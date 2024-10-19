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Сын врача винницкой МСЭК Власюка, у которого нашли 13 квартир и три Tesla, работает советником Зеленского, - журналист Николов

У 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Сын врача винницкой МСЭК Виктора Власюка, у которого журналисты нашли 13 квартир и три автомобиля Tesla, Владислав Викторович Власюк работает советником президента Владимира Зеленского по санкционной политике. Также врач винницкой МСЭК Виктор Власюк имеет общую фирму ООО "Солнечные фермеры" с действующим главой винницкой МСЭК Юлией Даниленко. Возможно, эта фирма имеет дело с солнечной энергетикой, тогда как муж Даниленко очень удобно работает в "Винницаоблэнерго".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Обоз" выкатил расследование о враче винницкой МСЭК Викторе Власюке. Он возглавлял эту структуру до 2014 года, а потом спустился на ступень ниже (его должность заняла Юлия Даниленко, к ней мы еще вернемся). Но смог заработать на три автомобиля Tesla и тринадцать квартир. Самая дорогая из них - шестикомнатные апартаменты на ул. Институтской в Киеве площадью 260 квадратов.

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И что-то мне подсказывает, что из квартиры на Институтской Виктору Власюку очень близко до Банковой, где советником президента Зеленского по санкционной политике трудится Владислав Викторович Власюк. Да-да.

Я не видел свидетельств о рождении, мне не сливали персональную информацию об отце и сыне. Но из открытых источников известно, что наш винницкий мсековец Власюк с вышеупомянутой мсечкой Юлией Даниленко имеют общую фирму - ООО "Солнечные фермеры" (возможно это о солнечной электростанции, муж Даниленко очень удобно работает в "Винницаоблэнерго").

Это ООО "Солнечные фермеры" зарегистрировано в Киеве по ул.Пушкинская 28/9, кв 24. И именно по этому адресу в этом же офисе прописаны четыре общественные организации советника президента - "Сообщество выпускников юридического факультета", "Ассоциация по развитию искусственного интеллекта", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива "Стопбулинг" (здесь соучредителем выступает брат-близнец Владислава Виталий).

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На фоне слухов, что хмельницкая МСЕчка Крупа является дальней родственницей главы Верховной Рады Сетфанчука (его отец возглавлял городскую больницу в Хмельницком), это меня подтолкнуло к такой мысли, что новые элиты у нас качественно отличают от предыдущих. Это уже не дети олигархов. А дети МСЭК. Наблюдаем в чистом виде победу контрэлиты над элитой)))) Хотя какая она там контра))))

На всякий случай уточню. Советник президента Власюк - действительно сын винницкого мсечника. Но мсечник заработал свои квартиры не благодаря сыну, а наоборот. Это малые Власюки вышли в люди на отцовских состояниях, заработанных на выдаче инвалидных справок. И один из братьев стал советником Зеленского, а второй сейчас является заместителем главы Хмельницкой ОВА.

Еще раз. Я ни в коем случае не подозреваю, что мандат Зеленского как-то помог им сформировать родительский капитал. Я честно назвал их "детьми МСЕК". Потому что именно оттуда они получили стартовый посыл в жизнь", - рассказал журналист.

Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка
Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка
Ніколов про сина лікаря вінницької МСЕК Владислава Власюка

Автор: 

Винница (729) Зеленский Владимир (20849) коррупция (8575) врачи (1517) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+108
Яка несподівонка!
Ну, то все Порошенко вінуватий.
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19.10.2024 18:55 Ответить
+88
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19.10.2024 18:59 Ответить
+82
Зе не бореться з корупцією, вн іі очолює.
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19.10.2024 18:59 Ответить
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Страница 3 из 3
В президента радник злодій, в спікера родичка злодійка...то піздец !
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20.10.2024 11:36 Ответить
То може це ці радники пропонують вимикати світло для кріпаків, щоб заспокоїти чернь?
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20.10.2024 11:46 Ответить
ОПаньки, *************!!!
КоженПрезЕдент, зробилиЇхРазом, *******************.
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20.10.2024 12:18 Ответить
схема запрацювала десь 10+ років тому
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20.10.2024 12:28 Ответить
Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го.
Джерело:

Ви не в курсі, чому, виключно крадії- українофоби входять до складу ОПи- радників презЕдента?
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20.10.2024 12:47 Ответить
а схема запрацювала 10+ років тому
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20.10.2024 14:42 Ответить
Але зелені підняли її до невиданних висот, так що стули пельку, бот
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21.10.2024 13:36 Ответить
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20.10.2024 12:39 Ответить
І ото з таким корупційним рилом намагатися пролізти до НАТО?
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20.10.2024 12:31 Ответить
"Щойно Україна відповідатиме критеріям, вона отримає ПДЧ. Але цього досі не зроблено. Вони досі мають розібратися із корупцією, вони досі мають відповідати іншим критеріям, щоб отримати ПДЧ. Україна досі має збудувати демократичну, вільну від олігархів владу", - зазначав Байден після саміту НАТО у Брюсселі.
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20.10.2024 12:50 Ответить
хмельницька МСЕчка Крупа є дальньою родичкою голови Верховної Ради Сетфанчука (його батько очолював міську лікарню у Хмельницькому) Джерело:

Виходить ... і не дивно, була історія з самим Стефанчуком про компенсацію за оренду квартири.

Жлоби !
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20.10.2024 12:45 Ответить
Але ж ця інформація, як і про прокурорів-"інвалідів", буде в звітах департаментів посольств сша, британії. І потім такі як Трамп кажуть "Подивіться! Навіщо їм давати гроші? Я сам все зроблю для них!"
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20.10.2024 15:42 Ответить
Вот все более отчетливее и вырисовывается суть ныненшней власти
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20.10.2024 15:44 Ответить
Ще один потужний менеджер в офісі президента. Був Тимошенко, шурма, Татаров і ще багато інших потужних менеджерів, будівничих України.
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20.10.2024 15:46 Ответить
Про Богдана забыли.
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20.10.2024 23:28 Ответить
Корупціонер працює радником президента-це все ще не системна корупція…
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20.10.2024 16:15 Ответить
Знаєте шо, це вже переходе всі кордони терпцю. ГЕТЬ просрочку ЗЄ разом із його служками!!!!
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20.10.2024 18:43 Ответить
Пожухший лист на тротуаре сохнет Угрюмо люди прячутся в пальто. На крик:" Когда же эта сволочь сдохнет?" Уже никто не спрашивает: "Кто?"
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20.10.2024 19:55 Ответить
Если что, это про путлера.
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20.10.2024 23:29 Ответить
Це не мсеківці, не лікарі, це просто нікчемні, примітивні жлоби. Але мені цікаво: куди будуть тікати, коли зміниться влада? Європа їх видасть, а в московії свого жлобства вистачає.
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20.10.2024 20:14 Ответить
Даже зраду можно іноді зрозуміти, в неї є якийсь мотив, а у жлобства не має, це стан душі. Тому жлоби гараздом страшніші для суспільства чим навіть зрадники, жлоби це як маркери суспільства.
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20.10.2024 23:18 Ответить
Який Зеленський такі і радники .
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20.10.2024 23:48 Ответить
Єта што-та другоє, нє фсьо так адназначно
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20.10.2024 23:54 Ответить
Держслужбовцям заборонено вести бізнес. Якщо він ніколи не робив у бізнесі, усі статки є корупційні і підлягають конфіскації
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21.10.2024 01:14 Ответить
Стрелять мразей, и конфискация всего даже у родственичков
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21.10.2024 05:22 Ответить
Боже! Які знахабнілі українські гниди під час такого народного горя і втрат в Україні! Як президент не почне публічно судити до довічного таких гнид,то в українців все більше буде неприємних запитань до президентської вертикалі влади!👎
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21.10.2024 06:10 Ответить
чомусь не дивно. що президент, що всі його менеджери чи радники суціль ухилянти і хапуги. дєті праффесора якуновича
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21.10.2024 09:25 Ответить
Нехай на совісті залишиться кров тисяч солдатів і офіцерів, які загинули на фронті без захисту дронів,автомобілів,фортифікаційних споруд....Бо не було грошей,які вкрали в держави ці нелюди!
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21.10.2024 10:23 Ответить
Де ж там 59% підтримки ворожого агента й державного зрадника в Україні? Хіба що серед отаких його "падєльникаф"-корупціонерів у тій промосковській владі.
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21.10.2024 14:05 Ответить
Кажуть Україна бідна країна, мабуть це не так.Вона дуже сильно пограбована можновладцями всіх рівнів,які за це не несуть ніякого покарання,апетит у котрих не дивлячись на війну тільки зростає.
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22.10.2024 09:46 Ответить
Як можна так обкроадати народ під час війни???
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22.10.2024 17:22 Ответить
Эта фсьо рашистское ипсо.Зелупа ничего не знала.Ровным счетом-ничего.(С)😉
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22.10.2024 22:02 Ответить
А чому ніхто не сказав що батька Власюка спіймали в 2014 коли знайшли купу грошей актевісти в нього кабинеті? Його до речі судили перший раз судя його зразу випустив до речі! Може ще питання суді задати? А потім після другого разу поїхав наш Власюк на Київ та чудо його поновили знову на головного врача!
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24.10.2024 14:47 Ответить
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