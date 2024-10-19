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Прогноз МВФ на зиму в Украине: Дефицит электроэнергии достигнет 3-4 ГВт, придется импортировать 3 млрд куб. м газа

Лінія електропередачі

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что этой зимой Украину ожидает существенный дефицит электроэнергии, который может достигать 3-4 ГВт.

Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дефицит связан с повреждением половины генерирующих мощностей, в частности тепловых и гидроэлектростанций, вследствие российских ракетных атак.

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В МВФ отмечают, что для преодоления энергетического кризиса украинская власть разработала многогранную стратегию. План включает увеличение генерации на 1 ГВт (в частности с помощью газовых турбин) до конца 2024 года, импорт электроэнергии из ЕС более 2 ГВт и ремонт тепловых мощностей.

"На газовом рынке Украина планирует удовлетворить большинство потребностей за счет внутреннего производства, но останется необходимость импортировать до 3 млрд куб. м газа", - считают в МВФ.

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Автор: 

Газ (10237) зима (174) МВФ (3335) Тарифы на электроэнергию (2174) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+7
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19.10.2024 20:52 Ответить
+5
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19.10.2024 20:45 Ответить
+4
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19.10.2024 20:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так у нас же бубырнадцять Гигаватт введено заново в обіг..Після ремонтів і т.д і т.п І профіцит єнергіі.Здаеться мені хтось **********...Цікаво..Хто??
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19.10.2024 20:33 Ответить
Це не найстрашніше.Головне щоб розподільчі потужності вціліли
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19.10.2024 20:34 Ответить
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19.10.2024 20:37 Ответить
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19.10.2024 20:45 Ответить
гігаВатнік посадив мільярд дерев - дров всім вистачить.
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19.10.2024 20:51 Ответить
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19.10.2024 20:52 Ответить
Який імпорт газу?
Ви що,негідники?
А на кого ж тоді виросла купа вишок на хХарківщині та Полтавщині?
Це те що напевно знаю!
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19.10.2024 21:12 Ответить
А ЭКСПОРТИРОВАЛИ СКОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ !?)
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19.10.2024 21:32 Ответить
Треба було консервувати в трьохлітрові банки, ви маєте рацію. Домогосподарки підтвердять
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19.10.2024 22:48 Ответить
Нужно было оставить на потом
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19.10.2024 23:08 Ответить
то це дефіцит порахували із гігаватом від зе-лупи чи без?
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19.10.2024 21:34 Ответить
Ніде не можу знайти, скільки гігават дає атомна бомба...
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19.10.2024 21:54 Ответить
Атомна бомба 15 кілотон дорівнює роботі 19, 216 960 613 гігават/год.
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20.10.2024 09:59 Ответить
Зебилы только в зиму вдуплили, шо оказывается нужно импортировать газ. Вот за что нам такое наказание.
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19.10.2024 22:26 Ответить
Цей импорт нужен для повышения цен, тогда со своего откаты будут забористые.
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19.10.2024 22:29 Ответить
Так візьміть гегават Зеленського, який він закінчить будувати в цьому році і ще 3-4, які розпочав будувати, щоб закінчити у 2025 році. Які проблеми?
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20.10.2024 09:35 Ответить
 
 