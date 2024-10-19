Два центра для реабилитации вернувших из РФ детей откроют в Днепре и Харькове при поддержке Франции, - глава МИД Барро

В Днепре и Харькове при поддержке Франции откроют два центра для реабилитации детей, которых вернули из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Киеве.

"Хочу объявить об открытии в Днепре и Харькове двух центров с поддержкой Франции, которые будут принимать детей, возвращающихся в Украину, и способствовать реабилитации", - сказал он.

Также Барро добавил, что в социальной и гуманитарной сфере Франция предоставила украинцам более 3 миллиардов евро помощи с начала войны.

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