Скепсис относительно членства Украины в НАТО остался у немцев, позиция США стала намного ближе, - Зеленский

В вопросе получения приглашения на вступление в НАТО скепсис остался у Германии, а позиция Соединенных Штатов ближе, чем раньше.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы много говорили о будущем Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Она важна, потому что я считаю, на сегодня скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с Соединенными Штатами, чем когда-то были. Гораздо ближе", - отметил Зеленский.

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