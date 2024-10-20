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40 тысяч детей учатся в украинских школах онлайн, находясь в оккупации, - Минобразования

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова

40 тыс. детей, которые живут на оккупированной территории учатся онлайн.

Об этом заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у чиновницы МОН, сколько детей физически находится на временно оккупированной территории и учится в украинской системе образования.

"Это более 40 тысяч детей. Отличие от временной оккупации 2014 года в том, что наши так называемые "давно оккупированные" территории не имеют этих институциональных учебных заведений, и отследить тех детей сейчас в нашей системе образования крайне трудно. А на территориях, оккупированных после 2022 года, есть учебные заведения, которые переехали физически, но юридически числятся, где и были.

Например, школа из Энергодара работает виртуально в Киеве, занятия ведут дистанционно. И часть детей из школы разбросана по Украине, часть за границей. И те, кто находится в оккупированном Энергодаре", - ответила Кузьмичева.

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"Для этих детей внесены изменения в положение об индивидуальной форме образования. В частности в части педагогического патронажа, и для ребенка по этой форме учитель строит индивидуальный график обучения, что позволяет подстраивать его под потребности ребенка.

В педагогическом патронаже работа учителя оплачивается по-другому. В обычных условиях учитель получает зарплату за класс, нагрузку класса. А здесь идет расчет и начисление часов в привязке к ребенку. Если у нас 5 детей на педагогическом патронаже в начальной школе, то обучение этих 5 детей равно 20 часам. А это - больше ставки. Потому что ставка - это 18 часов.

Это позволяет использовать нагрузку учителя более прицельно, чтобы он работал с отдельными категориями детей. Чтобы эти категории отдельно оплачивались и учитывались в формуле образовательной субвенции. Раньше это было как дополнительная нагрузка. Поэтому школы неохотно открывали экстернат, например, потому что оплата за него является минимальной.

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Так же как украиноведческий компонент для детей за рубежом. Он дополнительно не оплачивался. Но дети, которые учатся за рубежом должны учитываться отдельно. Как и дети с временно оккупированных территорий. И это важно для сохранения связи, как на ВОТ так и для детей за рубежом", - добавила Кузьмичева.

Автор: 

оккупация (10193) школа (3020) Минобразования (1739) обучение (536)


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Топ комментарии
+12
Їбанута тварина просто... Завтра у всіх школах Енергодару буде шмон і дітей допитуватимуть на предмет хто вчиться з дому у хахлов.
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20.10.2024 02:01 Ответить
+6
А когось з батьків можуть і на підвал відправити.
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20.10.2024 02:06 Ответить
+5
Ідіоти! Навіщо про це писати!
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20.10.2024 03:43 Ответить
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Їбанута тварина просто... Завтра у всіх школах Енергодару буде шмон і дітей допитуватимуть на предмет хто вчиться з дому у хахлов.
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20.10.2024 02:01 Ответить
А когось з батьків можуть і на підвал відправити.
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20.10.2024 02:06 Ответить
тут їбанута не стільки ця істота на фото, скільки тупорилі журналісти.
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20.10.2024 09:23 Ответить
вона написала про ставки...їх хтось отримує, попри те, що діти розкидані і тут і за кордоном, і в окупації...
і докупи ці цифри не зведе ніхто, окрім ставок, канєшно...
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20.10.2024 09:58 Ответить
Після такої заяви її мають звільнити, але якщо вона своя серед "янєлохівЗє" то нічого їй не буде.
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20.10.2024 09:59 Ответить
Нахера детям из Энергодара это надо?
С 16 - го года у нас признают аттестаты с ВОТ.
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20.10.2024 10:24 Ответить
зараз їм видають уже чисто русняві атестати
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23.10.2024 15:26 Ответить
це доклад у фсб , зе-влада з трусів вискакує вислужитись
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20.10.2024 03:25 Ответить
Ідіоти! Навіщо про це писати!
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20.10.2024 03:43 Ответить
авжеж...так що ніхто не постраждає, окрім бюджета
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20.10.2024 09:59 Ответить
пиар, це таке... Життя 40 000 дітлахив та їх батьків зелених покидьків не хвилює, як і тупорилих журналістив. На новорічні свят, як завжди - ялиночка і рейтинг СМІ.
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20.10.2024 09:28 Ответить
Не, ну вы правда думаете что дети одновременно в двух школах учатся? Дневной кацапской и вечерней украинской.
Мой семейный врач за меня лет 6 зарплату получает. Я его один раз видел, когда договор заключали. Как он пел.
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20.10.2024 10:29 Ответить
А скільки на "сімейних посередниках" "мертвих душ" навіть уявити важко...
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20.10.2024 11:04 Ответить
Зелені довбні і тут облажалися зі своїм тупим піаром.
Гарні справи потрібно робити тихо.
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20.10.2024 04:31 Ответить
це не облажались, ще ДОПОВІЛИ ФСБ
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20.10.2024 09:17 Ответить
Странно, что личные данные учащихся не раскрыли.
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20.10.2024 08:50 Ответить
Дякувати великому ЗЕ за їх ******* дитинство.
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20.10.2024 11:13 Ответить
 
 