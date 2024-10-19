Программу базовой военной подготовки планируется увеличить до 1,5 месяца, - Генштаб ВСУ

Программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируют увеличить до 1,5 месяца.

Об этом во время брифинга в Укринформе на тему "Изменения в организации подготовки в Вооруженных силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной подготовки (БОВП), профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменений подходов в коллективной подготовке. Мы планируем изменить форматы и подходы к обучению военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов. Одним из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения наших военнослужащих в учебных центрах, является увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа базовой общей военной подготовки со сроком обучения полтора месяца", - сообщил Межевикин.

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По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому сейчас привлечено около 500 военнослужащих. В обновленной программе БОВП, в частности, предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование средств радиоэлектронной разведки. Также предусматривается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле.

"Особенно обращаем внимание на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года, что очень важно для военнослужащих разного уровня, различных специальностей при выполнении задач осенью, зимой и весной", - отметил Межевикин.

Он проинформировал, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Это важно ввиду того, что для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделять инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.

Для лучших курсантов рассматривается внедрение поощрительных мер. Например, лучший военнослужащий сможет выбирать себе место прохождения будущей службы.

Межевикин также сообщил, что после завершения пилотного проекта его результаты будут проанализированы и предоставлены предложения главнокомандующему ВСУ.

"По завершении пилотного проекта в течение декабря текущего года будут проанализированы результаты с учетом сроков обучения и предоставлены предложения по дальнейшему их внедрению в базовую общую военную подготовку. Изменения ожидаются и на профессиональную подготовку, переформатирование программы подготовки специалистов, исключение рудиментальных предметов обучения и тех, которые дублируют содержание БОВП, наполнение их боевым опытом в обязательном порядке. В частности, планируется включить элементы подготовки, которые подтверждаются положительным боевым опытом и эффективным применением вооружения и военной техники, изучение тактической медицины и норм международного гуманитарного права", - сообщил Межевикин.

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Как рассказали участники мероприятия, планируется улучшить ситуацию с преподавательским составом в учебных центрах - замещение офицерских должностей преподавателей сержантскими должностями. Это позволит уменьшить зависимость учебных центров от офицерского состава, повысить авторитет и престиж сержантов.

Отвечая на вопрос, когда именно состоится переход на новую программу БОВП, участники мероприятия отметили, что это нельзя сделать одномоментно, чтобы не произошло "проседание" в обеспечении мобилизационным ресурсом фронта. Поэтому сроки и график внедрения программы будут определяться Генштабом по итогам пилотного проекта.