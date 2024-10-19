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Новости мобилизации
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Программу базовой военной подготовки планируется увеличить до 1,5 месяца, - Генштаб ВСУ

Заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін

Программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируют увеличить до 1,5 месяца.

Об этом во время брифинга в Укринформе на тему "Изменения в организации подготовки в Вооруженных силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной подготовки (БОВП), профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменений подходов в коллективной подготовке. Мы планируем изменить форматы и подходы к обучению военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов. Одним из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения наших военнослужащих в учебных центрах, является увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа базовой общей военной подготовки со сроком обучения полтора месяца", - сообщил Межевикин.

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По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому сейчас привлечено около 500 военнослужащих. В обновленной программе БОВП, в частности, предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование средств радиоэлектронной разведки. Также предусматривается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле.

"Особенно обращаем внимание на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года, что очень важно для военнослужащих разного уровня, различных специальностей при выполнении задач осенью, зимой и весной", - отметил Межевикин.

Он проинформировал, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Это важно ввиду того, что для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделять инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.

Для лучших курсантов рассматривается внедрение поощрительных мер. Например, лучший военнослужащий сможет выбирать себе место прохождения будущей службы.

Межевикин также сообщил, что после завершения пилотного проекта его результаты будут проанализированы и предоставлены предложения главнокомандующему ВСУ.

"По завершении пилотного проекта в течение декабря текущего года будут проанализированы результаты с учетом сроков обучения и предоставлены предложения по дальнейшему их внедрению в базовую общую военную подготовку. Изменения ожидаются и на профессиональную подготовку, переформатирование программы подготовки специалистов, исключение рудиментальных предметов обучения и тех, которые дублируют содержание БОВП, наполнение их боевым опытом в обязательном порядке. В частности, планируется включить элементы подготовки, которые подтверждаются положительным боевым опытом и эффективным применением вооружения и военной техники, изучение тактической медицины и норм международного гуманитарного права", - сообщил Межевикин.

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Как рассказали участники мероприятия, планируется улучшить ситуацию с преподавательским составом в учебных центрах - замещение офицерских должностей преподавателей сержантскими должностями. Это позволит уменьшить зависимость учебных центров от офицерского состава, повысить авторитет и престиж сержантов.

Отвечая на вопрос, когда именно состоится переход на новую программу БОВП, участники мероприятия отметили, что это нельзя сделать одномоментно, чтобы не произошло "проседание" в обеспечении мобилизационным ресурсом фронта. Поэтому сроки и график внедрения программы будут определяться Генштабом по итогам пилотного проекта.

Автор: 

подготовка (234) мобилизация (2809) ВСУ (6686) Межевикин Евгений (11)


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Топ комментарии
+11
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
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19.10.2024 20:02 Ответить
+8
Залужний минулого року влітку, коли наголошував про необхідність терміново розпочати мобілізацію, бо мобілізовані зможуть потрапити на передок тільки через півроку. А при цих вже величезна поблажка оголошується як півторамісячна підготовка!
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19.10.2024 21:36 Ответить
+7
Коли ОПа звільняла Залужного, то різні арахамії розпинались, що тепер-то ! точно підготовка мобілізованих буде тривати не менше 3 місяців.
Кабмін Шмигаля подавав у Верховну Раду законопроект, де буде така норма:
"Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці."

Зараз вже жовтень.
І ЩО ?
Продовжують травити байки про 2-3 місяці підготовки.
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19.10.2024 21:13 Ответить
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19.10.2024 20:02 Ответить
місяць підготовки - це злочин.а півтора місяці - це вирок.народ тримають за баранів.
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19.10.2024 20:02 Ответить
Це все зветься "Кулебіна лопата".
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19.10.2024 20:07 Ответить
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19.10.2024 20:23 Ответить
Цельных полтора месяца !!!
это ******
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19.10.2024 20:47 Ответить
Ще б зброю давали для тренувань. Але боюся що це не можливо бо зловлені бусіками "добровольці" ще шмальнуть в інструктора і утечуть одразу. Тому зброю здобудуть в бою, а півтора місяці треба на те щоб вивчити теорію і якось присадити пориви до утечі.
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19.10.2024 21:03 Ответить
Ну шо ти несеш дебіл. Звалив в штати то сиди вже не кукурікай, шмаляльщик диванний
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20.10.2024 02:07 Ответить
ооо,якщо ти такий грамотний і не сереш в штани,то чому влада наклала кирпичів в шаровари і не дає зброю цивільному населенню ? чому заборонили навіть стріляти в тилу ? навіть з мисливської зброї ? вори й злодюги !!!
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20.10.2024 06:47 Ответить
" і не дає зброю цивільному населенню "

в 22 році всім охочим по калашу видавали. безкоштовно. де ти був в цей час, не підкажеш?
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23.10.2024 15:27 Ответить
видавать то видавали - та не влада а опозиція.вкурюєш ситуацію ?
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23.10.2024 18:21 Ответить
а давно опозиція в нас складами зброї завідує ? )))
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24.10.2024 12:42 Ответить
та мабуть ні,з того моменту як всупереч владі вивезли стугни з кб луч.не труси тут як лох.ти ж сам себе палиш.
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24.10.2024 17:24 Ответить
а ти хотів Стугну отримати? ))) ну нашо ото ригати якщо не витягуєш по фактам. Калаші роздавали на початках всім хто хотів йти в ТРО в Києві і Дніпрі і робили це не без дозволи влади.
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31.10.2024 17:21 Ответить
довго думав.ІНХ.
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31.10.2024 19:47 Ответить
я знаю що зибіли взагалі не думають а серуть ротом моментально, в цьому вас не перевершити нікому
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24.12.2024 12:06 Ответить
Коли ОПа звільняла Залужного, то різні арахамії розпинались, що тепер-то ! точно підготовка мобілізованих буде тривати не менше 3 місяців.
Кабмін Шмигаля подавав у Верховну Раду законопроект, де буде така норма:
"Після мобілізації, всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці."

Зараз вже жовтень.
І ЩО ?
Продовжують травити байки про 2-3 місяці підготовки.
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19.10.2024 21:13 Ответить
Навіть не про 2-3 місяці, а всього півтора! 😟
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19.10.2024 21:15 Ответить
А ви реально вірите в усе що говорять по телевізору? Я навіть не уявляю чи може що небуть статися і скільки можуть людям брехати щоб вони зрозуміли що телевізор то не Бог, він *********, помиляється, курутить усіляке ІПСО, намагається продати вам непотрібні вам речі, і від цього нікуди не дітися, живіть з цим!
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19.10.2024 23:10 Ответить
Це заявляв не телевізор, а найвищі посадовці країни.
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19.10.2024 23:43 Ответить
В нас вже генштаб правила вигадує? Постанова передбачає у воэнний час три а в мирний 5 ви там , тупі, взагалі шо читаєте?
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19.10.2024 21:30 Ответить
Залужний минулого року влітку, коли наголошував про необхідність терміново розпочати мобілізацію, бо мобілізовані зможуть потрапити на передок тільки через півроку. А при цих вже величезна поблажка оголошується як півторамісячна підготовка!
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19.10.2024 21:36 Ответить
чомусь Залужного через це й зняли.бо кацапській владі в окопах потрібне гарматне мясо а не досвічені утілізатори орків.
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20.10.2024 06:49 Ответить
Півтора місяці і новий СЗЧ готовий, все що можна сказати про "підготовку" за такий строк
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19.10.2024 22:53 Ответить
 
 