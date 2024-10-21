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Трамп впервые опередил Харрис в предвыборном опросе, - The Hill

Трамп вперше обігнав Гарріс в новому опитуванні

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, по состоянию на 20 октября шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, а Харрис - 42%.

В конце августа шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а Трампа - 44-46%. В начале октября динамика начала меняться.

17 октября оба кандидата имели равные шансы на победу, а 20 октября преимущество получил экс-президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги относительно успехов Трампа, - Reuters

Как отмечается, изменение прогноза в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане - штатах, которые ранее были более склонными к Харрис. Трамп также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

В то же время из 7 штатов, которые могут иметь решающее значение в определении результата выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.

"Впрочем, согласно прогнозу, гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону", - добавило издание.

Читайте также: 100-летний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис, - NYT

Автор: 

выборы (24760) США (27145) Трамп Дональд (5663) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+24
я б за цю фразу ****** нещадно кожне живе і здорове створіння особливо якщо воно це каже з дивану.
бо бачу що життя зедибілів нічому не вчить
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21.10.2024 11:47 Ответить
+19
Це буде повний пісець, якщо руде чмо стане президентом.
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21.10.2024 11:40 Ответить
+15
В принципі будь які опитування перед виборами треба заборонити , бо вони є засобом маніпуляції думками громадян , всі вибори потрібно проводити в два тура , і після першого тура буде видно фаворитів , без нав'язування думок проплачених продажних соціологів .
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21.10.2024 11:44 Ответить
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А Зеленский своей встречей ему подмог. У Трампа на митингах только две темы как он с Зеленским и ****** сядет за стол капитуляции и как доллар заменит на биткоины от чего пол мира криптоманов аж мастурбируют на Трампа.
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21.10.2024 12:50 Ответить
а Трамп возьмёт и ударит по маскве!
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21.10.2024 12:54 Ответить
Я розумію нервування - що прийде Трампу в голову ніхто не знає. Але поведінка та ставлення до війни лялькарів поточної адміністрації також дуже бентежить.
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21.10.2024 13:00 Ответить
"...ніхто не знає ."

Скоріш за все буде діяти по плану Марка Помпео-
"Мир через силу ."
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21.10.2024 13:16 Ответить
Так начебто навіть встигли перенести щоб не згорів PDA та пообіцяти його використати до 20 січня 2025
Тобто затримка з допомогою рахуючи з 1 жовтня - складе всього 3.5місяці,
цеж менше ніж коли "Джонсон блокував допомогу", коли закон не поступив в Палату з Сенату

До 20 січня залишилось 12 тижнів, якщо надавати допомогу кожні 2 тижня, на 425млн як останього разу, то буде використано 2.5млрд, маючи залишок зараз 5млрд

Мабуть прийдеться новому президенту надавати залишок 2.5млрд 2024 року,
та 4.8млрд залишку 2022-2023 років

Вони ж тепер не можуть згоріти, та бути використані на інші цілі.
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21.10.2024 13:19 Ответить
Прекрасно
Ничто так меня не радует
Как осознание ,что в США процент *********
Такой же как у нас
Даешь 73 % за Трампа!!!!
Или тебе слабо, Америка - повторить украинский рекорд по ***********?
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21.10.2024 13:10 Ответить
думаю, виграє Камала, що б там не малювали.

на попередніх виборах США було те саме за 2 тижні: букмекери малювали 50 на 50 шанси, аж до початку голосування. І тоді у трампа не було шлейфа податкового шахрая, бунтівника, українофоба .
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21.10.2024 13:31 Ответить
Світ котиться в 3,14зду...
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21.10.2024 13:33 Ответить
А через два тижні ядерний вибух на полігоні в Білушій Губі додасть трампу відсотків сім.
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21.10.2024 14:11 Ответить
Трамп пригрозив Путіну ударом по Москві

"Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пригрозив Володимиру Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.

Трамп сказав Путіну, що буде завдано удару по Москві в разі його перемоги на виборах, якщо Росія продовжить свою агресію проти України.

"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, і я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Він сказав: "Не може бути". Я відповів: "Може". Тобі завдадуть такого сильного удару, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови", - сказав Трамп.

Республіканець укотре заявив, що в нього "прекрасні" стосунки з Путіним, однак той знає, що Трамп "божевільний"."
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21.10.2024 14:15 Ответить
Наивные здесь истово верят что Украина занимает первое место в головах Харрис и Трампа, а американские избиратели спят и видят скорейшее окончание войны. На самом деле главные вопросы этой кампании экономика, южная граница и, традиционно, аборты. И выберут того из них, кто более лучше наобещает улучшить жизнь американцам, а не украинцам. На сегодня лучше 3.14здаболит Трамп. Что будет через три недели никто не знает
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21.10.2024 15:19 Ответить
"...через три недели ..."

Уже через две .
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21.10.2024 17:54 Ответить
Де ви берете цю дезінформацію. Ось що на зараз на сайті Ай Бі Сі
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21.10.2024 18:48 Ответить
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