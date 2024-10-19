РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 068 25

ООН: Мы получаем все меньше ресурсов от мирового сообщества для помощи Украине

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале надеется, что Организация Объединенных Наций будет оказывать необходимую помощь украинцам, пока продолжается российское вторжение, однако мировое сообщество выделяет для этого все меньше ресурсов.

"Мы надеемся и ожидаем, что, пока идет война, мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь, Это становится не так просто, потому что мы получаем все меньше ресурсов от мирового сообщества", - отметил Шмале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гуманитарная поддержка, по его словам, призвана помочь украинскому правительству "максимально охватить" 1,8 миллиона наиболее нуждающихся лиц. Речь идет, в частности, об обеспечении людей теплом в течение зимы.

Читайте также: USAID предоставит помощь Украине более чем на 1 млрд дол.

Шмале отметил, что около 112 тысяч человек проживают в коллективных приютах.

"Наше внимание сосредоточено на поддержке этих людей... Мы оказываем помощь в виде обогревателей, топлива, дров, угля, газа", - отметил он.

Также людям раздают теплую одежду и наличные.

Шмале отметил, что из-за ковида и войны многие дети младшего возраста не посещают школу и не имеют доступа к образованию уже почти шесть лет.

Читайте также: США выделят $700 млн для гуманитарной помощи и возобновления энергетики Украины, - Блинкен

Значительная часть объектов здравоохранения разрушена. "Поэтому проблема заключается в том, как сохранить первичную медицинскую помощь и помочь восстановить сектор здравоохранения", - сказал он.

Гуманитарный координатор также рассказал, что структуры ООН помогают украинским фермерам возобновлять сельхозпроизводство на разминированных угодьях.

"За время, пока я здесь, в Украине, я действительно поражен решимостью граждан и правительства начинать восстановление, как только появляются такие возможности", - отметил Шмале.

Читайте также: МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд

Он рассказал, что за три месяца своей работы в Украине посетил прифронтовые города и убедился, что "на самом деле происходят преднамеренные нападения (российских войск. - Ред.) на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру".

Он также подчеркнул, что "доступ в районы, контролируемые Россией, практически невозможен", хотя люди там нуждаются в помощи.

Автор: 

ООН (4191) гуманитарная помощь (1267) Матиас Шмале (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
19.10.2024 20:56 Ответить
+16
Головне, щоб ресурсів від світової спільноти вистачило на допомогу "палєстінскім мальчікам ф трусіках".
показать весь комментарий
19.10.2024 20:56 Ответить
+8
ООН ,це філія кремлівськокитайського шабашу ...ООН пора зачиняти лавочку ,ви нічого не вирішуїте і не захищайте людство, від ідеологічних ідіотів !!!
показать весь комментарий
19.10.2024 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, щоб ресурсів від світової спільноти вистачило на допомогу "палєстінскім мальчікам ф трусіках".
показать весь комментарий
19.10.2024 20:56 Ответить
Щоб вони всі ресурси ще в курвську волость не відправили!
показать весь комментарий
19.10.2024 22:10 Ответить
відчувають наближення свого кінця.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2024 20:56 Ответить
Не обовязково бомбу виявляється можна зробити і з відпрацьованих твелів.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:43 Ответить
А от стратегічне родовище титану ЗЕля на днях продав рашиським олігархам, друзям арахамії через азербаджанську прокладку
показать весь комментарий
20.10.2024 04:24 Ответить
Разогнать вас пи***ров всех
показать весь комментарий
19.10.2024 21:03 Ответить
ООН ,це філія кремлівськокитайського шабашу ...ООН пора зачиняти лавочку ,ви нічого не вирішуїте і не захищайте людство, від ідеологічних ідіотів !!!
показать весь комментарий
19.10.2024 21:05 Ответить
І оон і так звана українська влада зганьбилися по самі помідори. Хто буде щось давати цим "сиротам"?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:05 Ответить
В Секторі Газа де процвітала терористична організація Хамаз працювало і отримувало зарплату 15 000 співробітників ООН. Багато з них були членами Хамазу. Ще більше отримувало оонівську пенсію після 15 років роботи на ООН... За що десятиліттями платила світова спільнота в Секторі Газа? А таких "секторів" на планеті багато... І тут виникають крамольні думки - чи не є ООН замаскованим "спонсором тероризму"?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:08 Ответить
Просто деградували. А на початку існування в Кореї воювали війська ООН проти Кімів, китайців і СРСР.

А тепер ООН перетворилися на збори високооплачуваних балакунів, на яких всім плювати.
показать весь комментарий
19.10.2024 21:16 Ответить
Візміть у Хамаса.
показать весь комментарий
19.10.2024 21:14 Ответить
Вже в ООН нічого не лишилося шо вкрасти ?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:16 Ответить
Ооно здулося
показать весь комментарий
19.10.2024 21:17 Ответить
НУ ТОДІ МИ ЙДЕМО ДО ВАС !)
показать весь комментарий
19.10.2024 21:19 Ответить
Готівка? Було в 22р. І то, за принципом !хто встиг той і з'їв.
показать весь комментарий
19.10.2024 21:20 Ответить
Просто Ермак по настоящему ещё не развернулся.
показать весь комментарий
19.10.2024 21:26 Ответить
Ви взагалі не повинні нічого отримувати. Довбані дармоїди, нікчеми та педики.
показать весь комментарий
19.10.2024 21:31 Ответить
А ООН - это что ? Кому помогло это ООН , хоть в каком то конфликте? Не пора ли это гамНОО отправить на свалку истории ?
показать весь комментарий
19.10.2024 21:37 Ответить
Корее только кое-как отбросили Кима с китайцами и СССР, когда те почти всю територию захватили. Но это было очень давно.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:10 Ответить
Головне на що ви ці ресурси витрачаєте, щоб в КНДР не вмерли зголоду і могли воювати за орків, тому ви поставляєте туди зернові.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:42 Ответить
Зате на Хамас ресурси є.
показать весь комментарий
20.10.2024 01:18 Ответить
До 40% помощи украинскими чиновниками разворовывается. Об этом все прекрасно знают.
показать весь комментарий
20.10.2024 01:28 Ответить
Факт незаперечний: Демократія всралася перед карликом путіним. Захід маючи 40-кратну економічну перевагу над росією тотально програв військово. Не може виробити і 300 тис снарядів тоді як росія робить 3 000 000. Але якщо цивілізація дійшла до того, що 8 мдрд. не може справитись з одним карликом, то може всі ці Шекспіри, Арістотелі, Да Вінчі творили даром? І наша цивілізація ніц не варта. Нехай тоді дійсно вона згине у ядерній війні і тоді може через 1 000 000 років повстане інша. Мудріша
показать весь комментарий
20.10.2024 08:58 Ответить
 
 