саме у німців? А у українців?
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19.10.2024 13:54 Ответить
 
 