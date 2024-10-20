ЕС в конце октября оценит прогресс Украины на пути к членству, - посол Матернова
Еврокомиссия 30 октября обнародует ежегодную оценку прогресса стран, претендующих на членство в ЕС, в частности Украины.
Об этом в интервью "Суспільному" сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС потратил около 15 миллионов евро для поддержки почти 150 средств массовой информации (СМИ), которые занимаются проверкой фактов (fact-checking).
"Я думаю, что в Украине, конечно, особая ситуация, потому что денег мало. Вы ведете войну, и это стоит много жизней, а также денег. Поэтому Европейский Союз является одним из тех, кто решительно поддерживает независимые СМИ", - сказала посол.
Матернова рассказала, что лично участвовала в семинарах для региональных медиа, где обучают журналистов. По ее словам, независимые СМИ и их поддержка играют фундаментальную роль в процессе евроинтеграции Украины.
"И в этом отношении я просто хочу объявить, что 30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения. Это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС. Оценивать будут и Украину", - рассказала посолка.
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Саме реформи, насправді не задумувались як посилення держави, а задумувались і проведені з єдиною метою, зробити Україну колосом на глиняних ногах, щалежною і не стійкою у всіх сферах, розбалансованою і щ розпорошеною системую управління держави.
Петро Олексійвич провів перші 140 реформ, зелені вже - 1140, висунутих нам всіма кому не лінь, як каже желєзняк «маяки» аби отримати то одно то інше, але ці маяки і реформи розбили о риф війни і посадили наш чудовий фрегат Україна на мілину, де ху#ло нас і підстеріг.
То, що зараз відбувається це і є прямий результат цих реформ! І нічого іншого!
Я такого не пом'ятаю взагалі.
Її не було ніколи!
Може час оцінювати не «прогрес» України, а «терністий путь» до Європи, який європейці постійно переривають перед нами?
Дивуюсь тому наскільки деградувала влада в Європі, щоб настільки бути безвідповідальною, вибірковою і нечесною по відношенню до України.