РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости
2 194 12

США выделят $20 млрд Украине в рамках помощи G7 из замороженных активов РФ, - Financial Times

Долар

США готовы предоставить Украине до 20 млрд долларов. Эти средства будут выделены в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отметило, что переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, осознавая, что в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в США, помощь Вашингтона Украине может быть прекращена.

Читайте: $50 млрд от замороженных активов РФ – это не замена репараций, - Зеленский

Страны "Большой семерки" уже несколько месяцев ведут переговоры по структуре кредита в размере 50 млрд долларов, согласованного в июне, причем до недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС не смог гарантировать, что российские активы останутся обездвиженными по меньшей мере на три года.

Но в пятницу американские чиновники сообщили своим коллегам из G7, что Вашингтон предоставит полную первоначальную сумму, составляющую около 20 млрд долларов.

По их словам, это станет возможным, даже если ЕС не удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на продление санкций ЕС - условие, на котором настаивает Вашингтон.

Также читайте: МВФ выделил Украине в поддержку бюджета транш на $1,1 млрд

По словам двух анонимных собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.

Автор: 

G7 (844) кредит (2378) США (27118) замороженные активы (295)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.
показать весь комментарий
20.10.2024 00:48 Ответить
+3
Нужно всем в том числе Зеленскому заткнуться насчет переговоров. Потому что все боятся что переговоры ето снятие санкций а значит и разморозка заблокированных активов Сосии. Поетому ***** так добивается переговоров не так чтобы закончить войну а чтобы посеять смуту и сомнения в рядах наших и так сцыкливых союзников
показать весь комментарий
20.10.2024 00:59 Ответить
+2
США готові надати Україні систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?

THAAD є однією з ************* і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США.

показать весь комментарий
20.10.2024 00:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США готові надати Україні систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?

THAAD є однією з ************* і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США.

показать весь комментарий
20.10.2024 00:45 Ответить
THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Він здатний знищувати цілі шляхом прямого зіткнення, ефективно вражаючи балістичні ракети на висоті від 40 до 150 кілометрів і на відстані до 200 км.
показать весь комментарий
20.10.2024 00:48 Ответить
Існуючі та перспективні експлуатанти

ОАЕ - у червні 2016 року дві батареї комплексу THAAD отримали збройні сили Об'єднаних Арабських Еміратів.
Республіка Корея - в 2017 році батареї комплексу THAAD розміщені в Південній Кореї.
Японія - розміщення батареї комплексу THAAD на одному з Японських островів.
Королівство Саудівська Аравія: 44 пускові установки і 360 ракет, а також 16 пунктів управління і сім радарів на суму 15 мільярдів доларів. (2017 рік)
показать весь комментарий
20.10.2024 00:54 Ответить
Сполучені Штати заявили, що розгорнуть передову протиракетну систему і відправлять близько 100 солдатів для її обслуговування до Ізраїлю, свого ключового союзника. Пентагон 13 жовтня уточнив, що йдеться про систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
показать весь комментарий
20.10.2024 00:55 Ответить
Хороша система.

А кацапи носяться зі своїм "с-500" як з писаною торбою....
показать весь комментарий
20.10.2024 00:59 Ответить
Тільки от в кацапів с-500 є, а в нас THAAD нема.
показать весь комментарий
20.10.2024 01:07 Ответить
Нам би мінометів побільше...
показать весь комментарий
20.10.2024 01:42 Ответить
Нужно всем в том числе Зеленскому заткнуться насчет переговоров. Потому что все боятся что переговоры ето снятие санкций а значит и разморозка заблокированных активов Сосии. Поетому ***** так добивается переговоров не так чтобы закончить войну а чтобы посеять смуту и сомнения в рядах наших и так сцыкливых союзников
показать весь комментарий
20.10.2024 00:59 Ответить
Плохо что партнеры уже начали расплачиваться законными деньгами украинцев.
показать весь комментарий
20.10.2024 01:09 Ответить
Ти читати вмієш?
показать весь комментарий
20.10.2024 02:21 Ответить
Інваліди потирають руки
показать весь комментарий
20.10.2024 07:00 Ответить
а цього вистачить
для виплат пенсій інвалідам:
прокурорам,радникам ОП,керівникам пенсійного фонду,ментам..????
показать весь комментарий
20.10.2024 11:46 Ответить
 
 