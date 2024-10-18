Скепсис относительно членства Украины в НАТО остался у немцев, позиция США стала намного ближе, - Зеленский
В вопросе получения приглашения на вступление в НАТО скепсис остался у Германии, а позиция Соединенных Штатов ближе, чем раньше.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы много говорили о будущем Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Она важна, потому что я считаю, на сегодня скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с Соединенными Штатами, чем когда-то были. Гораздо ближе", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+7 vitaliymkua
показать весь комментарий18.10.2024 22:49 Ответить Ссылка
+5 Виктор Дийнега
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+4 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий18.10.2024 22:53 Ответить Ссылка
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Німці просто більш прямолінійні і менш дипломатичні, ніж США. Німці просто сказали - "не на часі". А США сказали те саме, але іншими словами - точно обіцяємо, але при умовах. А умови ті Вова Зеленський не зможе виконати ні за яких обставин. Бо товариш полковник з ФСБ не дозволить.
Ніхто не очікував, що на самітах в ЄС і НАТО відразу буде почута офіційна реакція блоків на план Зеленського, кажуть в кулуарах європейські політики і дипломати. Це цілком у стилі Брюсселя - вислухати, обмінятися думками та попередніми висновками за лаштунками, а потім повернутися додому та обговорити план зі своїми експертними групами з урахуванням власних національних інтересів.
Але згодом країнам доведеться знайти та висловити спільну позицію ЄС щодо "плану перемоги" України, кажуть оглядачі.
ДШБ ЗСУ слово тримає
То діючі політики
Байден,Камала,Шольці і т.д.
І що далі...? Послухайте розумну людину. І нарешті подумайте до чого може призвести цей дешевий зелений п..здьож про ЯЗ.
https://x.com/i/status/1847164962206372089
Іншого пояснення в мене не має, бо бути цілим канцлером цілої Німеччини не може бути людина настільки безвідповідальна, яка своїми діями укріплює путінскьку вседозволеність.
Погадаю на кофейній гущі - оберуть Камалу, Байден в період листопад-початок січня, прийме ряд не самих популярних рішень, щоб вони не давили на президенство наступниці, а республіканців лихоманитиме в пошуках нового лідера, і палки в колеса допомозі вони не вставлятимуть так активно, як зараз. А, і ще Трамп верещатиме десь до середини наступного року, але на нього вже ніхто не зважатиме.