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Новости Война
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Рост случаев СОЧ – это не проблема качества военной подготовки, - начальник управления Генштаба Межевикин

Начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін

Рост количества случаев самовольного оставления частей (СЗЧ) не связан с проблемами военной подготовки.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Нужно понимать причины самовольного оставления частей теми, кто это совершил. Очень многие говорят, что они были недостаточно обучены. Но мы знаем, что некоторые военнослужащие, если они и полгода военной подготовки пройдут, они просто не имеют желания участвовать в защите страны", - сказал он.

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По словам Межевикина, есть такая категория людей, бороться с которыми путем улучшения качества подготовки, - это "дело, которое не приведет ни к чему".

Рост количества СОЧ в Украине связан не с проблемами подготовки, поскольку часть тех, кто самовольно покидал части, делали это не только во время подготовки, добавил полковник.

Автор: 

ВСУ (6686) Межевикин Евгений (11) СОЧ (77)


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Топ комментарии
+15
на часі - не декларативна відміна кріпосного права на державному рівні. тільки справжні вільні люди будуть готові захищати свою свободу, а не минуле, теперішнє та майбутнє кріпацтво.
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19.10.2024 18:40 Ответить
+15
Поєднав грішне з праведним. Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо і до кого звернутись по допомогу, то авжеж з'являтимуться думки втікти звідти якомога швидше.
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19.10.2024 18:47 Ответить
+13
Навіщо видумувати зелений велосипед? При Порошенко було декілька ротацій і діяли контракти, короткі на місяць, середні і довгі на декілька років і за це платили. Бійці йшли воювати добровольно, бо мали грошове забезпечення, безкоштовне лікування і родина в разі смерті отримувала гроші від держави, шану та нагороди. А "бусифікація" безкоштовно в один бік мало хто бажає йти. Таке враження, що це все робиться навмисно. Один всього приклад, на офіс президента виділяється додатково 3,6 мільярда гривень, військовим ніхто нічого не збільшив. На прокуратуру збільшується виділення з бюджету, де прокурори і самі за себе потурбувалися, повним складлм оформили собі інвалідність і додатково до зарплати і отриманих подяк від бізнесменів, щоб іх не чіпали, отримують ще по 40 тисяч соціальних виплоат. А поранені військові не списуються з частин, виводяться за штат і отримують до тисячі гривень в місяць.
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19.10.2024 19:00 Ответить
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3 роки... Стукне рівно 3 рокт і до побачення...
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19.10.2024 18:33 Ответить
++
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19.10.2024 19:18 Ответить
на часі - не декларативна відміна кріпосного права на державному рівні. тільки справжні вільні люди будуть готові захищати свою свободу, а не минуле, теперішнє та майбутнє кріпацтво.
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19.10.2024 18:40 Ответить
Пів року вишколу - "Універсальнии солдат"
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19.10.2024 18:41 Ответить
Поєднав грішне з праведним. Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо і до кого звернутись по допомогу, то авжеж з'являтимуться думки втікти звідти якомога швидше.
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19.10.2024 18:47 Ответить
Якби бачили, що їх дійсно цінують, а операції планують компетентні командири - СЗЧ було б менше. А якщо ти весь такий піврічно підготовлений, але сидиш у холодному окопі без бк та будь-якої обізнаності хто де навколо

Такое уже было чуть больше сто лет тому назад.
Солдатские комитеты утверждали планы командиров.
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19.10.2024 20:08 Ответить
У тупих русаків так було і так буде у нас, бо офіцери тупі. А у британців і французів так не було і вони перемогли.
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19.10.2024 20:33 Ответить
Потрібно і далі бути маленькою м'ясною армією, де людей не цінують і операції планують некомпетентні. Так точно переможемо!
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19.10.2024 20:46 Ответить
А хто їх затверджує у нас? Також хто у нас відповідає за забезпечення? Ті, хто дупля в цьому не відбивають, але вміють рахувати втрати і гроші. Є якісь справді компетентні органи з компетентними людьми?
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19.10.2024 20:49 Ответить
Перших три роки було просто, у всьому був винен Порошенко, а тепер, трясця його, треба імпровізувати
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19.10.2024 18:50 Ответить
Навіщо видумувати зелений велосипед? При Порошенко було декілька ротацій і діяли контракти, короткі на місяць, середні і довгі на декілька років і за це платили. Бійці йшли воювати добровольно, бо мали грошове забезпечення, безкоштовне лікування і родина в разі смерті отримувала гроші від держави, шану та нагороди. А "бусифікація" безкоштовно в один бік мало хто бажає йти. Таке враження, що це все робиться навмисно. Один всього приклад, на офіс президента виділяється додатково 3,6 мільярда гривень, військовим ніхто нічого не збільшив. На прокуратуру збільшується виділення з бюджету, де прокурори і самі за себе потурбувалися, повним складлм оформили собі інвалідність і додатково до зарплати і отриманих подяк від бізнесменів, щоб іх не чіпали, отримують ще по 40 тисяч соціальних виплоат. А поранені військові не списуються з частин, виводяться за штат і отримують до тисячі гривень в місяць.
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19.10.2024 19:00 Ответить
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19.10.2024 19:09 Ответить
Что за зон ,,сво,,? Ты откуда пишешь?с Ольгино?
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19.10.2024 19:20 Ответить
так поэтому, лахтеныш, ваш ******** и нашел вам подмогу - корейских уродов.
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19.10.2024 19:26 Ответить
Шапіто знищує все і його треба скоріше позбутись!
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19.10.2024 19:42 Ответить
А ВИЧ СОЧ это так сейчас дезертирство называют?
Это шо всю оставшуюся жизнь в подвале сидеть?
Или у нас, сейчас за дезер СОЧ, как за переход границы, 750 грн. штраф назначают?
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19.10.2024 20:02 Ответить
Не завидуй
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19.10.2024 20:07 Ответить
Що ви хочете від бусифікованих людей, багато хто з яких пережили епіліптичну кризу у людоловів ?
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19.10.2024 22:37 Ответить
Дивно, що бусифіковані кріпаки не хочуть на передку захищати важке життя прокурорів- інвалідів, суддів, ментів, бідних депутатів та решту покидьків, чиє життя так прекрасно буяє в тилу.
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20.10.2024 08:32 Ответить
 
 