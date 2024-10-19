Сын врача винницкой МСЭК Власюка, у которого нашли 13 квартир и три Tesla, работает советником Зеленского, - журналист Николов

Сын врача винницкой МСЭК Виктора Власюка, у которого журналисты нашли 13 квартир и три автомобиля Tesla, Владислав Викторович Власюк работает советником президента Владимира Зеленского по санкционной политике. Также врач винницкой МСЭК Виктор Власюк имеет общую фирму ООО "Солнечные фермеры" с действующим главой винницкой МСЭК Юлией Даниленко. Возможно, эта фирма имеет дело с солнечной энергетикой, тогда как муж Даниленко очень удобно работает в "Винницаоблэнерго".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Обоз" выкатил расследование о враче винницкой МСЭК Викторе Власюке. Он возглавлял эту структуру до 2014 года, а потом спустился на ступень ниже (его должность заняла Юлия Даниленко, к ней мы еще вернемся). Но смог заработать на три автомобиля Tesla и тринадцать квартир. Самая дорогая из них - шестикомнатные апартаменты на ул. Институтской в Киеве площадью 260 квадратов.

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И что-то мне подсказывает, что из квартиры на Институтской Виктору Власюку очень близко до Банковой, где советником президента Зеленского по санкционной политике трудится Владислав Викторович Власюк. Да-да.

Я не видел свидетельств о рождении, мне не сливали персональную информацию об отце и сыне. Но из открытых источников известно, что наш винницкий мсековец Власюк с вышеупомянутой мсечкой Юлией Даниленко имеют общую фирму - ООО "Солнечные фермеры" (возможно это о солнечной электростанции, муж Даниленко очень удобно работает в "Винницаоблэнерго").

Это ООО "Солнечные фермеры" зарегистрировано в Киеве по ул.Пушкинская 28/9, кв 24. И именно по этому адресу в этом же офисе прописаны четыре общественные организации советника президента - "Сообщество выпускников юридического факультета", "Ассоциация по развитию искусственного интеллекта", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива "Стопбулинг" (здесь соучредителем выступает брат-близнец Владислава Виталий).

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На фоне слухов, что хмельницкая МСЕчка Крупа является дальней родственницей главы Верховной Рады Сетфанчука (его отец возглавлял городскую больницу в Хмельницком), это меня подтолкнуло к такой мысли, что новые элиты у нас качественно отличают от предыдущих. Это уже не дети олигархов. А дети МСЭК. Наблюдаем в чистом виде победу контрэлиты над элитой)))) Хотя какая она там контра))))

На всякий случай уточню. Советник президента Власюк - действительно сын винницкого мсечника. Но мсечник заработал свои квартиры не благодаря сыну, а наоборот. Это малые Власюки вышли в люди на отцовских состояниях, заработанных на выдаче инвалидных справок. И один из братьев стал советником Зеленского, а второй сейчас является заместителем главы Хмельницкой ОВА.

Еще раз. Я ни в коем случае не подозреваю, что мандат Зеленского как-то помог им сформировать родительский капитал. Я честно назвал их "детьми МСЕК". Потому что именно оттуда они получили стартовый посыл в жизнь", - рассказал журналист.





