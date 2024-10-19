Участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО, - глава комитета по разведке Палаты представителей Тернер в письме Байдену
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что участие северокорейских войск, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должно быть красной линией для США и НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме конгрессмена к президенту США Джо Байдену.
По словам Тернера, привлечение северокорейских войск к участию в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО.
"Почему администрация Байдена-Харрис не смогла проинформировать Конгресс о направлении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы, и что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - написал он.
В письме Тернер отмечает, что данные о направлении войск КНДР, если они правдивы, являются тревожными и свидетельствуют о чрезвычайной эскалации конфликта в Украине.
"Северокорейские войска, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должны быть красной линией для США и НАТО. Ваша администрация должна сделать это абсолютно четко и недвусмысленно", - говорится в письме.
Кроме того, из-за срочности этого вопроса, Тернер призвал немедленно провести брифинг в Комитете по разведке Палаты представителей относительно возможного участия северокорейских войск в войне в Украине.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
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Україну Байден, а тоді будеш пасть свою відкривати. тим паче, що Трампа Конгрес змусив передати ці джавеліни Україні і це була точно не ініціатива Трампа їх передавати. Більше того, Трамп вже не один раз публіічно говорив, що він припинить виділення допомоги Україні як тільки заїде в Білий Дім. І українці не мають нічого проти ні демократів, ні республіканців, тому що всі вони американці. Українці вдячні американському народу за надану Україні військову та гуманітарну допомогу.
хто винен, що режим в КНДР існував? та китайці винні і совєти винні. це ж вони воювали з південними корейцями і американцями в Кореї. якби не совєти і не китайці, то не було би ніякої КНДР. чи на твою думку, Штати, щоб не бути терпілами повинні були роз'******* ракетами совок? )
якщо що
то
румуни при порушенні кордону "малими літальними апаратами"
будуть підіймати в повітря не по два літаки
а по три!!
Гуттереша теж готують до Нобілівкі . Мабудь для цього він до раши у Казань зібрався
ТОБТО нобелівській комитет давно кишить фсбєшниками
Зниміть усі розові окуляри
На нас чекають війна між Кореями, війна Китай з Тайванем, війна на близькому сході. Диктатори побачили, що США і ЄС слабаки і сцикуни.
Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
Це по перше, по друге. Ядерна зброя нічого не змінить у цій ситуації. Взагалі нічого. Ядерна зброя щось вирішує коли є паритет по кількості боеголовки. Причому мова не про тактичні, а саме стратегічні. У москалів десь 4000. Навіть якщо ми якимось дивом здобудемо одну, це нічого не змінить.
Розміняти весь світ, на одну країну... Це лише тупоголові маргінали можуть.
Замініть "Асгард" на "Україна".
Че вже довбойобнутий фанатизм в дусі ***** - "Зачем нужен мир если в нем нет Росии (с)".
Цинічно, але одна країна не варта гибелі всього світу.
А взагалі все попадає через Китай, навіть товари подвійного призначення, от витяг із звіту.
Some Chinese companies that have traded with North Korea have been accused of indirectly involving Western goods or technologies. For example, there have been cases where sanctioned items, including dual-use technologies (civilian items with potential military applications), might have originated from Western countries and were re-exported via China to North Korea.
"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?