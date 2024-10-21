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Новости
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Вопрос приглашения Украины в НАТО будет зависеть от следующей администрации США, - министр обороны Франции Лекорню

Лекорню про членство України в НАТО

Франция не против, чтобы Украина стала частью Североатлантического Альянса, но приглашение страны в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами", - подчеркнул Лекорню.

По его словам, если однажды удастся достичь соглашения о прекращении огня, нельзя утверждать, что Россия не нападет снова. Поэтому необходимо найти средства для достижения длительного мира.

Также читайте: У США больше нет возражений относительно приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

Глава Минобороны Франции также отметил, что некоторые аспекты "Плана победы" Украины интересны и заслуживают того, чтобы над ними поработать и задокументировать.

Лекорню отметил, что прежде всего этот план демонстрирует, что Украина готовится к возможным переговорам, и "наша задача - помочь ей сесть за стол переговоров при благоприятном соотношении сил".

"Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать Россию в долгосрочной перспективе", - добавил французский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает "План победы" Зеленского, - глава МИД Барро

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Также сообщалось, что благодаря средствам из замороженных российских активов Франция профинансирует закупку 12 артиллерийских систем Caesar. Артиллерийские системы Париж планирует передать Украине.

Автор: 

США (27149) Франция (3544) членство в НАТО (1534) Лекорню Себастьян (75)


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Топ комментарии
+2
Звичайно, що сьогодні все в руках США, захочуть, можуть викладати нам доріжку до НАТО, вести переговори з тими, хто ставить палку в колеса і переконувати, але багато чого залежить і від нас - це корупція, урурпація влади, свобода слова та інше.
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21.10.2024 08:37 Ответить
+2
Скоро китайози під виглядом бурятів почнуть засилати своє м'ясо на війну проти України. А ви пи₴діть і далі.
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21.10.2024 08:38 Ответить
+2
Чи потрібна росія для сша? Ні, не потрібна. Що потрібно робити? Вести війну й надалі на знищення, бажано чужими руками. Чи потрібна європі сильна в військовому і економічному плані Україна? Ні. Що робити? Нічого. Хай і надалі знищує россію за рахунок власного занепаду.
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21.10.2024 08:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це він собі розказує - чи кому? - аби шось сказанути
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21.10.2024 08:27 Ответить
Трампішка подасть...
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21.10.2024 08:46 Ответить
Навіть на час виборів дуже дивнии кандидат - одного дня говорить одне - другого протилежне
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21.10.2024 08:51 Ответить
Відкрив Америку
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21.10.2024 08:35 Ответить
Звичайно, що сьогодні все в руках США, захочуть, можуть викладати нам доріжку до НАТО, вести переговори з тими, хто ставить палку в колеса і переконувати, але багато чого залежить і від нас - це корупція, урурпація влади, свобода слова та інше.
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21.10.2024 08:37 Ответить
Скоро китайози під виглядом бурятів почнуть засилати своє м'ясо на війну проти України. А ви пи₴діть і далі.
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21.10.2024 08:38 Ответить
Чи потрібна росія для сша? Ні, не потрібна. Що потрібно робити? Вести війну й надалі на знищення, бажано чужими руками. Чи потрібна європі сильна в військовому і економічному плані Україна? Ні. Що робити? Нічого. Хай і надалі знищує россію за рахунок власного занепаду.
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21.10.2024 08:40 Ответить
Так гаваріл путін...
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21.10.2024 08:52 Ответить
Мені приємно, що в Україні є люди, які вивчають праці путлера.продовжуйте, не відволікайтеся.
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21.10.2024 08:55 Ответить
Запрошення -це не вступ,а лише запрошення. Вступ до НАТО може тривати десятиліттями
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21.10.2024 08:54 Ответить
З ******** корупцією в країні це неможливо.
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21.10.2024 08:57 Ответить
орбан, фіцо, ердоган проти вступу україни в нато і будуть всіляко блокувати.
як приклад, швеція.
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21.10.2024 08:57 Ответить
Проти США та Німеччина - це куди важливіше. Проти буде і Трамп, і Харіс.
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21.10.2024 09:47 Ответить
З такою владою яку обирають українці дивно що в нас ще є країна, вже менше і територій і людей
Але народ сподівається що їх хтось врятує...від балагану який вони не припиняють самі створювати
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21.10.2024 09:16 Ответить
А що: від адміністрації України питання вступу, вибачте -- ЗАПРОШЕННЯ України і НАТО не залежить?

https://t.me/babchenko77/10801
https://t.me/babchenko77/10802
https://t.me/babchenko77/10803
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21.10.2024 10:55 Ответить
Існування НАТО буде залежати від того хто переможе на виборах в США.
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21.10.2024 11:40 Ответить
"Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме", - подчеркнул Лекорню.

Какой "тонкий" намек на Трампа
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21.10.2024 13:25 Ответить
Для думаючих це було зрозуміло ще при першой коденціі трампа,коли він блокував закони які були неохідні для України.
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21.10.2024 17:04 Ответить
 
 