Трамп впервые опередил Харрис в предвыборном опросе, - The Hill
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
По результатам опроса, по состоянию на 20 октября шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, а Харрис - 42%.
В конце августа шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а Трампа - 44-46%. В начале октября динамика начала меняться.
17 октября оба кандидата имели равные шансы на победу, а 20 октября преимущество получил экс-президент США.
Как отмечается, изменение прогноза в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане - штатах, которые ранее были более склонными к Харрис. Трамп также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.
В то же время из 7 штатов, которые могут иметь решающее значение в определении результата выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.
"Впрочем, согласно прогнозу, гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону", - добавило издание.
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Скоріш за все буде діяти по плану Марка Помпео-
"Мир через силу ."
Тобто затримка з допомогою рахуючи з 1 жовтня - складе всього 3.5місяці,
цеж менше ніж коли "Джонсон блокував допомогу", коли закон не поступив в Палату з Сенату
До 20 січня залишилось 12 тижнів, якщо надавати допомогу кожні 2 тижня, на 425млн як останього разу, то буде використано 2.5млрд, маючи залишок зараз 5млрд
Мабуть прийдеться новому президенту надавати залишок 2.5млрд 2024 року,
та 4.8млрд залишку 2022-2023 років
Вони ж тепер не можуть згоріти, та бути використані на інші цілі.
Ничто так меня не радует
Как осознание ,что в США процент *********
Такой же как у нас
Даешь 73 % за Трампа!!!!
Или тебе слабо, Америка - повторить украинский рекорд по ***********?
на попередніх виборах США було те саме за 2 тижні: букмекери малювали 50 на 50 шанси, аж до початку голосування. І тоді у трампа не було шлейфа податкового шахрая, бунтівника, українофоба .
"Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив Володимиру Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.
Трамп сказав Путіну, що буде завдано удару по Москві в разі його перемоги на виборах, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.
"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, і я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Він сказав: "Не може бути". Я відповів: "Може". Тобі завдадуть такого сильного удару, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови", - сказав Трамп.
Республіканець укотре заявив, що в нього "прекрасні" стосунки з Путіним, однак той знає, що Трамп "божевільний"."
Уже через две .