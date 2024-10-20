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Новости
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По меньшей мере три "шахеда" за ночь зашли в Беларусь, один из них сбил ПВО, - "Беларускі Гаюн"

На територію Білорусі знову залітали «шахеди», один із них збила ППО

В ночь с 19 на 20 октября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере три российских дрона-камикадзе типа Shahed. Один из них сбила ПВО Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

По данным мониторинговый группы, первый "шахед" зашел на территорию РБ через Комарин около 00:38 и около 00:40 улетел на Припять.

Второй - залетел из Житомирской области в 01:12 и двигался в направлении Лельчиц. Однако уже через несколько минут он изменил курс и направился в сторону Мозыря.

По данным "Беларускі Гаюн", около 01:25 беспилотник был сбит силами ПВО Беларуси над Ельским районом Гомельской области. Взрыв слышали сразу в нескольких окрестных населенных пунктах.

Читайте также: Сбит 31 из 49 "Шахедов", еще 13 - локально потеряны, 2 - улетели в направлении Беларуси, - Воздушные силы

Кроме этого, мониторинговая группа отмечает, что в то время в небе над Гомельщиной находился и истребитель, который вылетел из Барановичей около 01:10 и к 02:30 вернулся на базу.

Напомним, что ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 20 октября 2024 года был сбит 31 из 49 "Шахедов", еще 13 - локально потеряны, 2 - улетели в направлении Беларуси.

Читайте также: По меньшей мере 9 "Шахедов" за ночь зашли в Беларусь, 2 из них исчезли, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Беларусь (7921) ПВО (2831) Шахед (1157)


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Цей смердючий свинарник здригнувся?
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20.10.2024 18:47 Ответить
Бульбосвинособаки..
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20.10.2024 19:03 Ответить
У Лукашенка ще не придумали легенду.
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20.10.2024 19:06 Ответить
В бульбофюрера коки міцніші чим у хфаленого НАТО. Світ догори дригом
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20.10.2024 19:07 Ответить
...а поляки бояться (збивати)
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20.10.2024 19:21 Ответить
Хто там шо "збивав" відомо лише білоруському ГШ який по прадивості одразу на другому місці після втарой арміі міра. Ну або оцей "опозиційний" гаюн має власне ППО яке бачить все що робиться над всією білоруссю...
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20.10.2024 19:20 Ответить
Під цією новиною варто згадати сцикливу "НАТУ" загалом, і сміливих в мінус першому степені пшецьких кордоноперекривальних октивіздів.
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20.10.2024 19:51 Ответить
Надо один Шахед восстановить и "случайно" уронить на Мозырский НПЗ и запастись попкорном.
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20.10.2024 20:12 Ответить
 
 