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Новости Война
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США об участии войск КНДР в войне против Украины: Это признак отчаяния, а не силы России

Війська КНДР

Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за человеческой силой, это будет признаком ее отчаяния, а не силы.

Об этом заявил Шон Саветт, спикер Совета нацбезопасности Соединенных Штатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не можем подтвердить, точны ли эти сообщения, но если это правда, это будет означать опасное развитие войны России против Украины", - сказал Саветт.

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По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами относительно последствий "такого драматического шага".

В Совете нацбезопасности также говорят, что такой шаг также "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".

"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", - констатировал Саветт.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО, - глава комитета по разведке Палаты представителей Тернер в письме Байдену

Между тем все больше доказательств расширения военного партнерства между Северной Кореей и Россией вызывают новое беспокойство в Вашингтоне, где официальные лица понимают, что Москва делает решительный, но отчаянный толчок к продвижению в войне против Украины, пишут обозреватели.

Автор: 

КНДР (1224) россия (96157) США (27118)


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Топ комментарии
+26
Це ознака того, що авторитарні режими за бажання змогли б вертіти вас на прутні будь-якими способами і у будь-яких позах!
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19.10.2024 20:04 Ответить
+20
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19.10.2024 20:23 Ответить
+10
А США буде силу демонструвати? Чи хоча би після виборів.
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19.10.2024 20:12 Ответить
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Згадалося совєцьке, часів тїєї війни:
"Нємци трусліво наступалі"
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19.10.2024 20:04 Ответить
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19.10.2024 20:23 Ответить
Правильно буде "чучхістський ". Не забуваймо що є ще Республіка Корея.
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19.10.2024 21:42 Ответить
Росіяни здатні тільки на понти і порожні погрози.

Київ за три дні, бомба на Вашингтон, танки на Берлін і обіцянка Жиріка зупинити Дніпро - ось єдина зброя скрєпних бездар.

Звісно, якби це знали наші західні партнери, то війна закінчилась би в березні 22-го, тож, не така й холоста зброя…

Росія використала всі можливості: всю армію, контрактників, зеків, чмонь, всю техніку і всі гроші, накачані з землі за час *****. Та якби залучення корейців могло змінити хід війни, невже їх би не задіяли до того, як закінчились всі гроші в ФНД?!

Тому певен, від тих чхучхеків нічого не зміниться. Хіба що собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.
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19.10.2024 21:52 Ответить
>> ... собакам буде шанс помститись за з'їдених родичів.

😁😂😅
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19.10.2024 22:49 Ответить
То ця листівка давно мережею гуляє?
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20.10.2024 09:35 Ответить
Це ознака того, що авторитарні режими за бажання змогли б вертіти вас на прутні будь-якими способами і у будь-яких позах!
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19.10.2024 20:04 Ответить
ко ко ко, нам фсе далжньі
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19.10.2024 20:25 Ответить
Не та тепер америка Гудзон-річка не та.
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19.10.2024 20:06 Ответить
Тепер у російських котів свято. Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.

Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
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19.10.2024 20:07 Ответить
ІМХО, мишей чекає така ж сумна доля, як собак та котиків. Боюся, що виграють таргани, і то тимчасово.
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19.10.2024 20:10 Ответить
бо з сутінок повилазять тихоходи...
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19.10.2024 23:22 Ответить
Мабуть, орки з відчаю пруть вперед одразу на декількох напрямках.
Не думайте, що я розганяю зраду. Мені теж хочеться, щоб ми якнайшвидше повернули усе, що наразі окуповане, а запорберик у нинішньому вигляді перестав існувати - і я переконаний, що так воно врешті-решт і буде. Але поки ворог ще дуже сильний, і ми маємо це розуміти.
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19.10.2024 20:07 Ответить
Це небажання масово гнати всіх росіян на війну, бо минулого у 2022 році разу тікали росіяни з країни. Економить на людях - своїх бідних і дурних розбавляє дешевими найманцями. Спочатку це були ватники жителі з окупованого Донбасу, далі буряти, осетинці, злочинці кадирівці і вагнерівці, сирійці з кубинцями і індусами. Тепер он Північні Корейці.
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19.10.2024 20:10 Ответить
З великої букви випадково написала. Такі ж самі скоти як і росіяни.
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19.10.2024 20:12 Ответить
Причем бежали те кого никто не мобилизовывал. Благодаря этому я на Цензоре уже месяц читаю новость об этой дырке упавшей в дырку.

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19.10.2024 20:23 Ответить
А США буде силу демонструвати? Чи хоча би після виборів.
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19.10.2024 20:12 Ответить
Як там називають тих, хто тільки спостерігає за процесом, не пам'ятаю...
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19.10.2024 20:15 Ответить
Куколд. )))

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19.10.2024 20:40 Ответить
Вони хочуть сказати - запам'ятайте українці лише слабаки і зневірені хочуть допомоги партнерів. Ви ж не слабаки? Жодного відчаю.
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19.10.2024 20:12 Ответить
якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку"Шановні США, а чи не могли б ви проконсультуватися із союзниками зараз, а коли півні-корейські приєднаються до кацапської агресії в Україні, то уже ДІЯТИ за узгодженим планом??? Реагувати продуктивніше на передбачення загрози, а не на її наслідки. Ваші консультації постфактум зазвичай коштують Україні занадто дорого.
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19.10.2024 20:19 Ответить
>> Шановні США, а чи не могли б ви проконсультуватися із союзниками зараз...

Ні, не можуть. У Спрінґфілді іммігранти їдять котів, собак і інших домашніх тварин -- це серйозно.
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19.10.2024 20:53 Ответить
Інженерні війська КНДР можуть спрямувати на підтримку армії РФ, повідомляла в червні 2024 року південнокорейська телекомпанія TV Chosun із посиланням на джерело в уряді Південної Кореї. За її даними, у Росію можуть перекинути від трьох до чотирьох інженерних бригад із Північної Кореї. Цей тип військ в армії КНДР залишається високоефективним завдяки суворій дисципліні та високій якості робіт.
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19.10.2024 20:20 Ответить
Та какая высокоэффективность, все пишут что они сбежали из Курской волости, прямо из окопов.
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19.10.2024 20:25 Ответить
"они сбежали из Курской волости, прямо из окопов" - бігли на Захід, просити притулку в Монако, але попутались.
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19.10.2024 20:31 Ответить
Вміють заспокоіти
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19.10.2024 20:33 Ответить
США: це ознака відчаю, а не сили росії.

і додали: не будемо опускайтись до рівня росіян. Ну і що, що в них 8 млн корейських снарядів, а тепер іноземна армія. Хіба це привід, що українцям треба допомогти відповідною кількістю снарядів і іноземним легіоном? Звісно ні.

і в кінці: вмирайте трошки тихіше. І тоді ми будемо з Україною - до кінця. Українці - ви такі неймовірні і потужні
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19.10.2024 20:34 Ответить
Потужний у нас лише один.
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19.10.2024 21:45 Ответить
це ознака безхребетності заходу поховали голови в пісок і думають що сховались сцикуни
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19.10.2024 20:49 Ответить
Введення в Україну півньо-корейських підрозділів - це уже колективна агресія і фактичний початок 3-ї світової війни. Тут уже консультаціями не обмежитися.
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19.10.2024 20:49 Ответить
Желізна логіка. Тоді виходе що Омериканьска неучасть у війні це навпаки ознака сили
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19.10.2024 20:54 Ответить
США сейчас в положении абсолютной импотенции
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19.10.2024 20:54 Ответить
Рада Нацбезбеки деремно відволікається від виборів. Після інавгурації трамп поїде до кндр і все порішає з ыном. А з путіним взагалі по тєлєфону.
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19.10.2024 21:04 Ответить
Коли президента США будуть трахати у всі отвори якраз на столі орального кабінету, то Україна буде уважно спостерігати та коментувати сам процесс закликами до стриманості, недопущення єскалації та побажанням шановливого ставлення один до одного; а найкраще - це сісти за стіл на статевий орган в стані єрекції перемовин і домовлятися як саме хоче відсмоктати президент США у злодіїв світу.
p.s. Вибачте, але я ******** яскраві образи.
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19.10.2024 21:08 Ответить
Санітари, на сцену!!! Пацієнт обнюхався чучхе.
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19.10.2024 21:14 Ответить
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19.10.2024 21:13 Ответить
Гм.. Це що, Пхеньяньська платформа? 🧐
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19.10.2024 22:51 Ответить
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20.10.2024 11:38 Ответить
Це ознака того, що ***** на Донбасі не зупиниться, а піде далі,до Київа
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19.10.2024 21:16 Ответить
Це проба, як поведуть себе корейці, як ними керувати, на що вони здатні. Тест-драйв.
Якщо все буде добре - щоб не оголошувати призова в параші - будуть воювати раби з кореї.
Там їх мільйон ин продасть за копійки.
І фуйлу абсолютно все похер, всілякі занепокоєння.
В нього є ядерна зброя.
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19.10.2024 21:39 Ответить
А оці всі безтолкові кукурікання США -це ознака чого? Нікчемності? Сцикливості? Куколдізма? Та все разом судячи з усього.
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19.10.2024 21:33 Ответить
Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", - констатував Саветт.
Ну так реагуйте! Дайте нам ефективну зброю, та зніміть всі обмеження на її використання! 🤬
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19.10.2024 21:41 Ответить
І ??? 🤔
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19.10.2024 21:44 Ответить
Цікаво, що США заспівають, коли стотисячна корейська армія, наприклад, захопить балтійські країни? Казус Беллі придумають без проблем. Потім завезуть туди кілька мільйонів власних громадян і проголосять балтійську корейську автономну республіку в складі КНДР.
Ще простіше х.йлу і пончик таким чином можна здійснити окупацію, скажімо, Грузії для тренування.
Не впевнений, що НАТО захоче воювати з ядерною кндр, за якою стоять ще більш ядерні параша і Китай.
А потім вже мільйонна корейська армія увійде в Польщу та Німеччину і так далі. Теж особливого спротиву не буде. Але вже в Німеччину та Західну Європу приїдуть 300- 400 мільйонів китайців і проголосять китайські республіки.
Приблизно саме така схема відпрацьовується зараз кацапстаном в Україні.
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19.10.2024 22:10 Ответить
Северокорейский диктатор имеет важную цель -это захват южнойКореи.
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19.10.2024 22:16 Ответить
А страусина позиція США-це свідчення сили та авторитету цієї держави? Хочеться і рибку з'їсти,і в дівках залишитись.
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19.10.2024 23:00 Ответить
краще б сша за свою сс*ливу позицію відповідало. Роззброїло Україну і тепер працює статистами і демагогами. потвори
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19.10.2024 23:27 Ответить
"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля", - констатировал Саветт."

Можно также констатировать, что очередная констатация от США, это признак слабости администрации Байден+Камала
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20.10.2024 00:51 Ответить
Москали начали отрицать убийство украинских пленных извергами из 155 -й бригады морской пехоты.
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20.10.2024 06:36 Ответить
Саветтские выводы такие саветские 😀

А может им просто это выгоднее?
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20.10.2024 07:34 Ответить
На , ближайши 100 років, емблема США буде не орел , а страус .
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20.10.2024 09:52 Ответить
 
 