США об участии войск КНДР в войне против Украины: Это признак отчаяния, а не силы России

Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за человеческой силой, это будет признаком ее отчаяния, а не силы.

Об этом заявил Шон Саветт, спикер Совета нацбезопасности Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не можем подтвердить, точны ли эти сообщения, но если это правда, это будет означать опасное развитие войны России против Украины", - сказал Саветт.

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По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами относительно последствий "такого драматического шага".

В Совете нацбезопасности также говорят, что такой шаг также "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".

"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", - констатировал Саветт.

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Между тем все больше доказательств расширения военного партнерства между Северной Кореей и Россией вызывают новое беспокойство в Вашингтоне, где официальные лица понимают, что Москва делает решительный, но отчаянный толчок к продвижению в войне против Украины, пишут обозреватели.