В Киев с визитом прибыл глава Пентагона Остин, - CNN.ФОТО (обновлено)

В понедельник, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Так, глава Пентагона планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

"Визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны", - сказал высокопоставленный чиновник обороны.

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Позже Остин подтвердил в соцсети Х визит в Киев.

"Я вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - написал министр.