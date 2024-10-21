Трамп впервые опередил Харрис в предвыборном опросе, - The Hill

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, по состоянию на 20 октября шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, а Харрис - 42%.

В конце августа шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а Трампа - 44-46%. В начале октября динамика начала меняться.

17 октября оба кандидата имели равные шансы на победу, а 20 октября преимущество получил экс-президент США.

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Как отмечается, изменение прогноза в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане - штатах, которые ранее были более склонными к Харрис. Трамп также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

В то же время из 7 штатов, которые могут иметь решающее значение в определении результата выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.

"Впрочем, согласно прогнозу, гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону", - добавило издание.

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