ЕС в конце октября оценит прогресс Украины на пути к членству, - посол Матернова

Еврокомиссия 30 октября обнародует ежегодную оценку прогресса стран, претендующих на членство в ЕС, в частности Украины.

Об этом в интервью "Суспільному" сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС потратил около 15 миллионов евро для поддержки почти 150 средств массовой информации (СМИ), которые занимаются проверкой фактов (fact-checking).

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"Я думаю, что в Украине, конечно, особая ситуация, потому что денег мало. Вы ведете войну, и это стоит много жизней, а также денег. Поэтому Европейский Союз является одним из тех, кто решительно поддерживает независимые СМИ", - сказала посол.

Матернова рассказала, что лично участвовала в семинарах для региональных медиа, где обучают журналистов. По ее словам, независимые СМИ и их поддержка играют фундаментальную роль в процессе евроинтеграции Украины.