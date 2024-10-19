Предоставление Украине именно сейчас разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ поможет предотвратить продвижение российских войск и захват территорий, - Сибига
Возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве.
Сибига отметил, что Украина стремится получить разрешение на удары западным оружием исключительно по военным объектам на территории РФ.
"По нашему мнению, решение уже сейчас о возможности применения Украиной дальнобойного оружия (вглубь территории РФ. - ред.) позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение наших воинов", - отметил министр.
По его словам, задержка в свое время с предоставлением критически необходимой помощи Украине сказалась на ситуации на поле боя, в частности способствовала продвижению российской стороны.
"Сейчас мы должны избежать этой ситуации. Это решение, мы очень надеемся, в конце концов будет принято нашими союзниками", - подчеркнул глава МИД.
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Є Велике
будівництвокрадівництво.
забудьте вже про це.
своє потрібно мати і ним бити, а не ******* що штось щось не дав чи не дозволяє.
клоун шось там калякав про нашу балістику, от з нього і питайте.
наприклад 200 ракет сапсан зруйнували б всі кацапські склади бк та аеродроми у межі доступності(до 450 км) ще 24-25 лютого, але хтось закрив всі ракетні програми, а тепер ниє що клятий байден та шольц не дає своїми ракетами по параші бити.
ракети робив ще фон Браун у тунелях під обстрілами, нічого складного там немає якщо ціль просто долетіти кудись туди а не точно в ціль.
Іран будує, пухляк будує, країна яка розробляла ракети що виводили людей в космос та ракету яка лякала весь світ "Сатана" не може навіть аналог Точки У побудувати, не може бо не хочуть куратори з ОПи.
Джавелинов
Дроны
Пушки
Танки
Ракеты
Самолёты
Теперь вот дальнобой.
На самом деле после останется только Ядерка
Ну и Звезда Смерти для фаталити.
Проблема вот в чём.
Украина хочет победить и план минимум вернуть всё своё - и это логично.
И если бы Запад был солидарен с Украиной в этом желании, тол дал бы всё и сразу, а не малыми порциями, которые не могут обеспечить не то что победу, а даже удержаться на месте.
Вот в чём проблема !!!