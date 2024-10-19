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Новости
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Более 100 тыс. украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения РФ, - Генштаб

Навчання українських військових

С 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин.

"За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты различных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и тому подобное. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", - отметил Межевикин.

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Также он добавил, что сотрудничество со странами-членами НАТО и партнерами в направлении подготовки украинских военных продолжается и развивается.

"И это ярко подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", - отметил Межевикин.

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Автор: 

Генштаб ВС (6461) военные учения (3462) подготовка (234) военнослужащие (6180)


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Топ комментарии
+4
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс: Україна має перемогти корупцію, і тільки тоді члени альянсу запросять її до НАТО, - міністр оборони Нідерландів
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19.10.2024 16:13 Ответить
+3
Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів. Джерело:
**********
Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.

Все по 100 тисяч.
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19.10.2024 16:12 Ответить
+1
А Болгарія, Угорщина, Туреччина, Румунія, Македонія, Чорногорія, Греція, Італія перемогли всебе корупцію, просто знищили її під корінь - твердо і чітко.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
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19.10.2024 16:40 Ответить
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Із 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів. Джерело:
**********
Гарна кругла цифра. Також близько 100 тисяч військовослужбовців служать в ТЦК. І приблизно стільки ж є дезертирами, - СЗЧ.

Все по 100 тисяч.
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19.10.2024 16:12 Ответить
Уже більше 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном https://www.pravda.com.ua/authors/561fc96582bad/ "Українська правда" - Вівторок, 21 листопада 2023, 20:33 . Тобто 0 за 2024 рік!!!
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19.10.2024 16:36 Ответить
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс: Україна має перемогти корупцію, і тільки тоді члени альянсу запросять її до НАТО, - міністр оборони Нідерландів
показать весь комментарий
19.10.2024 16:13 Ответить
А Болгарія, Угорщина, Туреччина, Румунія, Македонія, Чорногорія, Греція, Італія перемогли всебе корупцію, просто знищили її під корінь - твердо і чітко.
Перестаньте слухати ці жалюгідні виправдання про проблеми вступу України до НАТО. Основна проблема вступу у тому, що Європа просто сама поринула у корупції - рашисти занесли свої чемодани нафтодоларів ледь не в кожну країну члена НАТО
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19.10.2024 16:40 Ответить
в нас суцільна корупція
кого з представників влади загальної, місцевої, яких чиновників ви можете назвати не задіяними в корупції
хоч одне прізвище
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19.10.2024 17:16 Ответить
В нас суцільна корупція, але це не є перешкодою для вступу в НАТО. Перешкодою є те, що рашка тримає нас у своїй сфері інтересів, і НАТО тупо сциться їм заперечити.
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19.10.2024 17:34 Ответить
Навіщо ми потрібні НАТО ?
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19.10.2024 18:34 Ответить
Может на случай войны? Хотя у них хватает боевых подразделений - Португалия, Греция, Дания проверенны в боях , а Черногорцы вааще звери.
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19.10.2024 18:49 Ответить
Стримувати орків
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19.10.2024 22:01 Ответить
 
 