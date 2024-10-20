Вопрос разрешения Украине на удары вглубь РФ не будет решен до выборов в США, - Le Monde

В пятницу, 18 октября 2024 года, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Берлине не смогли прийти к согласию относительно разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории РФ.

Об этом сообщило французское издание Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как заверили источники издания, вопрос разрешения нанесения ударов вглубь территории России оружием, которое Украине передают союзники, является одним из давних требований Украины.

США и Германия отказываются идти по этому пути, чтобы ограничить риск эскалации конфликта, в то время как Великобритания и Франция более открыты к этой идее.

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"Вопрос остался нерешенным в пятницу и не будет решен до выборов в США. Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних только глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины", - говорится в публикации издания