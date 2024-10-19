РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости
2 212 12

Минобороны после анализа рисков удалило чат-бот "Резерв+" в Telegram: Он никак не повлиял на безопасность приложения

Резерв+

Министерство обороны подтвердило, что пророссийские мошенники могли воспользоваться прежним названием чат-бота приложения "Резерв+" для создания поддельной версии. Однако это не повлияло на безопасность приложения и не повредило данным пользователей. Чат-бот в Telegram был удален из приложения "Резерв+" после анализа рисков использования этой платформы. Сейчас бот уничтожен, создание аккаунта по его ссылке больше невозможно.

Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с сообщениями о возможном взломе Резерв+ или чат-ботов технической поддержки приложения сообщаем следующее:

В мае, при запуске приложения Резерв+, техническая поддержка пользователей осуществлялась через несколько популярных платформ, в том числе и через Telegram, что на тот момент было общепринятой практикой для многих сервисов. Это был начальный этап работы, во время которого команда обеспечивала доступность поддержки в различных средах.

Читайте также: В Telegram распространяют вредоносные программы якобы от технической поддержки "Резерв+", - Госспецсвязи

После анализа рисков использования Telegram для технической поддержки мы отказались от этого канала, поскольку не могли гарантировать безопасность данных в рамках этой платформы. Чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота.

Как только была обнаружена рассылка сторонних файлов через этот фейковый бот, мы немедленно обратились в Telegram с запросом о его удалении, и бот был уничтожен. По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно.

Важно подчеркнуть, что это никак не повлияло на безопасность приложения Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр "Оберіг" исключительно в зашифрованном виде. Сам Резерв+ не хранит никаких данных о пользователях.

Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением полной защищенности информации и безопасности данных пользователей в круглосуточном режиме.

Читайте также: В Нацсовете надеются на полную блокировку Telegram в Украине

Сейчас наши специалисты также на постоянной связи непосредственно с пользователями, которые обратились с жалобами, и оперативно решают эти вопросы.

Обращаем ваше внимание: Министерство обороны не ведет техническую поддержку через мессенджер Telegram. Любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются фейковыми", - рассказали в Минобороны.

Міноборони про чат-бот Резерв+ у Телеграмі
Міноборони про чат-бот Резерв+ у Телеграмі

Автор: 

Минобороны (9419) приложение (170) Telegram (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
От тепер з'явиться дуже багато резервів+, хароших і разних.
Напряму расєянських. Люди ж звикли, що техпідтримка у тілєзі!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:54 Ответить
+3
Спочатку злили всі дані про мобілізованих, та резервістів, а тепер оголосили, що не потрібно було в кацапський Телеграм пхати?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:38 Ответить
+2
мобілізація була повязана з феесбешним телеграмом. потужно!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вона була, та безпека?
показать весь комментарий
19.10.2024 19:41 Ответить
мобілізація була повязана з феесбешним телеграмом. потужно!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:41 Ответить
..кілька днів тому приходить мені у телеграм від знайомої дивне повідомлення з проханням терміново позичити 16000 гривень до завтра... оскільки стилістика повідомлення була нетиповою, то відмовив (бо є звичайний мобільний для подібних питань), бо подумав, що смартфона втрачено, але потім інша знайома наступного дня через телеграм повідомила, що тОй канал було зламано (наразі він й досі справді "завмер")...
так шо не з чуток - стрьомна помийка той "телеграм", сер'йозні справи довіряти не можна - хіба що тільки "котики та квіточки", ну і телеканалізації позитивних блогерів Найвеличнівшивої усіх часів і народів, що одне й те саме...
показать весь комментарий
19.10.2024 19:50 Ответить
От тепер з'явиться дуже багато резервів+, хароших і разних.
Напряму расєянських. Люди ж звикли, що техпідтримка у тілєзі!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:54 Ответить
Так-так, ми вам повірили. Вибір 19 теж не повпливав.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:05 Ответить
Добре, якщо атака ворога на застосунок Резерв+ шляхом експлуатації уразливості "офіційного" фейкового чатботу Телеграм не нанесла шкоди Резерв+ .
Але поверхня атаки не обмежувалася тільки застосунком Резерв+. На думку фахівців з кібербезпеки, на смартфонах користувачів застосунку , які через "офіційний" чатбот Телеграм завантажили файл REZERVPLUS.zip - «для коректного внесення змін до реєстру» насправді отримали шкідливе, хакерське програмне забезпечення (клас stealer, модель Medusa Stealer), яке з великою імовірністю викрало із смартфону користувача "все, що змогло" і самовидалилося, знищивши сліди свого перебування. Хакерська група, яка здійснила атаку, фахівцям відома під назвою DaVinci Group («UAC-0050» за українською класифікацією) і спеціалізується на кібер-шпигунстві. Використовує давно відомі інструменти: LunaStealer, RemcosRAT, різні дропери, а також MedusaStealer.
Отже, тим, хто завантажив на свій смартфон файл з шкідливим ПЗ, мабуть доцільно звернутися до фахівців з кібербезпеки, які підтримують застосунок Резерв+ та отримати відповідні рекомендації по реагуванню на кібератаку ворога.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:42 Ответить
Спочатку злили всі дані про мобілізованих, та резервістів, а тепер оголосили, що не потрібно було в кацапський Телеграм пхати?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:38 Ответить
Насмішили..він і не працював ніхрена...
показать весь комментарий
19.10.2024 21:54 Ответить
На один спосіб спілкування стало менше.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:03 Ответить
Так вам усім і треба , телепні. Більше нічого додати.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:16 Ответить
Міністерство оборони заборонило військовим користуватися Телегою але саме там продовжувало використовувати чатбот резерву+. В чому логіка?
показать весь комментарий
19.10.2024 22:23 Ответить
Ага того і видалили бо було все безпечно
показать весь комментарий
20.10.2024 09:45 Ответить
 
 