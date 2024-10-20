США выделят $20 млрд Украине в рамках помощи G7 из замороженных активов РФ, - Financial Times
США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов. Эти средства будут выделены в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Издание отметило, что переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в США, помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.
Страны "Большой семерки" уже несколько месяцев ведут переговоры по структуре кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного в июне, причем до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся обездвиженными по меньшей мере на три года.
Но в пятницу американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, составляющую около 20 млрд долларов.
По их словам, это станет возможным, даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС - условие, на котором настаивает Вашингтон.
По словам двух анонимных собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.
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