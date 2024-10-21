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В Киев с визитом прибыл глава Пентагона Остин, - CNN.ФОТО (обновлено)

Глава Пентагону Остін прибув із неанонсованим візитом до Києва

В понедельник, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Так, глава Пентагона планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

"Визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны", - сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин

Позже Остин подтвердил в соцсети Х визит в Киев.

"Я вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - написал министр.

Ллойд Остін у Києві 21 жовтня

Автор: 

визит (3110) Киев (25683) США (27149) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
Зброї нам і побільше !!!
Як варіант - міняемо на прокурорів...
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21.10.2024 09:01 Ответить
+5
Пофіг на той візит ..Краще покажіть йому українське ноу-хау як МСЕК із здорових робе інвалідів ,а з інвалідів здорових..Тут нам і Нобелівську можна брати
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21.10.2024 09:35 Ответить
+4
Прощальний візит ?
Виграє то по ходу трамп вибори. Вже скоро.
Не буде нам ні зброї, ні грошей
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21.10.2024 09:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зброї нам і побільше !!!
Як варіант - міняемо на прокурорів...
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21.10.2024 09:01 Ответить
кому те сміття потрібне ...
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21.10.2024 09:19 Ответить
На дослідження у ветлікарнях....
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21.10.2024 09:27 Ответить
- мініатюра зелені і Остін
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21.10.2024 09:12 Ответить
Згадався з "ну пагаді" розлючений бегемот...
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21.10.2024 09:29 Ответить
Прощальний візит ?
Виграє то по ходу трамп вибори. Вже скоро.
Не буде нам ні зброї, ні грошей
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21.10.2024 09:14 Ответить
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21.10.2024 10:20 Ответить
🖕
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21.10.2024 16:01 Ответить
давай Остіне гарні новини
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21.10.2024 09:17 Ответить
ходить байка, що саме остін напам'ятав шойгу, у кого пляшка в дупі, коли той, в черговий раз махав ядерною піпіркою.
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21.10.2024 09:19 Ответить
Краще б він у Лондоні зустрівся з Залужним.
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21.10.2024 09:25 Ответить
Пофіг на той візит ..Краще покажіть йому українське ноу-хау як МСЕК із здорових робе інвалідів ,а з інвалідів здорових..Тут нам і Нобелівську можна брати
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21.10.2024 09:35 Ответить
Йому на це покласти великий чорний... Аби воювали і не дуже кричали.
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21.10.2024 09:47 Ответить
Вы знаете кто этот мощный старик в очках?
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21.10.2024 09:35 Ответить
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21.10.2024 09:46 Ответить
Чи може приїхав дозволити бити в глибину росії?
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21.10.2024 09:38 Ответить
Або навпаки. Про заморожування війни.
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21.10.2024 09:40 Ответить
Приїхав шепнути дещо на вушко.
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21.10.2024 11:32 Ответить
блін, там, шо обама валізу тримає ?
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21.10.2024 12:32 Ответить
хтів написати, що приїхав остін знову вправити мозги зеленому виродку та згадав, що там нема що вправляти...
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21.10.2024 12:38 Ответить
 
 