40 тысяч детей учатся в украинских школах онлайн, находясь в оккупации, - Минобразования
40 тыс. детей, которые живут на оккупированной территории учатся онлайн.
Об этом заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у чиновницы МОН, сколько детей физически находится на временно оккупированной территории и учится в украинской системе образования.
"Это более 40 тысяч детей. Отличие от временной оккупации 2014 года в том, что наши так называемые "давно оккупированные" территории не имеют этих институциональных учебных заведений, и отследить тех детей сейчас в нашей системе образования крайне трудно. А на территориях, оккупированных после 2022 года, есть учебные заведения, которые переехали физически, но юридически числятся, где и были.
Например, школа из Энергодара работает виртуально в Киеве, занятия ведут дистанционно. И часть детей из школы разбросана по Украине, часть за границей. И те, кто находится в оккупированном Энергодаре", - ответила Кузьмичева.
"Для этих детей внесены изменения в положение об индивидуальной форме образования. В частности в части педагогического патронажа, и для ребенка по этой форме учитель строит индивидуальный график обучения, что позволяет подстраивать его под потребности ребенка.
В педагогическом патронаже работа учителя оплачивается по-другому. В обычных условиях учитель получает зарплату за класс, нагрузку класса. А здесь идет расчет и начисление часов в привязке к ребенку. Если у нас 5 детей на педагогическом патронаже в начальной школе, то обучение этих 5 детей равно 20 часам. А это - больше ставки. Потому что ставка - это 18 часов.
Это позволяет использовать нагрузку учителя более прицельно, чтобы он работал с отдельными категориями детей. Чтобы эти категории отдельно оплачивались и учитывались в формуле образовательной субвенции. Раньше это было как дополнительная нагрузка. Поэтому школы неохотно открывали экстернат, например, потому что оплата за него является минимальной.
Так же как украиноведческий компонент для детей за рубежом. Он дополнительно не оплачивался. Но дети, которые учатся за рубежом должны учитываться отдельно. Как и дети с временно оккупированных территорий. И это важно для сохранения связи, как на ВОТ так и для детей за рубежом", - добавила Кузьмичева.
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і докупи ці цифри не зведе ніхто, окрім ставок, канєшно...
С 16 - го года у нас признают аттестаты с ВОТ.
Мой семейный врач за меня лет 6 зарплату получает. Я его один раз видел, когда договор заключали. Как он пел.
Гарні справи потрібно робити тихо.