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Два центра для реабилитации вернувших из РФ детей откроют в Днепре и Харькове при поддержке Франции, - глава МИД Барро

Повернення українських дітей

В Днепре и Харькове при поддержке Франции откроют два центра для реабилитации детей, которых вернули из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который находится с визитом в Киеве.

"Хочу объявить об открытии в Днепре и Харькове двух центров с поддержкой Франции, которые будут принимать детей, возвращающихся в Украину, и способствовать реабилитации", - сказал он.

Также Барро добавил, что в социальной и гуманитарной сфере Франция предоставила украинцам более 3 миллиардов евро помощи с начала войны.

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Автор: 

дети (6569) Франция (3540) реабилитация (349)


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Замість ввода військ - реабілітаційні центри. Потужні куколди.
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19.10.2024 15:18 Ответить
В Харкові...пздц..а на Західній Україні ніяк?? Як малі будуть під кабами реабілітацію проходити?? Довбодятли зелені..
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19.10.2024 15:37 Ответить
Можна і там, під ракетами і КАБами але тільки в тому випадку, якщо разом із цими дітьми будуть жити наймолодші зеленські.

Найвеличніше Брехло навіть таким дітям не хоче віддати свої дачі в безпечних регіонах для реабілітації.
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19.10.2024 15:42 Ответить
Та навіть в Кончі купа санаторіїв є! Падло ні воякам ні дітям не віддає на реабілітацію..все на комерцію заточено.

Зате, як Кличко якусь комунальну власніть під реабілітаційний центр перебудовує коштом міста - відразу вий зелений на оманських болотах починається..
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19.10.2024 18:55 Ответить
Треба ближче до фронту- більше на відбудові після нальотів потім зароблять
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19.10.2024 17:25 Ответить
Скільки таких дітей вивозять? Кілька за місяць. І для того треба аж 2 реабілітаційні центри в містах де частіше обстрілюють.
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19.10.2024 19:25 Ответить
 
 