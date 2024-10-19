Более 100 тыс. украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения РФ, - Генштаб

С 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин.

"За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты различных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и тому подобное. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", - отметил Межевикин.

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Также он добавил, что сотрудничество со странами-членами НАТО и партнерами в направлении подготовки украинских военных продолжается и развивается.

"И это ярко подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", - отметил Межевикин.

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