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Участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО, - глава комитета по разведке Палаты представителей Тернер в письме Байдену

Участь військ КНДР у війні проти України має стати

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что участие северокорейских войск, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должно быть красной линией для США и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме конгрессмена к президенту США Джо Байдену.

По словам Тернера, привлечение северокорейских войск к участию в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО.

"Почему администрация Байдена-Харрис не смогла проинформировать Конгресс о направлении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы, и что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - написал он.

Читайте также: Украина призвала НАТО к обмену разведданными относительно участия военных КНДР в войне, - Умеров

Лист Тернера до Байдена

В письме Тернер отмечает, что данные о направлении войск КНДР, если они правдивы, являются тревожными и свидетельствуют о чрезвычайной эскалации конфликта в Украине.

"Северокорейские войска, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должны быть красной линией для США и НАТО. Ваша администрация должна сделать это абсолютно четко и недвусмысленно", - говорится в письме.

Кроме того, из-за срочности этого вопроса, Тернер призвал немедленно провести брифинг в Комитете по разведке Палаты представителей относительно возможного участия северокорейских войск в войне в Украине.

Читайте также: Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Автор: 

Байден Джо (2795) КНДР (1224) Конгресс США (1242)


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Топ комментарии
+13
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19.10.2024 16:40 Ответить
+12
пуйло вже обпісяло ту нату разом з сша - а вони досі в занепокоєнні .
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19.10.2024 16:46 Ответить
+7
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
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19.10.2024 16:49 Ответить
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19.10.2024 16:40 Ответить
Показуха. Ні Китай, ні КНДР війну зі США не потягне. А особливо смішно читати про те як Китай хоче всю Европу захопити і США знищити.
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19.10.2024 17:27 Ответить
КНДР не потягне, Китай-так. І Європу він захоплювати не стане, для цього в нього рашка є.
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19.10.2024 18:20 Ответить
Китай тим більше ні. Рашкаинічого в Європі захоплювати не буде. Вона війну з НАТО не потягне.
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19.10.2024 18:22 Ответить
Ти чого під британським прапорцем ховаешся, кацап?
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19.10.2024 20:14 Ответить
Это все трусливая и нерешительная политика администрации обамы-байдена.А вы сидящие тут цензорята и дальше поливайте дерьмом республиканцев и Трампа ,приславших вам джавеллины и ввевших санкции ,что фактически заморозили сп-2 тогда как Обама вам одеяла прислал говоря что раша всегда будет хотеть изнасиловать Украину больше чем штаты ее защитить и звоня Турчинову ,чтобы запретить ему Крым оборонять потому,что это же эскалация При Трампе в мире ни одной новой войны не началось хоть и его ругали за то позволил Израилю сделать Иерусалим своей столицей говоря что такое решение приведет к большому конфликту.Но нет войны послетакого решенияпри Трампе не было в Израиле и даже на Украину пу не решался полномасштабно нападать,а как только пришел Байден сразу же попытка снять санкции с сп-2,разморозка ярдов зелёных Ирану и как следствие этого Иран силами своих прокси нападает на Израиль да и Путин как будто почувствовав слабину или что то зная вторгается полномасштабной войной в Украину.Но вы главное наслушавшись хороших русских и проплаченных соросом позитивных блогеров типа кушнаря и яковины у которых,что ни день так одни победы у Украины на фронте(аж смешно уже)ругайте Трампа обвиняя его во всех украинских бедах
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19.10.2024 20:33 Ответить
ти не запарився ще тут про ті джавеліни пистіти? ти краще порахуй скільки вже зброї прислав в
Україну Байден, а тоді будеш пасть свою відкривати. тим паче, що Трампа Конгрес змусив передати ці джавеліни Україні і це була точно не ініціатива Трампа їх передавати. Більше того, Трамп вже не один раз публіічно говорив, що він припинить виділення допомоги Україні як тільки заїде в Білий Дім. І українці не мають нічого проти ні демократів, ні республіканців, тому що всі вони американці. Українці вдячні американському народу за надану Україні військову та гуманітарну допомогу.
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19.10.2024 21:14 Ответить
Саме так. якщо Трамп зараз постійно говорить, що припинить допомогу Україні, то нинішня допомога від Байдена - це набагато більше, ніж анонсоване нічого від Трампа. ти смів би відкривати пасть на Байдена у тому випадку, коли Трамп зараз би на кожному кроці куєсосив би Байдена за те, що той виділяє Україні допомогу по крапельці... натомість що ми бачимо в реальності? а бачимо в реальності те, що Трамп куєсосить Байдена за те, що він виділяє Україні допомогу і що він це припинить як тільки заїде у Білий дім. і якщо ти так переживаєш за Україну, то ти зараз маєш куєсосити не Байдена, який надає Україні допомогу, а саме Трампа, який вже не раз сказав, що припинить надавати Україні допомогу. інакше, закрий свого піздака і не смерди тут.
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19.10.2024 22:43 Ответить
Я маю багато чого проти і мої брати що воюють мають проти, особливо мають проти що США недостатньо надає допомоги Україні і поводить себе як боягузи і терпіли
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20.10.2024 00:00 Ответить
то подзвони в Госдеп і пожалійся..
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20.10.2024 00:22 Ответить
Бачу тебе все влаштовує в цій ситуації
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21.10.2024 18:04 Ответить
а якщо не влаштовує, то що, я хіба можу вплинути на Госдеп? ні. ну то накуя тоді сотрясати повітря? та ще й в сторону американської влади. від цього краще точно не буде.
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21.10.2024 18:24 Ответить
Ми вплинути не можемо бо ми не при владі, але невже ти не бачиш на яких куколдів і боягузливих тварин перетворились США і Європа ? Якби США і Європа не були такими слабкими дегенератами то диктаторські режими в КНДР і Ірані вже б не існували не скажеш чому проти них досих пір не проведено спец операцій і введенню військ ?
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26.10.2024 19:04 Ответить
скажу. проведення спецоперації в Ірані і КНДР з введенням туди військ НАТО - це буде називатися агресія, тобто напад на ці країни. і накуя це Європі і Штатам? це ніякий не куколдизм, а здоровий глузд. а цей твій комент - це комент нездорової людини.
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26.10.2024 19:47 Ответить
Це не агресія це знищення злочинних і терористичних режимів а небажання цього робити це куколдизм і терпільство
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02.11.2024 07:05 Ответить
на кого напала КНДР, що ти пропонуєш її знищити? брязкають там собі зброєю, нехай брязкають. така у них політика тупа вже десятки років. постачають вони кацапам зброю, ну так кацапи репетують, що зброю і нам постачає Захід. ну а Іран за свою агресію вже отримує люлєй. вже практично винищили хамас, розібрали хезболу. працюють. по Ірану вже полетіло. у відповідь полетіло, а не як агресія. якщо КНДР полізе в Україну військами, то їх тут просто будуть знищувати як кацапів. Американці завжди приймуть правильне рішення після того як приймуть купу неправильних і невчасних. слова Черчіля. і не варто обзивати їх куколдами. Вони дійсно своїм кровним братам британцям не відразу почали допомагати у 2 Світовій війні. а ми їм ніякі не брати. навіть до падіння совка ворогами їм були.
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02.11.2024 15:04 Ответить
Якби Японія не напала на США і німці не оголосили війну США то США б не допомагали Британії. Зараз КНДР відправила тисячі своїх військових воювати в Україну і це тільки початок їх буде більше це пряма агресія КНДР чому США і куколди і терпіли з Європи нічого з цим не роблять ? А хто винний що режим в КНДР десятиліттями існував і винищував масово власне населення і їм за це нічого не було невже не США з європою ?
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02.11.2024 19:55 Ответить
Америка допомагала Британії ще до нападу Японії на Америку. тож твої порівняння якісь недолугі. навпаки, після нападу Японії на Амрику, Америка в першу чергу мала би думати більше про свою оборону, а не про допомогу Британії... а сьогодні корейські солдати тільки на території курщини, в Україні їх ше нема. на території курщини вони мають право бути, згідно договору із кацапами.

хто винен, що режим в КНДР існував? та китайці винні і совєти винні. це ж вони воювали з південними корейцями і американцями в Кореї. якби не совєти і не китайці, то не було би ніякої КНДР. чи на твою думку, Штати, щоб не бути терпілами повинні були роз'******* ракетами совок? )
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02.11.2024 20:31 Ответить
Після розвалу совка пройшло купа років але США так і не знищило режим в КНДР і поводились США як терпіли і боягузи. Так на території курщини, але КНДР вступила у війну проти нас, а США і Європа нічого не роблять знову тільки стурбованість знову поводяться як дегенерати. До речі під час корейської війни генерали та макнамара говорили владі США яким чином можна виграти ту війну і знищити не тільки режим в КНДР а і в Китаї, бо в основному саме Китай відігравав основну роль в тій війні по поставкам м'яса .
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07.11.2024 22:07 Ответить
Як червона ганчірка для бика? - Заходу поки пох
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19.10.2024 16:45 Ответить
так,звісно
якщо що
то
румуни при порушенні кордону "малими літальними апаратами"
будуть підіймати в повітря не по два літаки
а по три!!
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19.10.2024 16:46 Ответить
пуйло вже обпісяло ту нату разом з сша - а вони досі в занепокоєнні .
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19.10.2024 16:46 Ответить
Не переживайте так за НАТО, пуйло і дивитися в їх бік боїться. Маємо те що маємо, бо нарід, тодішні 73% періоду 1991 року, 2010 року і 2019 року вибирали керувати країною малоросів, комуняк, маланців і чекали, щоб країна розвивалася? Ні, їх грабували і дурили про "браптів кацапів", які пів України знищили голодоморами, терорами і війнами по світу. Хавайте те, що побажали.
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19.10.2024 18:31 Ответить
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
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19.10.2024 16:49 Ответить
Обама получив Нобілівську після того як кацапи відібрали Крим
Гуттереша теж готують до Нобілівкі . Мабудь для цього він до раши у Казань зібрався

ТОБТО нобелівській комитет давно кишить фсбєшниками
Зниміть усі розові окуляри
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19.10.2024 16:52 Ответить
Якими нікчемними і сцикливими виглядають ці США і ЄС. Позорище!

На нас чекають війна між Кореями, війна Китай з Тайванем, війна на близькому сході. Диктатори побачили, що США і ЄС слабаки і сцикуни.
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19.10.2024 16:51 Ответить
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19.10.2024 16:53 Ответить
не пару а десяток
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19.10.2024 17:00 Ответить
В любом случае я не верю что сделать ЯО очень трудно и очень долго. Притом нам и не нужны межконтинентальные тяжелые ракеты для которых нужны громоздкие шахты, а ето уже будет ЯО нового поколения с носителями в виде дронов, способных незаметно запускаться с любого уголка страны. И ***** и его кремлевская нечисть должны понять что Украина будет бить не по рукам в виде корейских и арабских бабуинов которых оно собирает по всему миру и на которых ему глубоко насрать сколько их сдохнет, а Украина будет бить прямо по морде тоесть по моцкве, електростанциях и стратегических заводах. Я еще с самого начала говорил что нужно было выжигать все на Сосии от заводов до полей с зерном за которые ***** и покупает всех етих северокорейцев и оружие. Но все говорили мол низзя ето не по понятиям. Ну вот теперь встречайте армию косоглазых и воюйте с ними по понятиям. А Запад будет молча наблюдать потирая руки как украинцы еще и об корейцев стачиваются, убивая при етом двух зайцев.
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19.10.2024 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
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19.10.2024 17:18 Ответить
Маячня, ще й небезпечна, бо тепер кацапи будуть кратно нарощувати удари по цивільних об`єктах, волаючи на весь світ, що ******** лабораторії та скрите виробництво ЯЗ, бо дикунам всерівно що бомбити, для них головне зайвий привід. Бомби ми ніякої не зробимо, а жертви серед цивільних тільки зростуть.
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19.10.2024 18:45 Ответить
А дотепер вони не нарощували, бо совість не дозволяла? Чи, може, добрість расєйскава сєрца?
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19.10.2024 19:49 Ответить
Так
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19.10.2024 22:09 Ответить
Може так і буде але це ще раз показує що США і Європа терпіли кончені
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20.10.2024 00:10 Ответить
Тому що ти неосвідчений диванний експерт. В самому оптимістичному варіанти, років 10-15 і мільярди доларів + тотальна ізоліція від західного світу і санкції які вженуть Україну в стан КНДР. А в гіршому випадку нам миттево зіллють москалям примусові що вони знищать місця створення Української ЯО.

Це по перше, по друге. Ядерна зброя нічого не змінить у цій ситуації. Взагалі нічого. Ядерна зброя щось вирішує коли є паритет по кількості боеголовки. Причому мова не про тактичні, а саме стратегічні. У москалів десь 4000. Навіть якщо ми якимось дивом здобудемо одну, це нічого не змінить.
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19.10.2024 17:33 Ответить
расскажи ето рашистам и ***** которые завыли когда Украина только заговорила о ЯО или когда ЗСУ подходили к курской АЕС. Но потом успокоились когда ************ Гросси из МАГАТЕ успокоил ***** что Украина не будет захватывать курскую АЕС. Да и нам никчему не нужны тысячи ядерных боеголовок бомбить розийские деревни в ******. Нам и несколько штук хватит чтобы долетели до моцквы и ****** где сосредоточено большинство розийского белого населения. Представь себе из Украины поднимаются сотни БПЛА и каждый 100-й с ядерной боеголовкой. Вот и поиграй в лотерею.
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19.10.2024 17:42 Ответить
Байдуже що вони там виють. Вони виють тому що подібні заяви для них важіль нажиму на Захід.
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19.10.2024 17:46 Ответить
Нам достатньо тактичних ядерних ракет і зразу пускати на рф
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20.10.2024 00:06 Ответить
А в тебе вже полетять стратегічні.
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20.10.2024 08:32 Ответить
Тоді і на РФ полетять стратегічні я готовий і за це
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21.10.2024 17:49 Ответить
І світ буде відкинуто на роки розвитку назад. ***** надо.
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25.10.2024 12:15 Ответить
Це взагалі дрібниці порівняно з тим, що РФ перестане існувати, для чого мені існування цього світу, якщо Україна не переможе у війні і не поверне свої кордони ??
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26.10.2024 13:31 Ответить
Де вас ідіотів беруть?
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26.10.2024 13:38 Ответить
Тобто краще програти війну чим застосування ядерної зброї?
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26.10.2024 13:57 Ответить
Ти довбень. У ядерній війні програють всі.
Розміняти весь світ, на одну країну... Це лише тупоголові маргінали можуть.
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26.10.2024 14:18 Ответить
Ця країна це наша країна моя рідна країна важливіша за весь світ, якщо виродки на чолі з США не хочуть нам забезпечити перемогу у війні в розбиття РФ то нехай відчують на собі наслідки ядерної війни все справедливо мені не потрібен світ в якому не враховується інтереси і успішне майбутнє України
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26.10.2024 18:59 Ответить
Асгард - не точка в пространстве, не место. Чем здесь не Асгард? Асгард там, где асгардцы. (С)
Замініть "Асгард" на "Україна".
Че вже довбойобнутий фанатизм в дусі ***** - "Зачем нужен мир если в нем нет Росии (с)".

Цинічно, але одна країна не варта гибелі всього світу.
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26.10.2024 19:29 Ответить
Ні Україна у нас тут де її територія тільки так ніяк інакше. Якщо світу начхати на Україну і на те як помирають українці чому Україні не має бути начхати на світ нехай світ горить в ядерному полум'ї якщо світ вважає, що Україною та її інтересами можна пожертвувати
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02.11.2024 07:08 Ответить
Тому що проблеми і інтереси більшості переважають проблеми та інтереси меншості. Довбойоб.
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04.11.2024 22:02 Ответить
Мені начхати на більшість лицемірних тварин у світі які готові здати Україну і яким начхати на інтереси України, мені цей світ без інтересів України не потрібен і саме так має мислити кожен українець що не потрібен світ де немає України
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07.11.2024 21:56 Ответить
Бо ти ідіот-максималіст.
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15.11.2024 14:11 Ответить
Ви повірили в казочки "зеленої команди"? Як там країна мрій Боневтіка? Багато поляків приїхало на роботу в Україну? А маріупольці вибирають жити в квартирах в місті чи в котеджах на березі моря? Через мільярдний ліс не видно досягнень Боневтіка Херпідовича?
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19.10.2024 18:34 Ответить
Нічого не буде.
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19.10.2024 17:28 Ответить
а участие рф в войне против Украины не ?
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19.10.2024 16:59 Ответить
Ушатали своими красными линиями. А шо это значит, кроме дополнительного градуса обеспокоенности? Говоруны, ****
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19.10.2024 17:21 Ответить
І які варіанти, оголосити війну КНДР? Не вийде, вона дуже далеко від нас. Якби можна було би щось запустити туди де корейці тренуються, знову таки. Це далеко всі нас нема що пускати.
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19.10.2024 17:36 Ответить
Яка війна з КНДР якщо навіть Південна корея торгує з ними та Японія, над якої час від часу пускають ракети, вони постачають їм як обладнання так і різні прилади для промисловості.
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19.10.2024 17:50 Ответить
Ні Японія ні Південна Корея майже не торгують з ними
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20.10.2024 00:02 Ответить
Раніше торгували поки ЄС не почав накладати санкції в цьому році дані по екпорту Південна Корея - 20,2 %, Японія - 12,9 %.

А взагалі все попадає через Китай, навіть товари подвійного призначення, от витяг із звіту.
Some Chinese companies that have traded with North Korea have been accused of indirectly involving Western goods or technologies. For example, there have been cases where sanctioned items, including dual-use technologies (civilian items with potential military applications), might have originated from Western countries and were re-exported via China to North Korea.
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20.10.2024 09:56 Ответить
а казали що у москалів свого гарматного мяса вистачає. Нам теж треба залучати іноземні легіони. Самостійно цю орду не подолати
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19.10.2024 18:00 Ответить
За які гроші?
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19.10.2024 23:35 Ответить
заморожені активи ***** для чого були "заморожені"?
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20.10.2024 09:09 Ответить
щоб платити зарплати і пенсії
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20.10.2024 16:02 Ответить
Участь військ КНДР у війні проти України показує що ху...лостан самостійно вже, як і ху... ло, ні на що не здатен, зараз вже і корейці землю потребують за поміч. Таке відчуття що ху...ло вже за уралом землю своєю не рахує
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19.10.2024 18:24 Ответить
Что то мне кажется что пухляш зря хутину дал солдат. Я вообще не представляю как они воевать будут. У орков и зеков хоть какая то мотивация есть, а этих как под пули гнать будут? Они же толком и не воевали ни когда.
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19.10.2024 18:36 Ответить
В Спортлото этот кадр не пробовал писать? С таким же успехом.
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19.10.2024 18:43 Ответить
Це буде чергова, ну дуже велика стурбованість, ще й загорнута в червону стрічку?
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19.10.2024 18:50 Ответить
задовбали вже своею веселкою-лініями , лінія одна - кольору лайна, х..ло вже в ній по вуха, разом з разом з бл..дським народом
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19.10.2024 18:57 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vstup-do-nato-ssha-zminili-svoyu-dumku-shchodo-ukrajini-povidomili-zmi-50459848.html США змінили свою позицію й готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
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19.10.2024 19:00 Ответить
США та НАТО висловлять не просто стурбованність, а дуже сильну стурбованність. А як ще повинна реагувати сама сильна держава у світі і самий сильний військово-політичний блок?
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19.10.2024 19:04 Ответить
Байден вже усе, навіщо йому щось писати?
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19.10.2024 20:31 Ответить
 
 