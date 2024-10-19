Рютте об угрозах Путина: Москва может быть громкой, но НАТО остается сильным

Риторика России, которая является главной угрозой для Альянса, довольно громкая и агрессивная, но Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы отстоять безопасность каждой страны-союзника.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи руководителей оборонных ведомств Альянса сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса, и Путин прибегает ко все более безответственной риторике. Москва может быть громкой, но НАТО остается сильным", - отметил руководитель Альянса.

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Он отметил, что для союзников важно поддерживать способности как обычного вооружения, так и ядерных сил сдерживания, включая их модернизацию и проведение соответствующих тренировок. В минувший понедельник в НАТО начались ежегодные регулярные ядерные учения "Steadfast Noon", в которых приняли участие более 60 самолетов.

При этом Рютте подчеркнул, что эти тренировки регулярные и проводились вдали от границ России и без использования боевого оружия.

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"Основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.