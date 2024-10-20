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Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы головы

Лула да Сілва не поїде на саміт БРІКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию. Свои планы бразильский лидер изменил из-за травмы головы.

Об этом пишет CNN Brasil, информирует Цензор.НЕТ.

Издание ссылаясь на медицинский бюллетень пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму голову, а именно - "резано-тупую рану в затылочной области" в результате "бытового несчастного случая".

Медики посоветовали президенту Бразилии не совершать дальних авиаперелетов.

Учитывая это, он отменил поездку в российскую Казань, где должен состояться саммит БРИКС.

Отмечается, что из-за травмы лидер Бразилии примет участие в саммите БРИКС "онлайн".

Напомним, что 18 октября диктатор РФ Владимир Путин заявил, что он не поедет в Бразилию на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Читайте также: Си Цзиньпин поедет в Россию для участия в саммите БРИКС

Автор: 

Бразилия (312) травма (570) Лула да Силва (28) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+15
Президент Бразилії не поїде до Путіна на саміт БРІКС, бо вдарився головою

Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
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20.10.2024 23:35 Ответить
+10
А, он воно що? Давно видно, що хлоп не сповна розуму
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20.10.2024 23:33 Ответить
+8
А травму голови отримав під час консультацій щодо поїздки у Казань. 😁
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20.10.2024 23:51 Ответить
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родову травму голови?
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20.10.2024 23:33 Ответить
Та ні. Коли Лулі було два роки, його мати уронила. З п'ятого поверху. На сокиру. Мозок нє поврєждьон. Но вже 76 років на комуняцтво страждає. Невиліковно.
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21.10.2024 00:46 Ответить
Сковорідкою чи м'ясорубкою від співмешканки? Бидло, воно і є бидло. Почитав про нього у Вікіпедії - то такого самого штибу, як і наші Януковичі із Зєлєнськими і Кучмами. Але ж є ав Бразилії і освічені люди, однак не обирають їх президентами. Ті бразильяці в масі сво\й таке саме бидло, як і всюди.
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21.10.2024 09:05 Ответить
А, он воно що? Давно видно, що хлоп не сповна розуму
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20.10.2024 23:33 Ответить
Президент Бразилії не поїде до Путіна на саміт БРІКС, бо вдарився головою

Вчасно. Через тріщину у черепі уся кацапська дурня вивітрилася.
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20.10.2024 23:35 Ответить
Різана рана тупого органу. Буває.
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20.10.2024 23:35 Ответить
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21.10.2024 06:45 Ответить
Яйця? Заряджений акумулятор? Арматура? Тупий гострий предмет?

P.S. Якунович справді здавався "проффесором" у порівнянні з цим недоумком. Єнакієвський хоч школу закінчив і якийся там внз.
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20.10.2024 23:38 Ответить
Цей комуніст по життю пришиблений.
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20.10.2024 23:41 Ответить
Ех хітрун)))
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20.10.2024 23:42 Ответить
Досі дивуюся, звідки виколупали цього ********. Але інстинкт спрацював... або хтось надоумив - не їзди туди, дурко.... вигадав дипломатичні шмарклі. Тепер у лаптів буде мЄждусобойчік...
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20.10.2024 23:45 Ответить
А звідки таких виколупують в інших країнах, включно з нашою?
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20.10.2024 23:53 Ответить
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20.10.2024 23:45 Ответить
А травму голови отримав під час консультацій щодо поїздки у Казань. 😁
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20.10.2024 23:51 Ответить
Терміново на МСЕК!!! Інвалід .....
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20.10.2024 23:58 Ответить
Дружина була явно не з сковородою.
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21.10.2024 00:00 Ответить
Як почув про запрошення, то вдарився головою об стінку.
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21.10.2024 00:04 Ответить
І довго бився
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21.10.2024 02:55 Ответить
Боженька підказує)))
Луснув дурня))
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21.10.2024 00:15 Ответить
Президент Бразилії Лула да Сілва не приїде до Росії на саміт БРІКС через травму голови. Ушкодження голови виявилось недостатньо сильним, щоб їхати в Росію.
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21.10.2024 00:25 Ответить
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21.10.2024 00:38 Ответить
...он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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21.10.2024 00:42 Ответить
Може й Орбана чимось по черепу переїпти?
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21.10.2024 00:54 Ответить
Слухала останне відео корчинського , так він сказав що у другу світову було зґвалтовано 1 млн угорок визволителями з совку. І мабуть Орбан - теж дитя зґвалтування
Цікаво цікаво
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21.10.2024 02:54 Ответить
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21.10.2024 09:16 Ответить
Тут явно хтось щось переплутав.
Травма голови в нього була, коли він хотів їхати до *****.
А тепер таке враження, що почав одужувати...
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21.10.2024 01:52 Ответить
Тільки "різано-тупа рана в потиличній області" лікує від "х%йловсько-к@цапського сіндрому" впевненно стверджував стариган Фрейд.
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21.10.2024 02:46 Ответить
Те що він болен на голову було зрозуміло давно
А ось гуттереш приїде пожати КРІВАВУ руку, хоча теж болен на голову
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21.10.2024 02:51 Ответить
По фавелам по ночам опасно шататься 🤕😃

На самом деле, он видимо решил, что ну его на...фиг, слишком рискованно. Раз до ******* прилетало, то и дотуда тем более может))
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21.10.2024 03:56 Ответить
И ты, Лула, ***** унизила, надругалась над ним и поглумилась, наплевав в плешивый гребень.
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21.10.2024 04:21 Ответить
Дружина приголубила шматком арматури, завернутим в рушник.
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21.10.2024 04:37 Ответить
місцеві розборки.відкиздили.
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21.10.2024 05:52 Ответить
нех.. по пальмах скакати, не молодик вже
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21.10.2024 05:55 Ответить
Дзвонила Харріс і його ******* телефоном по голові.
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21.10.2024 06:13 Ответить
Силва дал намёк что он никаких гарантий не дает ,насчет ареста по решению Гаагского трибунала. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2024 06:43 Ответить
наоборот , он готов арестовать путина
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21.10.2024 07:12 Ответить
Бог шельму метит
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21.10.2024 06:56 Ответить
хто это сзади его так лупанул
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21.10.2024 07:10 Ответить
Жена поймала на фапанье на портретик Путина ))
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21.10.2024 07:14 Ответить
жена умерла от инсульта
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21.10.2024 07:18 Ответить
принаймі означає що в лули голова Є,на відміну від придурків в брікс.
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21.10.2024 07:23 Ответить
там зберуться тільки травовані головою але транспортабельні
Сілва або почав видужувати або.....
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21.10.2024 07:52 Ответить
З обізянами побився?😊
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21.10.2024 07:53 Ответить
лула не приїде а де сільва
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21.10.2024 09:07 Ответить
Та в нього хронічна тупа травма голови : ) ну дійсно, куди з такою головою ще їхати...
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21.10.2024 09:18 Ответить
Тобто метод відпрацьовано?
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21.10.2024 09:18 Ответить
Резано-тупая рана - это когда порезать пытались тупого.
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21.10.2024 12:54 Ответить
 
 