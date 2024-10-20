Правоохранители дадут оценку действиям Почаевского горсовета, который оспаривает возвращение государству зданий Лавры, - председатель ОВА Негода
Руководитель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода обратился к правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности городского головы Почаева и других должностных лиц громады в связи с обжалованием ими судебного решения о возвращении государству комплекса зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры.
Об этом глава ОВА сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"В медиа области вышли публикации о том, что Почаевский городской совет и Московская церковь в Украине, которая работает под брендом УПЦ (МП), подали апелляционные жалобы на решение суда, который вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской лавры в Почаеве.
В ОВА был приглашен городской голова Василий Бойко, который ранее лично подписал апелляционную жалобу, став на позицию УПЦ (МП).
По предварительной информации во многих действиях должностных лиц городского совета и исполкома, предшествовавших подаче апелляции, есть признаки нарушения законодательства.
Я обратился в правоохранительные органы дать правовую оценку деятельности городского головы и других должностных лиц в части принятых ими решений, в т.ч. городского совета. Начальнику Кременецкого РОА поручено усилить контроль за деятельностью ОМС Почаевской ТГ", - рассказал Негода.
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Голову до криміналу.
Таким чином в москальської псевдо-церкви свого майна в Україні майже не має.
Конфісковувати не має чого - просто потрібно виганяти кацапів-''фсб'' в рясах.
Щось мелькнуло сьогодні, що й в Лаврі Київській мокши службу правлять..
Бойко Василь Сергійович.
Балотування
2020
Почаївська міська громада - голова, 2020: https://www.chesno.org/party/1991/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Нічого вони не зроблять. А оцінку хай почеплять на дверях службового туалету голови Тернопільської ОВА.
Треба з міськрадою працювати. Неформально поспілкуватися з депутатами, щоб відкликали це рішення. А якщо впруться, то зробити відповідні оргвисновки і добиватися відсторонення від займаної посади міського голови.
Це цілком по силах обласній владі. А якщо цього не відбудеться, то це просто небажання, або невміння працювати. Тоді треба гнати саму ОВА під три чорти.
А якщо врахувати що .ацапята грошенят підкинули, то це лише факт .