В Запорожье во время конфликта между работником ТЦК и прохожим раздался выстрел, - областной ТЦК

В Запорожье назначено служебное расследование из-за конфликта между работником ТЦК и прохожим, во время которого военный сделал предупредительный выстрел вверх.

Об этом в Фейсбуке сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Коммунарском районе между военнослужащими ТЦК и СП, которые совместно с представителями Национальной полиции Украины проводили мероприятия оповещения, и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

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Военнослужащие Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Гражданин военно-учетного документа не имел. Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина вместо выполнения законного требования начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь.

Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил об осуществлении им выстрела и сделал выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренных в этих случаях.

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Сейчас назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

Еще раз напоминаем: согласно постановлению Кабинета Министров №560 от 16.05.2024 г., военно-учетные документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.

Какие именно документы нужно иметь при себе: