Вопрос приглашения Украины в НАТО будет зависеть от следующей администрации США, - министр обороны Франции Лекорню

Франция не против, чтобы Украина стала частью Североатлантического Альянса, но приглашение страны в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами", - подчеркнул Лекорню.

По его словам, если однажды удастся достичь соглашения о прекращении огня, нельзя утверждать, что Россия не нападет снова. Поэтому необходимо найти средства для достижения длительного мира.

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Глава Минобороны Франции также отметил, что некоторые аспекты "Плана победы" Украины интересны и заслуживают того, чтобы над ними поработать и задокументировать.

Лекорню отметил, что прежде всего этот план демонстрирует, что Украина готовится к возможным переговорам, и "наша задача - помочь ей сесть за стол переговоров при благоприятном соотношении сил".

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", - добавил французский министр.

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Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Также сообщалось, что благодаря средствам из замороженных российских активов Франция профинансирует закупку 12 артиллерийских систем Caesar. Артиллерийские системы Париж планирует передать Украине.