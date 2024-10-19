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В Запорожье во время конфликта между работником ТЦК и прохожим раздался выстрел, - областной ТЦК

Пістолет

В Запорожье назначено служебное расследование из-за конфликта между работником ТЦК и прохожим, во время которого военный сделал предупредительный выстрел вверх.

Об этом в Фейсбуке сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Коммунарском районе между военнослужащими ТЦК и СП, которые совместно с представителями Национальной полиции Украины проводили мероприятия оповещения, и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

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Военнослужащие Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Гражданин военно-учетного документа не имел. Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина вместо выполнения законного требования начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь.

Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил об осуществлении им выстрела и сделал выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренных в этих случаях.

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Сейчас назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

Еще раз напоминаем: согласно постановлению Кабинета Министров №560 от 16.05.2024 г., военно-учетные документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы.

Какие именно документы нужно иметь при себе:

  • для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов - военный билет", - сообщили в ТЦК.

Автор: 

Запорожье (2679) конфликт (839) ТЦК (606)


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Топ комментарии
+34

Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних.
Чоловік, замість виконання законної вимоги...
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19.10.2024 22:43 Ответить
+31
Сьогодні в Тернополі працівники ТЦК вбили людину, переїхавши її машиною.
Три дня тому, працівники ТЦК вбили пенсіонерку у Волинський області, переїхавши її своїм бусом, коли гналися за "ухилянтом".
Таке відчуття, що завдання працівників ТЦК вбивати громадян .
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19.10.2024 22:48 Ответить
+26
по новому протоколу перед врученням повістки виконується салют.
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19.10.2024 22:44 Ответить
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Не рви сраку,яка різниця,як називається,все одно ухилянти ПІДАРИ!
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20.10.2024 21:18 Ответить
Різниця приблизно така як між гонораром та гонореєю. Воєнний стан це стан війни, а військовий стан це коли війскові перебирають на себе функції органів виконавчої влади, хоча я вже сумніваюся який у нас стан.
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21.10.2024 08:27 Ответить
Хотів вимахнутися, але як «стан» називається так і не вивчив
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20.10.2024 09:47 Ответить
Оголтєлиє бойвоики пенсійного віку, хтіли завадити представнику групи оповіщення виконати дії з соціальної підтримки громадянина.

А взагалі то пздць звісно, ТЦК забули кто у нас ворог і по кому стріляти тре?
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20.10.2024 09:14 Ответить
Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги

Ви як вже брешете, то хоч тексти свої вичітуйте. До речі Комунарівські ТЦК в нас самі відбиті.
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20.10.2024 09:23 Ответить
Воу воу, Цензор, ріскуєте присісти за поширення ІПСО ))))
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20.10.2024 09:46 Ответить
Мені одному здається, що "проїхати добровільно" означає, що ти можеш відмовитися? Як можна відмовившись від ПРОПОЗИЦІЇ, порушити ВИМОГУ?????? Це якщо дівчина відхиляється пропозицію вийти заміж, то вона порушує вимогу, так? Ну це вже вибачте оруеллівщина, жах просто.
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21.10.2024 17:14 Ответить
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