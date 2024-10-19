Рост случаев СОЧ – это не проблема качества военной подготовки, - начальник управления Генштаба Межевикин

Рост количества случаев самовольного оставления частей (СЗЧ) не связан с проблемами военной подготовки.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Нужно понимать причины самовольного оставления частей теми, кто это совершил. Очень многие говорят, что они были недостаточно обучены. Но мы знаем, что некоторые военнослужащие, если они и полгода военной подготовки пройдут, они просто не имеют желания участвовать в защите страны", - сказал он.

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По словам Межевикина, есть такая категория людей, бороться с которыми путем улучшения качества подготовки, - это "дело, которое не приведет ни к чему".

Рост количества СОЧ в Украине связан не с проблемами подготовки, поскольку часть тех, кто самовольно покидал части, делали это не только во время подготовки, добавил полковник.