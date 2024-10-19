Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения

Министерство обороны подтвердило, что пророссийские мошенники могли воспользоваться прежним названием чат-бота приложения "Резерв+" для создания поддельной версии. Однако это не повлияло на безопасность приложения и не повредило данным пользователей. Чат-бот в Telegram был удален из приложения "Резерв+" после анализа рисков использования этой платформы. Сейчас бот уничтожен, создание аккаунта по его ссылке больше невозможно.

Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями о возможном взломе Резерв+ или чат-ботов технической поддержки приложения сообщаем следующее:



В мае, при запуске приложения Резерв+, техническая поддержка пользователей осуществлялась через несколько популярных платформ, в том числе и через Telegram, что на тот момент было общепринятой практикой для многих сервисов. Это был начальный этап работы, во время которого команда обеспечивала доступность поддержки в различных средах.

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После анализа рисков использования Telegram для технической поддержки мы отказались от этого канала, поскольку не могли гарантировать безопасность данных в рамках этой платформы. Чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота.



Как только была обнаружена рассылка сторонних файлов через этот фейковый бот, мы немедленно обратились в Telegram с запросом о его удалении, и бот был уничтожен. По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно.



Важно подчеркнуть, что это никак не повлияло на безопасность приложения Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр "Оберіг" исключительно в зашифрованном виде. Сам Резерв+ не хранит никаких данных о пользователях.



Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением полной защищенности информации и безопасности данных пользователей в круглосуточном режиме.

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Сейчас наши специалисты также на постоянной связи непосредственно с пользователями, которые обратились с жалобами, и оперативно решают эти вопросы.



Обращаем ваше внимание: Министерство обороны не ведет техническую поддержку через мессенджер Telegram. Любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются фейковыми", - рассказали в Минобороны.



