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Предоставление Украине именно сейчас разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ поможет предотвратить продвижение российских войск и захват территорий, - Сибига

Сибіга про надання Україні дозволу на далекобійні удари

Возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве.

Сибига отметил, что Украина стремится получить разрешение на удары западным оружием исключительно по военным объектам на территории РФ.

Читайте: "Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден

"По нашему мнению, решение уже сейчас о возможности применения Украиной дальнобойного оружия (вглубь территории РФ. - ред.) позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение наших воинов", - отметил министр.

По его словам, задержка в свое время с предоставлением критически необходимой помощи Украине сказалась на ситуации на поле боя, в частности способствовала продвижению российской стороны.

"Сейчас мы должны избежать этой ситуации. Это решение, мы очень надеемся, в конце концов будет принято нашими союзниками", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: США, Германия, Франция и Италия хотят союза относительно разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по РФ, - Зеленский

Автор: 

оружие (10259) разрешение (150) Сибига Андрей (488)


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Топ комментарии
+10
А що там з Паляницею ? А з Громом-2, а з Вербою? Як казав Арєстовіч, *****@лі?
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19.10.2024 15:38 Ответить
+5
Дай Боже, щоб партнери надали таку можливість-дозвіл, але питання до влади, чому за 5 років не налагодили випуск наших далекобійних ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха різної модефікації? Не подобалися вам ті, що зробив "барига", так зробили б свої, Порошенко і Турчинов за 5 років змогли зробити свої ракети, а честнєйший і найпотужднійший при монобільшості у влади не зміг? І сьогодні налаштовує нарід, що у всьму винні США, Англія і Франція, що не дають дозволу бити?
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19.10.2024 15:41 Ответить
+5
Так питань нема.
Є Велике будівництво крадівництво.
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19.10.2024 15:46 Ответить
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А що там з Паляницею ? А з Громом-2, а з Вербою? Як казав Арєстовіч, *****@лі?
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19.10.2024 15:38 Ответить
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19.10.2024 16:02 Ответить
Сібіга каже а вони слухають і виказують «глибоку озабоченність».
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19.10.2024 15:51 Ответить
Червоний автомобіль (мабуть Ферарі? Не куйово деякім у Нені живеться!, не про це ж йдеться, не про майбутнє і що колись у наступному році буде. Йдеться про те, що нам такий дозвіл був потрібний ще вчора…. Інакше плешивого Гітлера зупинити досить складно.
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19.10.2024 15:56 Ответить
Єрмаку можуть не надати дозвіл.
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19.10.2024 15:40 Ответить
Дай Боже, щоб партнери надали таку можливість-дозвіл, але питання до влади, чому за 5 років не налагодили випуск наших далекобійних ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха різної модефікації? Не подобалися вам ті, що зробив "барига", так зробили б свої, Порошенко і Турчинов за 5 років змогли зробити свої ракети, а честнєйший і найпотужднійший при монобільшості у влади не зміг? І сьогодні налаштовує нарід, що у всьму винні США, Англія і Франція, що не дають дозволу бити?
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19.10.2024 15:41 Ответить
Так питань нема.
Є Велике будівництво крадівництво.
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19.10.2024 15:46 Ответить
Після виборів мабуть буде відмашка - бо зараз навіть бояться дихнути - шоб зараз навіть на цент бензин не скакнув
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19.10.2024 15:52 Ответить
не буде ніякої відмашки, параша не дарма свою ядерну доктрину переписала.
забудьте вже про це.
своє потрібно мати і ним бити, а не ******* що штось щось не дав чи не дозволяє.
клоун шось там калякав про нашу балістику, от з нього і питайте.
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19.10.2024 16:10 Ответить
Своє потрібно мати -- але наша економіка в 10 р менша за кацапську - хіба можем ми вистояти 1 на 1
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19.10.2024 16:14 Ответить
хамасівцям не заважає космічна перевага у економіці виготовляти ракети у тунелях.
наприклад 200 ракет сапсан зруйнували б всі кацапські склади бк та аеродроми у межі доступності(до 450 км) ще 24-25 лютого, але хтось закрив всі ракетні програми, а тепер ниє що клятий байден та шольц не дає своїми ракетами по параші бити.
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19.10.2024 18:03 Ответить
То таке - недавно Ізраіль наишов склад зброі в Хезболи - як не з рашки то з Ірану
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19.10.2024 18:10 Ответить
то хезбола, там сирія під боком, а хамас сам з гівна і палок майструє ракети, хай не точні але летять далеко. гугол вам у поміч
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19.10.2024 18:12 Ответить
Куди ім там летіти - в них територія на всіх як Киівська обл - шось роблять - а так по тунелях з Єгипту і Лівану затарюються
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19.10.2024 18:18 Ответить
лівану .
ракети робив ще фон Браун у тунелях під обстрілами, нічого складного там немає якщо ціль просто долетіти кудись туди а не точно в ціль.
Іран будує, пухляк будує, країна яка розробляла ракети що виводили людей в космос та ракету яка лякала весь світ "Сатана" не може навіть аналог Точки У побудувати, не може бо не хочуть куратори з ОПи.
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19.10.2024 18:28 Ответить
За стільки часу і нам дали стільки грошисьок що можна було зробити ''зірку смерті''. Але все розікрали, і тепер можна звалювати вину на інших. Все в стилі зелених. Браво! Понавибирали, пе-ре-сете-йо!
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19.10.2024 16:03 Ответить
Можете конечно закидать меня тапками, но я помню, с чего всё начиналось и каждый раз утверждалось, что вот это уж остановит москалей и ваще им наступит *****.

Джавелинов
Дроны
Пушки
Танки
Ракеты
Самолёты
Теперь вот дальнобой.

На самом деле после останется только Ядерка
Ну и Звезда Смерти для фаталити.

Проблема вот в чём.
Украина хочет победить и план минимум вернуть всё своё - и это логично.
И если бы Запад был солидарен с Украиной в этом желании, тол дал бы всё и сразу, а не малыми порциями, которые не могут обеспечить не то что победу, а даже удержаться на месте.

Вот в чём проблема !!!
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19.10.2024 16:10 Ответить
Третий год идет война , до сих их пор сопли на повестке дня бить или не бить , сколько человечества погибло , это нужно было отвечать бумерангом сразу.. ***** без раздумий приглашает китаези вступить с Украиной войну, эта тварь беспредельная у него нет границ и понятий , будет папуаское оружие копья они сразу полетят на Украину без раздумий,, не нужно забывать против нас воюет кацапскаяТварь .. Нужно не медля решать эту проблему...
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19.10.2024 16:53 Ответить
Та щоб ви всралися, панове союзнички!..
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19.10.2024 19:34 Ответить
а цей єлдаковський жиробас військовим стратегом став? на пришвидшених курсах в оп'і навчився?!
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19.10.2024 21:29 Ответить
аааа зрааадаааа
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20.10.2024 03:35 Ответить
 
 