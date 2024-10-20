Правоохранители дадут оценку действиям Почаевского горсовета, который оспаривает возвращение государству зданий Лавры, - председатель ОВА Негода

Руководитель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода обратился к правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности городского головы Почаева и других должностных лиц громады в связи с обжалованием ими судебного решения о возвращении государству комплекса зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры.

Об этом глава ОВА сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В медиа области вышли публикации о том, что Почаевский городской совет и Московская церковь в Украине, которая работает под брендом УПЦ (МП), подали апелляционные жалобы на решение суда, который вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры в Почаеве.

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В ОВА был приглашен городской голова Василий Бойко, который ранее лично подписал апелляционную жалобу, став на позицию УПЦ (МП).

По предварительной информации во многих действиях должностных лиц городского совета и исполкома, предшествовавших подаче апелляции, есть признаки нарушения законодательства.

Я обратился в правоохранительные органы дать правовую оценку деятельности городского головы и других должностных лиц в части принятых ими решений, в т.ч. городского совета. Начальнику Кременецкого РОА поручено усилить контроль за деятельностью ОМС Почаевской ТГ", - рассказал Негода.