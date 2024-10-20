По меньшей мере три "шахеда" за ночь зашли в Беларусь, один из них сбил ПВО, - "Беларускі Гаюн"

В ночь с 19 на 20 октября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере три российских дрона-камикадзе типа Shahed. Один из них сбила ПВО Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

По данным мониторинговый группы, первый "шахед" зашел на территорию РБ через Комарин около 00:38 и около 00:40 улетел на Припять.

Второй - залетел из Житомирской области в 01:12 и двигался в направлении Лельчиц. Однако уже через несколько минут он изменил курс и направился в сторону Мозыря.

По данным "Беларускі Гаюн", около 01:25 беспилотник был сбит силами ПВО Беларуси над Ельским районом Гомельской области. Взрыв слышали сразу в нескольких окрестных населенных пунктах.

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Кроме этого, мониторинговая группа отмечает, что в то время в небе над Гомельщиной находился и истребитель, который вылетел из Барановичей около 01:10 и к 02:30 вернулся на базу.

Напомним, что ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 20 октября 2024 года был сбит 31 из 49 "Шахедов", еще 13 - локально потеряны, 2 - улетели в направлении Беларуси.

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