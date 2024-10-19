США об участии войск КНДР в войне против Украины: Это признак отчаяния, а не силы России
Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за человеческой силой, это будет признаком ее отчаяния, а не силы.
Об этом заявил Шон Саветт, спикер Совета нацбезопасности Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не можем подтвердить, точны ли эти сообщения, но если это правда, это будет означать опасное развитие войны России против Украины", - сказал Саветт.
По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами относительно последствий "такого драматического шага".
В Совете нацбезопасности также говорят, что такой шаг также "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".
"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", - констатировал Саветт.
Между тем все больше доказательств расширения военного партнерства между Северной Кореей и Россией вызывают новое беспокойство в Вашингтоне, где официальные лица понимают, что Москва делает решительный, но отчаянный толчок к продвижению в войне против Украины, пишут обозреватели.
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"Нємци трусліво наступалі"
Київ за три дні, бомба на Вашингтон, танки на Берлін і обіцянка Жиріка зупинити Дніпро - ось єдина зброя скрєпних бездар.
Звісно, якби це знали наші західні партнери, то війна закінчилась би в березні 22-го, тож, не така й холоста зброя…
Росія використала всі можливості: всю армію, контрактників, зеків, чмонь, всю техніку і всі гроші, накачані з землі за час *****. Та якби залучення корейців могло змінити хід війни, невже їх би не задіяли до того, як закінчились всі гроші в ФНД?!
Тому певен, від тих чхучхеків нічого не зміниться. Хіба що собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.
😁😂😅
Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
Не думайте, що я розганяю зраду. Мені теж хочеться, щоб ми якнайшвидше повернули усе, що наразі окуповане, а запорберик у нинішньому вигляді перестав існувати - і я переконаний, що так воно врешті-решт і буде. Але поки ворог ще дуже сильний, і ми маємо це розуміти.
Ні, не можуть. У Спрінґфілді іммігранти їдять котів, собак і інших домашніх тварин -- це серйозно.
і додали: не будемо опускайтись до рівня росіян. Ну і що, що в них 8 млн корейських снарядів, а тепер іноземна армія. Хіба це привід, що українцям треба допомогти відповідною кількістю снарядів і іноземним легіоном? Звісно ні.
і в кінці: вмирайте трошки тихіше. І тоді ми будемо з Україною - до кінця. Українці - ви такі неймовірні і потужні
на статевий орган в стані єрекціїперемовин і домовлятися як саме хоче відсмоктати президент США у злодіїв світу.
p.s. Вибачте, але я ******** яскраві образи.
Якщо все буде добре - щоб не оголошувати призова в параші - будуть воювати раби з кореї.
Там їх мільйон ин продасть за копійки.
І фуйлу абсолютно все похер, всілякі занепокоєння.
В нього є ядерна зброя.
Ну так реагуйте! Дайте нам ефективну зброю, та зніміть всі обмеження на її використання! 🤬
Ще простіше х.йлу і пончик таким чином можна здійснити окупацію, скажімо, Грузії для тренування.
Не впевнений, що НАТО захоче воювати з ядерною кндр, за якою стоять ще більш ядерні параша і Китай.
А потім вже мільйонна корейська армія увійде в Польщу та Німеччину і так далі. Теж особливого спротиву не буде. Але вже в Німеччину та Західну Європу приїдуть 300- 400 мільйонів китайців і проголосять китайські республіки.
Приблизно саме така схема відпрацьовується зараз кацапстаном в Україні.
Можно также констатировать, что очередная констатация от США, это признак слабости администрации Байден+Камала
А может им просто это выгоднее?