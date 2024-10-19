Предоставление Украине именно сейчас разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ поможет предотвратить продвижение российских войск и захват территорий, - Сибига

Возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве.

Сибига отметил, что Украина стремится получить разрешение на удары западным оружием исключительно по военным объектам на территории РФ.

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"По нашему мнению, решение уже сейчас о возможности применения Украиной дальнобойного оружия (вглубь территории РФ. - ред.) позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение наших воинов", - отметил министр.

По его словам, задержка в свое время с предоставлением критически необходимой помощи Украине сказалась на ситуации на поле боя, в частности способствовала продвижению российской стороны.

"Сейчас мы должны избежать этой ситуации. Это решение, мы очень надеемся, в конце концов будет принято нашими союзниками", - подчеркнул глава МИД.

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