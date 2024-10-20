Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию. Свои планы бразильский лидер изменил из-за травмы головы.
Об этом пишет CNN Brasil, информирует Цензор.НЕТ.
Издание ссылаясь на медицинский бюллетень пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму голову, а именно - "резано-тупую рану в затылочной области" в результате "бытового несчастного случая".
Медики посоветовали президенту Бразилии не совершать дальних авиаперелетов.
Учитывая это, он отменил поездку в российскую Казань, где должен состояться саммит БРИКС.
Отмечается, что из-за травмы лидер Бразилии примет участие в саммите БРИКС "онлайн".
Напомним, что 18 октября диктатор РФ Владимир Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.
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Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
гострийпредмет?
P.S. Якунович справді здавався "проффесором" у порівнянні з цим недоумком. Єнакієвський хоч школу закінчив і якийся там внз.
Луснув дурня))
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
Цікаво цікаво
Травма голови в нього була, коли він хотів їхати до *****.
А тепер таке враження, що почав одужувати...
А ось гуттереш приїде пожати КРІВАВУ руку, хоча теж болен на голову
На самом деле, он видимо решил, что ну его на...фиг, слишком рискованно. Раз до ******* прилетало, то и дотуда тем более может))
Сілва або почав видужувати або.....