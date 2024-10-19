Прогноз МВФ на зиму в Украине: Дефицит электроэнергии достигнет 3-4 ГВт, придется импортировать 3 млрд куб. м газа

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что этой зимой Украину ожидает существенный дефицит электроэнергии, который может достигать 3-4 ГВт.

Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дефицит связан с повреждением половины генерирующих мощностей, в частности тепловых и гидроэлектростанций, вследствие российских ракетных атак.

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В МВФ отмечают, что для преодоления энергетического кризиса украинская власть разработала многогранную стратегию. План включает увеличение генерации на 1 ГВт (в частности с помощью газовых турбин) до конца 2024 года, импорт электроэнергии из ЕС более 2 ГВт и ремонт тепловых мощностей.

"На газовом рынке Украина планирует удовлетворить большинство потребностей за счет внутреннего производства, но останется необходимость импортировать до 3 млрд куб. м газа", - считают в МВФ.

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