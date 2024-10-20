РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости
1 097 9

ЕС в конце октября оценит прогресс Украины на пути к членству, - посол Матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова

Еврокомиссия 30 октября обнародует ежегодную оценку прогресса стран, претендующих на членство в ЕС, в частности Украины.

Об этом в интервью "Суспільному" сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС потратил около 15 миллионов евро для поддержки почти 150 средств массовой информации (СМИ), которые занимаются проверкой фактов (fact-checking).

Также читайте: Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волынской трагедии, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

"Я думаю, что в Украине, конечно, особая ситуация, потому что денег мало. Вы ведете войну, и это стоит много жизней, а также денег. Поэтому Европейский Союз является одним из тех, кто решительно поддерживает независимые СМИ", - сказала посол.

Матернова рассказала, что лично участвовала в семинарах для региональных медиа, где обучают журналистов. По ее словам, независимые СМИ и их поддержка играют фундаментальную роль в процессе евроинтеграции Украины.

"И в этом отношении я просто хочу объявить, что 30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения. Это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС. Оценивать будут и Украину", - рассказала посолка.

Автор: 

членство в ЕС (1057) Матернова Екатерина (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай оцінять інвалідні пенсії прокурорів і о*уїють
показать весь комментарий
20.10.2024 02:17 Ответить
Прогрес напряму повязаний з зарплатою чиновників - чим вища у них зарплата тим менша мотивація до реформ і тим вища мотивація до корупційних доходів і будування схем для обдирання населення. Мрія кожного корумпованого "зеленого" чиновника накрасти на "забезпечену еміграцію" і не бачити більше тих кого обікрав...
показать весь комментарий
20.10.2024 05:26 Ответить
Не думаю, що ви праві.
Саме реформи, насправді не задумувались як посилення держави, а задумувались і проведені з єдиною метою, зробити Україну колосом на глиняних ногах, щалежною і не стійкою у всіх сферах, розбалансованою і щ розпорошеною системую управління держави.
Петро Олексійвич провів перші 140 реформ, зелені вже - 1140, висунутих нам всіма кому не лінь, як каже желєзняк «маяки» аби отримати то одно то інше, але ці маяки і реформи розбили о риф війни і посадили наш чудовий фрегат Україна на мілину, де ху#ло нас і підстеріг.

То, що зараз відбувається це і є прямий результат цих реформ! І нічого іншого!
показать весь комментарий
20.10.2024 09:01 Ответить
Поговорили і розійшлися
показать весь комментарий
20.10.2024 07:45 Ответить
А коли в нас була проукраїнська влада?
Я такого не пом'ятаю взагалі.
Її не було ніколи!
показать весь комментарий
20.10.2024 09:03 Ответить
Хто всі ці оцінювачі?
Може час оцінювати не «прогрес» України, а «терністий путь» до Європи, який європейці постійно переривають перед нами?
Дивуюсь тому наскільки деградувала влада в Європі, щоб настільки бути безвідповідальною, вибірковою і нечесною по відношенню до України.
показать весь комментарий
20.10.2024 08:53 Ответить
Випадково прочитав "ЄС наприкинці життя оцінить прогрес України..."
показать весь комментарий
20.10.2024 09:54 Ответить
 
 