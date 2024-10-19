Более 100 тыс. украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения РФ, - Генштаб
С 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин.
"За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты различных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и тому подобное. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", - отметил Межевикин.
Также он добавил, что сотрудничество со странами-членами НАТО и партнерами в направлении подготовки украинских военных продолжается и развивается.
"И это ярко подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", - отметил Межевикин.
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Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.
Все по 100 тисяч.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
кого з представників влади загальної, місцевої, яких чиновників ви можете назвати не задіяними в корупції
хоч одне прізвище