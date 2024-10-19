Рютте об угрозах Путина: Москва может быть громкой, но НАТО остается сильным
Риторика России, которая является главной угрозой для Альянса, довольно громкая и агрессивная, но Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы отстоять безопасность каждой страны-союзника.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи руководителей оборонных ведомств Альянса сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса, и Путин прибегает ко все более безответственной риторике. Москва может быть громкой, но НАТО остается сильным", - отметил руководитель Альянса.
Он отметил, что для союзников важно поддерживать способности как обычного вооружения, так и ядерных сил сдерживания, включая их модернизацию и проведение соответствующих тренировок. В минувший понедельник в НАТО начались ежегодные регулярные ядерные учения "Steadfast Noon", в которых приняли участие более 60 самолетов.
При этом Рютте подчеркнул, что эти тренировки регулярные и проводились вдали от границ России и без использования боевого оружия.
"Основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.
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тралін і то не факт...
Ви працювали в ЦК? В совміні?
Ні? Мабудь ви читали "Огонек" Коротича
in Mr. Trump's telling: "I said to
Putin, 'Vladimir, we have a great relationship.' I got along with him great. He's a different kind of a character, I will tell you, much different than anybody under-I knew him very well. I said, 'Vladimir, if you go after Ukraine, I am going to hit you so hard, you're not even going to believe it. I'm going to hit you right in the middle of fricking Moscow.' I said, 'We're friends. I don't want to do it, but I have no choice.' He goes, 'No way.' I said, 'Way.' I said, 'You're going to be hit so hard, and I'm going to take those f- domes right off your head.' Because, you know, he lives under the domes."