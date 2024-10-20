Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию. Свои планы бразильский лидер изменил из-за травмы головы.

Об этом пишет CNN Brasil, информирует Цензор.НЕТ.

Издание ссылаясь на медицинский бюллетень пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму голову, а именно - "резано-тупую рану в затылочной области" в результате "бытового несчастного случая".

Медики посоветовали президенту Бразилии не совершать дальних авиаперелетов.

Учитывая это, он отменил поездку в российскую Казань, где должен состояться саммит БРИКС.

Отмечается, что из-за травмы лидер Бразилии примет участие в саммите БРИКС "онлайн".

Напомним, что 18 октября диктатор РФ Владимир Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Читайте также: Си Цзиньпин поедет в Россию для участия в саммите БРИКС