40 тысяч детей учатся в украинских школах онлайн, находясь в оккупации, - Минобразования

40 тыс. детей, которые живут на оккупированной территории учатся онлайн.

Об этом заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у чиновницы МОН, сколько детей физически находится на временно оккупированной территории и учится в украинской системе образования.

"Это более 40 тысяч детей. Отличие от временной оккупации 2014 года в том, что наши так называемые "давно оккупированные" территории не имеют этих институциональных учебных заведений, и отследить тех детей сейчас в нашей системе образования крайне трудно. А на территориях, оккупированных после 2022 года, есть учебные заведения, которые переехали физически, но юридически числятся, где и были.

Например, школа из Энергодара работает виртуально в Киеве, занятия ведут дистанционно. И часть детей из школы разбросана по Украине, часть за границей. И те, кто находится в оккупированном Энергодаре", - ответила Кузьмичева.

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"Для этих детей внесены изменения в положение об индивидуальной форме образования. В частности в части педагогического патронажа, и для ребенка по этой форме учитель строит индивидуальный график обучения, что позволяет подстраивать его под потребности ребенка.

В педагогическом патронаже работа учителя оплачивается по-другому. В обычных условиях учитель получает зарплату за класс, нагрузку класса. А здесь идет расчет и начисление часов в привязке к ребенку. Если у нас 5 детей на педагогическом патронаже в начальной школе, то обучение этих 5 детей равно 20 часам. А это - больше ставки. Потому что ставка - это 18 часов.

Это позволяет использовать нагрузку учителя более прицельно, чтобы он работал с отдельными категориями детей. Чтобы эти категории отдельно оплачивались и учитывались в формуле образовательной субвенции. Раньше это было как дополнительная нагрузка. Поэтому школы неохотно открывали экстернат, например, потому что оплата за него является минимальной.

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Так же как украиноведческий компонент для детей за рубежом. Он дополнительно не оплачивался. Но дети, которые учатся за рубежом должны учитываться отдельно. Как и дети с временно оккупированных территорий. И это важно для сохранения связи, как на ВОТ так и для детей за рубежом", - добавила Кузьмичева.