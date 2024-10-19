Участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО, - глава комитета по разведке Палаты представителей Тернер в письме Байдену

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что участие северокорейских войск, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должно быть красной линией для США и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме конгрессмена к президенту США Джо Байдену.

По словам Тернера, привлечение северокорейских войск к участию в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО.

"Почему администрация Байдена-Харрис не смогла проинформировать Конгресс о направлении северокорейских войск в Россию? Сегодня я направил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы, и что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - написал он.

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В письме Тернер отмечает, что данные о направлении войск КНДР, если они правдивы, являются тревожными и свидетельствуют о чрезвычайной эскалации конфликта в Украине.

"Северокорейские войска, которые атакуют Украину с российской территории или ступают на украинскую территорию, должны быть красной линией для США и НАТО. Ваша администрация должна сделать это абсолютно четко и недвусмысленно", - говорится в письме.

Кроме того, из-за срочности этого вопроса, Тернер призвал немедленно провести брифинг в Комитете по разведке Палаты представителей относительно возможного участия северокорейских войск в войне в Украине.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.