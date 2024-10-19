ООН: Мы получаем все меньше ресурсов от мирового сообщества для помощи Украине

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале надеется, что Организация Объединенных Наций будет оказывать необходимую помощь украинцам, пока продолжается российское вторжение, однако мировое сообщество выделяет для этого все меньше ресурсов.

"Мы надеемся и ожидаем, что, пока идет война, мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь, Это становится не так просто, потому что мы получаем все меньше ресурсов от мирового сообщества", - отметил Шмале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гуманитарная поддержка, по его словам, призвана помочь украинскому правительству "максимально охватить" 1,8 миллиона наиболее нуждающихся лиц. Речь идет, в частности, об обеспечении людей теплом в течение зимы.

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Шмале отметил, что около 112 тысяч человек проживают в коллективных приютах.

"Наше внимание сосредоточено на поддержке этих людей... Мы оказываем помощь в виде обогревателей, топлива, дров, угля, газа", - отметил он.

Также людям раздают теплую одежду и наличные.

Шмале отметил, что из-за ковида и войны многие дети младшего возраста не посещают школу и не имеют доступа к образованию уже почти шесть лет.

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Значительная часть объектов здравоохранения разрушена. "Поэтому проблема заключается в том, как сохранить первичную медицинскую помощь и помочь восстановить сектор здравоохранения", - сказал он.

Гуманитарный координатор также рассказал, что структуры ООН помогают украинским фермерам возобновлять сельхозпроизводство на разминированных угодьях.

"За время, пока я здесь, в Украине, я действительно поражен решимостью граждан и правительства начинать восстановление, как только появляются такие возможности", - отметил Шмале.

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Он рассказал, что за три месяца своей работы в Украине посетил прифронтовые города и убедился, что "на самом деле происходят преднамеренные нападения (российских войск. - Ред.) на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру".

Он также подчеркнул, что "доступ в районы, контролируемые Россией, практически невозможен", хотя люди там нуждаются в помощи.