Два центра для реабилитации вернувших из РФ детей откроют в Днепре и Харькове при поддержке Франции, - глава МИД Барро
В Днепре и Харькове при поддержке Франции откроют два центра для реабилитации детей, которых вернули из РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Киеве.
"Хочу объявить об открытии в Днепре и Харькове двух центров с поддержкой Франции, которые будут принимать детей, возвращающихся в Украину, и способствовать реабилитации", - сказал он.
Также Барро добавил, что в социальной и гуманитарной сфере Франция предоставила украинцам более 3 миллиардов евро помощи с начала войны.
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Найвеличніше Брехло навіть таким дітям не хоче віддати свої дачі в безпечних регіонах для реабілітації.
Зате, як Кличко якусь комунальну власніть під реабілітаційний центр перебудовує коштом міста - відразу вий зелений на оманських болотах починається..