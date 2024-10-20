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Новости Война
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Вопрос разрешения Украине на удары вглубь РФ не будет решен до выборов в США, - Le Monde

Дозвіл США на удари по РФ

В пятницу, 18 октября 2024 года, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Берлине не смогли прийти к согласию относительно разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории РФ.

Об этом сообщило французское издание Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как заверили источники издания, вопрос разрешения нанесения ударов вглубь территории России оружием, которое Украине передают союзники, является одним из давних требований Украины.

США и Германия отказываются идти по этому пути, чтобы ограничить риск эскалации конфликта, в то время как Великобритания и Франция более открыты к этой идее.

Также читайте: Предоставление Украине именно сейчас разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ поможет предотвратить продвижение российских войск и захват территорий, - Сибига

"Вопрос остался нерешенным в пятницу и не будет решен до выборов в США. Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних только глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины", - говорится в публикации издания

Автор: 

разрешение (150) россия (96169) США (27131)


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Топ комментарии
+5
Вже і британці проти. Мабуть Байден переконав, що росію треба захистити, бо вона як мальчик в трусиках
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20.10.2024 13:12 Ответить
+4
"Дозвіл"? У кацапів ядерних боєголовок більше, ніж у США. Їм нічий дозвіл не потрібен. Хіба що для збереження вигідного партнерства кацапи дослухаються до Китаю.

США були і є "світовим поліцейським" лише там, де нема кацапських інтересів, заради яких кацапи готові воювати. Якби тварюка мілошевіч зі своїм караджичем чинили звірства не у 90-х, а в середині 2000-х, не було б і тих операцій НАТО, коли "бамбілі югославію".

Ядерну державу неможливо ні до чого змусити, КНДР це яскраво демонструє. Це відповідь тим, хто скаже, що нас змусити віддати ядерну зброю. До речі, на нас тиснула і росія і віддали її саме росії. А могли б не віддавати або віддати взамін членства в НАТО, але ж постсовкові громадяни були проти НАТО, ось і маємо тепер.
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20.10.2024 13:36 Ответить
+3
Кожен раз коли це озвучується, я так і чую з вуст чиновників США та Німеччини « путін, бомби Україну, ми тобі дозволяємо і навіть заохочуємо!»
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20.10.2024 13:10 Ответить
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"Дозвіл"? У кацапів ядерних боєголовок більше, ніж у США. Їм нічий дозвіл не потрібен. Хіба що для збереження вигідного партнерства кацапи дослухаються до Китаю.

США були і є "світовим поліцейським" лише там, де нема кацапських інтересів, заради яких кацапи готові воювати. Якби тварюка мілошевіч зі своїм караджичем чинили звірства не у 90-х, а в середині 2000-х, не було б і тих операцій НАТО, коли "бамбілі югославію".

Ядерну державу неможливо ні до чого змусити, КНДР це яскраво демонструє. Це відповідь тим, хто скаже, що нас змусити віддати ядерну зброю. До речі, на нас тиснула і росія і віддали її саме росії. А могли б не віддавати або віддати взамін членства в НАТО, але ж постсовкові громадяни були проти НАТО, ось і маємо тепер.
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20.10.2024 13:36 Ответить
Тиснули і ті, і інші. І ми віддали ядерні боєголовки саме росії.
Для Заходу ми тоді були такою самою "росією", як будь-яка колишня республіка срср. Результати українських голосувань це підтверджували, чи нагадати, скільки набирав Симоненко і його компартія, скільки набирала конотопська відьма, Кравчук, регіонали, соціалісти? Через 2 роки після "Помаранчевої революції" хто віддав парламентську більшість проросійським силам? Хто блокував Верховну Раду з антинатівськими гаслами, хто блокував натівські навчання в Севастополі?

Захід завжди турбувала саме кількість ядерних держав, бо з кожною треба якось співіснувати і намагатись домовитись, краще співіснувати з, умовно кажучи, одною скаженою собакою, ніж з двома, і неможливо ту скажену собаку знищити, бо вона може відповісти ядерною зброєю і завдати тобі великої шкоди. На жаль, таке життя.
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20.10.2024 14:01 Ответить
Послухайте інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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20.10.2024 16:44 Ответить
на нас тиснули сша і яз віддали росії по вказівці сша. Росія тоді пусте місце була і ніхто б нічого їй не віддав би, як би не кляте сша.
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20.10.2024 16:27 Ответить
Ні пане, ніяке США на нас не тиснули, Україна ще задовго до підписання "Будапештськогог меморандуму" вирішили стати безядерною державою з подачі кацапів тодлішнім комуністам. А "Бу3дапештський меморандум" - то виконання рішення Верховної Ради України і не виставляйте тут брехню, що на нас тиснули США. Якщо сказати простою мовою, то це ми таким чином отримали розписку, що віддали ядерну зброю, стратегнічні літаки і ракети росії, а США і Великобританію запросили як понятих( коли Ви займаєте чи віддаєте свої гроші). Найдіть хоч одщин документ, де США вимагали пе5редати ядерну зброю росії. Послухайте інтервю Костенко, який був в цій темі і розповів все про передачу ядерної зброю ворогу.

14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
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20.10.2024 16:54 Ответить
ще один тиче якесь нікчемне інтервю ноунейма пенса костенка.
Вам на лахті добре хоч платять за цю маячню?? а послухати інтервю клінтона де він кається, що шантажував Україну за роззброєння вам релігія на лахті не дозволяє? чи зарплата у кацапів за розповсюдження наративів "тупі хохли самі себе роззброїли"? питання в тому що повірити може цьому або ідіот або кацап. То ти хто з них?
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20.10.2024 17:02 Ответить
Пригальмуй, не ображай люддей, знаток фейків. Мало що там каже Клінтон, є документи, які кажуть, що Україна сама віддала ядерну зброю і не США, а найбільшому і найстарішому ворогу - московії, яка у 1721 році, вкравши нашу назву і історію, назвалася росією. Костенко відомий у своїй діяльності, бо якраз він очолював комісію від України. Я думаю, що Ви прослухали його інтервю? Також думаю, що прочитали сам "Будапештський меморандум"? Від лахти мабуть працюєте Ви, я виклав документ про відмову України від ядерної зброї на користь росії, відмовившись цю зброю передати США, навіть за великі гроші і гарантію вступу до НАТО.
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20.10.2024 17:35 Ответить
зробили те, що примусили сша. Україна сама по собі не бігала і не волала "заберіть цю кляту зброю, бо перечіпляємося через неї". Зробили те, що примусили сша, навіть не росія. Україна підписла, що їй дядя сем сказав, будь він неладен.
А загалом я дивуюся як твої куратори тобі кошти платять за таку бездарну маячню
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20.10.2024 18:27 Ответить
Я думаю, що пан послухав інтервю пана Костенка, який був керівником комісії від України? А ще я повторюся і як юрист, який вміє читати документи, а не слухи бабуль і Gen, а те, що наша держава почала роззброюватися за кілька років до Будапештського меморандуму. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. То де тут примус США? Чи можливо я щось пропустив, коли США була членом СНД?
Пізніше, 14.01.1994 року ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні, де президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум.
Не ганьбіться, читайте документи і коментуйте їх так, як вони написані і про що там йдеться мова, а не те, що Вам хтось наплів.
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20.10.2024 22:11 Ответить
я не читав сміття що писав анатолий і сміття що пише поділля. Але коли тебе посадять, почитаю з задоволенням, чи змінилися твої думки щодо держ. устрою
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20.10.2024 23:43 Ответить
Подивися на дату його реєстрації, - 19.10.24. Це черговий кацапський троль, який зареєструвався, щоб каламутити воду.
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20.10.2024 18:19 Ответить
А що реєстрація грає роль, а не сказане? Мабуть клініка, хоча я Вам особисто під іншою новиною написав, що перейшов на новий нік, а на форумі я з 2018 року.
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20.10.2024 22:03 Ответить
Підозрюю , що "за" був тільки британець , яка там може бути згода ?
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20.10.2024 13:09 Ответить
Вже і британці проти. Мабуть Байден переконав, що росію треба захистити, бо вона як мальчик в трусиках
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20.10.2024 13:12 Ответить
Кожен раз коли це озвучується, я так і чую з вуст чиновників США та Німеччини « путін, бомби Україну, ми тобі дозволяємо і навіть заохочуємо!»
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20.10.2024 13:10 Ответить
Прожигатели жизней: слуги подарили Москве драгоценное время, но подставились с планом победы
https://www.youtube.com/watch?v=bGDYT27uD3E
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20.10.2024 13:12 Ответить
Ще раз ні, пані Ларисо, кацапів захистив Боневтік Потужний, коли розміновував міння поля біля Чонгару і Азовського моря і відводив наші війська з укріплень півдня та Донецької та Луганської областей, щоб не постраждав жоден кацапчик в трусіках, побудував їх асфальтні дороги, щоб їх бронетехніка не загрузла в полях і закопав всі наші ракетні програми, які мали б бити по ворогу в глибину до 800 км., а сьогодні підбурюєте українців, що в цьому винні США і ніяк не простой мальчік від наріду 73%? Виходить, що якщо США, Англія і Франція не дадуть нам дозвіл, то ми, ракетна держава не маємо чим бити?
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20.10.2024 17:05 Ответить
Цей час дарували пуйлу всі хто очолював Україну!
Давайте будемо чесними.
Всі без виключення.
Єдиним, хто більш менш, не робив особливих дарунків путіну був кучма, але через те, що хотів самостійно власними силами і своєї родини зіжрати Україну ні з ким не поділившись.
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20.10.2024 13:18 Ответить
Щось хрюкаєте не переконливо. Підсвинок?
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20.10.2024 13:45 Ответить
В тот момент когда происходит геноцид и истребление по сути всей основы и её остатков украинства... союзники играются в выборы. Им понятное дело плевать, да и они открыто про это ляпали своими ртами. Дай бог чтобы после выборов (до которых тут ждать то осталось 3 недели), что то изменились в лучшую сторону. То что до выборов в США не будет резких действий и так понятно. Все страны, и наши союзники живут обычной мирной жизнью... и ногда поглядывая новости. Было бы безумием будоражить общество, тем что мы (та или иная страна) чуть чуть притягиваемся к войне.
До выборов осталось совсем ничего... поэтому к сожалению остаётся только ждать, и надеяться, что после этих выборов появятся яйца у кого, то в альянсе, и желательно конечно, чтобы у этой женщины - Камалы Х.
Сейчас - это просто уже финишь, то что происходит... и тают последние "детские" надежды
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20.10.2024 13:24 Ответить
Обама був, Байден був, а у Камали Г. різко виростуть яйця...

"Безумство - це точне повторення однієї і тієї ж дії, зі сподіванням на інший результат."
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20.10.2024 13:36 Ответить
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20.10.2024 13:25 Ответить
то хай сша повернуть нам нашу зброю, і ми ударимо
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20.10.2024 16:29 Ответить
Куди "ударяти" будемо? ...
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20.10.2024 18:17 Ответить
Вибори - це такии водорозділ - потім як ударим! - ракетами - яких немає
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20.10.2024 13:25 Ответить
До выборов в США можно кидаться асфальтом. 73% не дадут соврать. Пусть кидаются дальше.
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20.10.2024 13:26 Ответить
Воно вже вирішене - негативно. Заборонено. Крапка.
Трамп протисне Україну на поступки #уйлу і війна закінчиться до наступного разу.
Гарріс все залишить, як зараз, тобто воюйте, доки є люди і зброя (цікаво, у кого люди закінчаться раніше? Загальної мобілізації у кацапів досі не було, там ще є мільйони м'яса на випадок, коли у КНДР закінчаться "добровольці"). За збільшення допомоги, за зняття сцикливих обмежень вона жодного разу не виступила, .
У кого мізків, як у рибки гуппі і хто не пам'ятає однозначні висловлювання Трампа про те, як треба поводитись з росією (, , , і взагалі ) - пливіть за кацапським кораблем
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20.10.2024 13:26 Ответить
Якось за Трампа Путін не відгризав жодного метра української території. За Обами відгриз Крим і частину Донбасу, за Байдена відгриз ще частини Херсонської та Запорізької областей.
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20.10.2024 13:38 Ответить
"Путін" з великої? Отакої.
Він не відгризав і за Саркозі, і за Шредера - може, вони тому вже не його підкуплені шльондри?
І якщо Трамп такий сміливий - чому він заборонив звільняти території від кацапів з використанням "Джавелінів"? Це саме те, що він і зараз пропонує - зупинитись на поточній лінії зіткнення.

Розумію тих, хто хоче трампівського перемир'я будь-якою ціною - хочеться чкурнути за кордон, щоб не мобілізували.
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20.10.2024 14:10 Ответить
нічого хорошого
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20.10.2024 16:31 Ответить
Ну це було очевидно. Байден не хоче давати цей дозвіл зараз, бо не хоче давати Трампу прямо перед виборами зайвий привід покричати, що "Адміністрація Байден-Харріс хоче втягнути США в Третю світову". А після виборів ці крики вже ні на що не вплинуть, і тоді може й дати дозвіл. Інша справа, що цей дозвіл можна спокійно було дати ще після проміжних виборів восени 2022 року (як і далекобійні ракети), але, на жаль, Байден і його оточення - це деескалатори, які будуть до останнього тягнути, перед тим як прийняти подібне рішення.
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20.10.2024 13:58 Ответить
він нічого не дасть. Міг дати 100 разів, якщо б хотів
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20.10.2024 16:32 Ответить
після виборів... та ні, потім "треба три місяці до інавгрураціі", потім канікули, потім ще щось...
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20.10.2024 14:09 Ответить
Питання дозволу Україні на удари вглиб РФ не буде вирішене до виборів у США,Це питання не буде вирішене і після виборів у США оскільки куйло купив це невирішене американське і в "байди" і в "трамбона" питання.Не кажучи про куплене куйлом невирішене питання нанесення Україною ударів в глиб території3,14дерації у рашистського завербованого німецького агента шольца.....
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20.10.2024 14:33 Ответить
Хто б сумнівався.
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20.10.2024 14:35 Ответить
значит никогда не будет разрешения
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20.10.2024 14:53 Ответить
Всю війну розважають народ питаннями які ні на що не впливають. Відволікають від реальності.
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20.10.2024 18:30 Ответить
 
 